En nuevo proyecto, SCJN propone liberar a Alejandra Cuevas en caso Gertz Manero

Al reconocer la igualdad entre hombres y mujeres, la Constitución descarta la posibilidad de que ciertas convenciones o patrones de comportamiento social, anclados en estereotipos de esta naturaleza, creen modelos de conducta jurídicamente exigibles y susceptibles de generar reproche pen al si no se cumplen. Nuestra norma fundamental deja claro que las mujeres tienen agencia, que pueden decidir sobre su propio proyecto de vida con total libertad. La construcción de la obligación de cuidar varones y mujeres en determinad as circunstancias que sí existe para no debe quedar subordinada a concepciones estereotípicas que generan expectativas idealizadas, irracionalmente extendidas, basadas en el género de las personas