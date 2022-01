En Panamá resaltan escándalo de acoso sexual de candidato a embajador de México

El nombre de Pedro Salmerón Sanginés, el embajador designado de México en Panamá, el doctor en historia de la Universidad Autónoma de México (UNAM), ha sido criticado debido a supuestas denuncias públicas por casos de presunto acoso contra ocho mujeres pertenecientes al movimiento Cuarta Transformación.

Asimismo, se le ha acusado de presunto acoso contra estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), quienes, en 2019, a través del movimiento denominado "Me Too", acusaron a Salmerón de "no ser profesional y rozar en el hostigamiento en su trato con las mujeres".

En este sentido, La Prensa contactó al doctor en historia y embajador designado de México en Panamá, Pedro Salmerón, quien prefirió no dar entrevistas y sólo se limitó a afirmar que estaba a la espera de la autorización del Subsecretario para América Latina de la República de los Estados Unidos Mexicanos, para hablar.

Minutos después Salmerón publicó en sus redes sociales el mensaje que lleva por título "Sobre acoso" y en su desarrollo se refirió a la evaluación que realizan los alumnos del ITAM. "En el ITAM los alumnos evalúan a los profesores al final del curso. La evaluación es obligatoria y anónima. Al final del formulario hay una página en blanco donde escriben libremente sus observaciones".

Y añadió: "Pues bien: no hay en ellas, en ninguna de ellas, ni la más mínima alusión a ningún acto ya no de acoso: ni siquiera, remotamente equívoco. Hago públicos todos los reportes de comentarios, desde 2005 hasta 2018".

El embajador designado afirmó que es lo último que comentaría sobre el tema, el cual calificó de "linchamiento en redes", y adjuntó la evaluación que realizan los estudiantes todos los años.

REACCIONES

Sobre el tema, la consultora política y exdiputada federal mexicana Martha Tagle dijo a la Prensa que la nominación de Salmerón se hace con el fin de brindarle protección por parte de las más altas esferas del poder, y que la historia de las denuncias por acoso son reiteradas.

Tagle sostuvo que hasta el momento no existe denuncia penal, pero que sí hay constantes investigaciones universitarias, que no han podido llegar a término, debido a que Salmerón renuncia a los cargos.

"No podemos permitir que México mande como representante a un personaje que tiene varias denuncias de acoso, esperamos que el Senado no apruebe el nombramiento y que el gobierno de Panamá no dé el beneplácito", remarcó.

"Hay periodistas mexicanos que señalan que Salmerón tiene relaciones personales con los hijos de López Obrador, y que sería una persona cercana al mandatario y su esposa", agregó.

Sobre la respuesta de Salmerón en redes sociales, Tagle afirmó que él quiere seguir señalando que no hay nada en su contra, porque formalmente no ha habido una sanción, porque lo han protegido o porque las investigaciones están paradas.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer en su conferencia mañanera que: "No existe según entiendo una denuncia formal, legal, y hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso".

Mientras que, una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores consultada por La Prensa, expresó que se encuentran en comunicación a través de los canales diplomáticos con la Cancillería de los Estados Unidos Mexicanos.