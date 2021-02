En Nuevo León, ignoran recomendaciones sobre parejas del mismo sexo

En 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó 37 recomendaciones, de la que solamente dos no atendieron las autoridades a las que se les dirigió y que trataron sobre parejas del mismo sexo.

"Las recomendaciones han sido atendidas, sólo dos no fueron atendidas: la recomendación en materia de matrimonio igualitario y una que no aceptó el Fovissste por no querer afiliar a dos personas del mismos sexo", comentó Sofía Velasco, presidenta de la CEDH quien entregó su informe de labores al Congreso de Nuevo León.

"Estoy entregando el informe de actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que corresponde al 2018 y que contiene todo lo que se ha hecho tanto en el área de protección y defensa, es decir, en cuanto a las quejas y recomendaciones que se han emitido; y también lo que hemos hecho en el área de promoción y difusión de los derechos humanos, es decir, todas las actividades de capacitación, conferencias y seminarios", expresó.

"El año pasado emitimos 37 recomendaciones, emitimos un poco más, 3 más que en el 2017. Hemos mantenido el criterio de las recomendaciones de mandarlas únicamente a aquellas autoridades y en aquellos casos en donde no sea posible conciliar, es decir, donde las violaciones sean graves o donde no haya posibilidades de una conciliación... por ejemplo en casos de tortura, de detenciones arbitrarias.

Considera que aún falta

Consolidar la cultura de protección a los derechos humanos y que la gente conozca que existe la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Cómo ha sucedido desde hace años, las autoridades policiacas diversas son las que más recomendaciones han tenido por parte de Derechos Humanos.

Por otro lado, Velasco informó que esta semana vence el plazo para interponer controversia por aborto y pero no ofreció su postura al respecto.

“Esta semana vence el plazo legal para que la Comisión defina si interpone o no una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al artículo 1 de la Constitución local con la que se garantiza el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.

"Cuando ya tengamos lo que vamos a hacer, con todo gusto lo digo, hasta hoy no se ha presentado... el plazo se vence esta semana".

"En otro momento se hará una conferencia de prensa par ese tema... recibimos un exhorto del Congreso del Estado (para no interponer el recurso), pero es un exhorto, lo recibimos con todo respeto y de la misma manera le vamos a dar respuesta".

bl