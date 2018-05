CONFERENCIA MATUTINA

"En pleito AMLO-IP, estoy con los trabajadores": Anaya

El candidato del Frente reconoce que los empresarios son fundamentales para la economía; refrenda aval para el NAICM

REDACCIÓN 07/05/2018 09:11 a.m.

El candidato del Frente, Ricardo Anaya (Tomada de video)

El candidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya, indicó que dentro del pleito que han mantenido empresarios y su rival de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se coloca del lado de los trabajadores.

"Nuestra defensa es a los trabajadores, al empleo, porque en estos pleitos que provoca López Obrador al final quienes están en riesgo son quienes tienen un empleo. A quien nosotros defendemos es a la gente, su empleo y su trabajo", lanzó el tabasqueño.

En su conferencia matutina, Anaya reconoció que los empresarios son fundamentales para la economía del país, debido a los empleos que crean y los cuales permiten a millones de familias en México vivir con dignidad.

"Nosotros queremos impulsar la creación de empleos, queremos dar certidumbre a la inversión y decir exactamente lo contrario de lo que está haciendo López Obrador con estos pleitos y amenazas", aseguró el panista.

Asimismo, el queretano comentó que las agresiones de López Obrador a la Iniciativa Privada ya están generando incertidumbre e inestabilidad.

"Un día les dice minoría rapaz, otro día les ofrece amor y paz, pero al final los que terminan los platos rotos son los trabajadores, cuyo empleo se ve amenazado en México", lanzó.

DEFIENDE EL NAICM

Posteriormente, Ricardo Anaya dijo que "menos mal" que su contrincante Andrés Manuel López Obrador ofreció abrir una mesa técnica para analizar la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NACIM).

No obstante, enfatizó que el plan del político tabasqueño, de habilitar dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, es inviable y que cuestionar dicha obra es un disparate, por lo que pidió no politizar el tema y tomar decisiones desde el punto de vista técnico.

"(Hay que) seguir adelante con la construcción del nuevo aeropuerto, es deveras un disparate estar cuestionando este asunto, menos mal que ahora ya empezaron (López Obrador) con que 'vamos a ver'", expuso.

"Este asunto no debería estar a discusión, hay cosas que no se deben politizar, no todo debe ser político, donde se construye el nuevo aeropuerto debe tener una lógica técnica, no una lógica política".

En el Alcázar del Castillo de Chapultepec, Anaya explicó que es técnicamente inviable que operen de manera simultánea, a su máxima capacidad, el Aeropuerto Internacional actual y la base de Santa Lucía.





