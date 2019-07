En nuevo etiquetado se escucharán todas las voces: legisladores

Modificar el etiquetado frontal de alimentos tendrá repercusiones económicas de aproximadamente 5 mil millones de pesos en el sector agroalimentario, alertó Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo A.C. (ConMéxico), después de que ayer la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que incluye ese cambio.

Tras su aval en la comisión ahora el dictamen para hacer modificaciones a la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado frontal de advertencia de alimentos deberá ser analizado por el pleno de San Lázaro y después por el Senado de la República.

ConMéxico hizo un llamado al Congreso de la Unión para que haya una discusión técnica sobre el etiquetado que incluya a todos los interesados en el tema, ya que cambiar el etiquetado Guías Diarias de Alimentación (GDA) generará problemas en el sector agropecuario, pero no tendrá un impacto radical en los índices de sobrepeso y obesidad.

"Creemos, por el contrario, que la adopción de un nuevo modelo de etiquetado implicaría perder lo avanzado en el vigente, además de las repercusiones económicas en todo el sector agroalimentario que llegan a los 5 mil millones de pesos, que tendría para los sectores privado y social, y para el clima y la certidumbre de hacer negocios en México, sin significar un cambio de timón para el combate del sobrepeso y obesidad que aqueja a la población mexicana", indicó en un comunicado.

Manifestó también su preocupación porque se quiere desechar el etiquetado actual y sustituirlo por otro, "sin evaluación previa que lo justifique o sustento empírico que pruebe que el etiquetado alternativo daría mejores resultados".

Resaltó que la reciente medición que la Encuesta Nacional de Salud y nutrición de Medio Camino 2016 mostró que 55.9% de la población reconoce el etiquetado GDA al comprar un producto industrializado y que 33.6% sabe usarlo.

ConMéxico reconoció que "el etiquetado nutrimental debe de contribuir proporcionando a los consumidores información objetiva y veraz, que les permita conformar dietas saludables y que éste debe de ser explicado y formar parte de la educación formal para poder ser útil, igual que cualquier otro etiquetado existente".

Legisladores, de acuerdo en que participe la industria en la discusión

Aunque la discusión sobre el cambio en el etiquetado frontal por uno de advertencia ha causado diversas posturas, los diputados de la Comisión de Salud Javier Hidalgo (Morena) y Éctor Ramírez Barba (Partido Acción Nacional) coinciden en la necesidad de escuchar a industria sobre este tema y para impulsar una estrategia integral contra la obesidad y el sobrepeso.

Hidalgo respondió a los señalamientos que hizo la alianza por la Salud Alimentaria contra legisladores de Morena, a quienes señaló de ser aliados de la industria e intentar bloquear que se aprobara el nuevo etiquetado.

"La diferencia con (Alejandro) Calvillo, (director de El Poder del Consumidor) es que ellos plantean que para combatir la obesidad, solamente se haga el etiquetado. Mi planteamiento es que necesitamos hacer un combate integral, con todas las acciones, empezando por un diagnóstico que pueda ser evaluado y que pueda considerarse la cuestión de nutrición, de actividad física y la publicidad. Esto se debe de hacer con toda la sociedad, incluyendo la industria", enfatizó.

Dijo que el plan es mantenerse firmes en lograr un acuerdo nacional de combate al sobrepeso y la obesidad, donde se incluya el etiquetado, pero también otras opciones que se pueden medir. Añadió que la idea es que se apruebe este año para que se otorguen recursos para la estrategia en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020.

Hidalgo señaló que para lograrlo se requiere escuchar a la industria y al gobierno, incluyendo a las instituciones de salud y de economía, y enfatizó :"No nos vamos a pelear con la industria como quiere Calvillo".

En tanto que el diputado Ramírez Barba dijo que ayer se abstuvo de votar para que se aprobara el dictamen, que él elaboró, porque la presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez, dijo en la reunión que había recibido 20 cartas de asociaciones y grupos de interés que no fueron escuchados para ese tema y sus compañeros se negaron a posponer la votación para tomar en cuenta a esos sectores.

Yo sí creo y estoy convencido de avanzar hacia el etiquetado, pero también estoy convencido que no hay que darle tanta relevancia como se le ha pretendido dar, es un pasito en el tema de la obesidad

Enfatizó que en este proceso no hay buenos contra malos y que por eso es necesario que se tome la decisión que sea mejor para los mexicanos, pero sin afectar a ningún sector.

"No puedes inventar una política pública, por muy saludable que sea, si vas a desproteger a un gran sector de la población y no fue planeado en tiempo, forma, con recursos, para que hagas cultivos alternativos. Cuánta cantidad de azúcar van a poder cultivar estas personas, porque no es la industria, también es la gente que lo cultiva", señaló.





MJP