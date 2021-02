En panteones, carreteras o vía pública… fetos hallados en estados con prohibición de aborto

Mientras en el país sólo dos estados permiten la interrupción legal del embarazo, y el resto considera al embrión sujeto de derechos con protección jurídica o restringe el procedimiento médico a malformaciones congénitas, a que una vida esté en riesgo o a otras causales, en ocho entidades en las que el aborto es penalizado 341 fetos han sido hallados en recipientes, contenedores o bolsas de plástico; en parajes, panteones o vía pública. Al no ser identificados, todos fueron enviados a una fosa común.

La Silla Rota requirió a los servicios periciales de los 32 estados el número de fetos localizados entre 2010 y 2019 que, al estar en condición de abandono, fueron turnados al forense y, posteriormente, a un sepulcro común.

El mayor número, 121, se registró en Chihuahua, que, de acuerdo con el artículo 135 de su Código Penal, sanciona de seis meses a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique un aborto o consienta que otro la haga abortar; además, penaliza de la misma forma, más la suspensión profesional, a cualquier médico, partero, enfermero, comadrona o practicante que participe en esto, según los artículos 143 y 144.

De acuerdo con el informe elaborado por la Fiscalía General de Chihuahua, en 2017 42 fetos fueron enviados a la fosa común del panteón municipal de Ciudad Juárez, uno al de Ciudad Nuevo Casas Grandes y 19 al de Ciudad Chihuahua. Al año siguiente, 25 más al de Ciudad Juárez, mientras que en 2019 uno más fue remitido al de Ciudad Chihuahua.

A esta entidad le siguen Durango, con 93, y Nuevo León, con 80 hallazgos. Esta última aprobó el 6 de marzo de 2019 una reforma al artículo 1 de su Constitución para garantizar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte; por lo tanto, el aborto es motivo de cárcel.

En Yucatán, los ministerios públicos han registrado 35 fetos como no identificados: uno en 2011, dos en 2012, uno en 2013, tres en 2014, seis en 2015, cinco en 2016, nueve en 2017, cinco en 2018 y tres en 2019. En 2017, el año con más incidencia, uno fue localizado dentro de un bolso que había sido abandonado en una cada de la unidad habitacional CTM-Mérida, en octubre.

El 19 de enero de 2012, un feto fue localizado en un frasco de vidrio en el Cerro de la Bufa, en Zacatecas. Éste es uno de cinco hallados entre 2011 y 2016 en ese estado.

El primer registro es del 23 de julio de 2011, en Cuauhtémoc, Zacatecas. El diagnóstico de muerte que determinaron los servicios periciales fue interrupción de la circulación uteroplacentaria.

El 21 de marzo de 2012 descubrieron otro en la comunidad de Ojitos, Miguel Auza. La causa: muerte por hipoxia por la interrupción de la circulación materno fetal.

El 10 de junio de 2015 hubo otro hallazgo en las instalaciones de la Plata Tratadora de Aguas Residuales, en el kilómetro 63 de la carretera federal 45, en los límites de Luis Moya, y el 8 de agosto de 2016 uno más dentro del panteón municipal de Mazapil.

En Michoacán, la Fiscalía de Morelia reportó el hallazgo de cinco óbitos fetales entre enero y septiembre de 2019, único registro que proporcionaron, en tanto que Tabasco reportó un feto en 2017 y otro en 2019.

Además de los 341 encontrados en estas ocho entidades, Puebla informó que en 2012, en la vía pública de Quimixtlán, tuvo un hallazgo que categorizó como osamentas, fetos u otros restos humanos, sin especificar a cuál de estos corresponde, uno más en 2013, en un paraje en Teziutlán; otro en 2016, en una calle del municipio de Nicolás Bravo, y otro más al año siguiente, en Tehuacán.

En 2018 el número aumentó a tres, dos en Tecamachalco y uno en Palmar de Bravo, e incrementó a 32 entre enero y octubre de 2019: tres en Tehuacán, dos en Palmar de Bravo, dos en Tecamachalco, seis en San José Miahutlán, uno en Ajalpan, uno en Tochtepec, uno en Izucar, dos en Acaztingo, tres en Amozoc, cinco e Puebla, uno en Atlixco, uno en San Martín, uno en Huejotzingo y tres en Libres.

Morelos informó que no cuenta con esa información, sólo refiere que en 2016, del 24 de mayo al 3 de junio, fueron inhumados 117 cadáveres en la fosa ministerial de la Fiscalía General del Estado, ubicada en el Panteón Jardines del Recuerdo, ubicado en Cuautla, mientras que Sonora, aunque tiene registro de cuerpos, osamentas y restos óseos enviados a fosa común, no reportó fetos.

Este último, pese a que el 13 de diciembre de 2019 un producto de cinco meses de gestación fue abandonado en el relleno sanitario de Hermosillo.

Del resto de entidades, Querétaro, Sinaloa y Quintana Roo no reportaron fetos enviados a la fosa común, mientras que el resto no respondieron; no obstante, en una revisión hemerográfica La Silla Rota identificó que en todas las corporaciones de seguridad han reportado restos de este tipo en bolsas negras, tambos, botes de basura y semienterrados. En Hidalgo, por ejemplo, donde el 12 de diciembre el Congreso votó en contra de legalizar el aborto, la Procuraduría General de Justicia había reconocido 12 fetos y cuerpos de recién nacidos abandonados entre 2011 y 2018, incluida una osamenta de feto encontrado en Mineral de la Reforma.

Hallazgos, también en estados con aborto legal

En Oaxaca, donde el 28 de octubre pasado entró en vigor la ley que despenaliza el aborto, 24 fetos fueron localizados de 2014 a 2019

En 2014 hubo cinco casos: uno en Sola de Vega y otro en San Pedro Ixtlahualca; en tanto que la información de tres más la detenta el ministerio público y, al ser parte de una investigación, no fue proporcionada.

Al año siguiente tres más fueron encontrados: uno en fraccionamiento El Rosario, Oaxaca, uno en Tlacolula y otro en la capital, mientras que en 2016 hubo ocho más: cinco en la ciudad de Oaxaca, uno en San Agustín Yatereni, otro en Villa de Zaachila y uno más en Santa Cruz Xoxocotlán.

Asimismo, en 2018 y 2019 hallaron cuatro más, dos en cada uno, en Pueblo Nuevo, Monte Albán y Zaachila.

En el caso de la Ciudad de México, donde el aborto es legal desde hace 12 años, en 2019 los ministerios públicos registraron 40 fetos; no obstante, no precisó que todos fueran enviados a la fosa común.

(Ameyaltzin Salazar)