En nombre de Bachelet, funcionario de ONU se reúne con diputados

Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la alta comisionada de la ONU Derechos Humanos Michelle Bachelet, enfatizó que es responsabilidad de todos colaborar para frenar la polarización política. "Todos, tanto colaboradores estatales y no estatales, debemos ayudar en su resolución", señaló en reunión con diputados integrantes de la comisión de Derechos Humanos. "Creo que todos, al margen de la posición política e ideológica, debemos colaborar a que baje la polarización para poder reestablecer puentes en el marco democrático". Agregó que las visiones diferentes no pueden estar asociadas a la estigmatización porque tarde o temprano derivarán en violencia.

Puedes leer: Diputados se aumentan y blindan sus salarios a través del PEF 2021

El funcionario, quien llegó hace unas semanas a México para asumir su cargo, precisó a los diputados federales que conforme la emergencia sanitaria por coronavirus pase a segundo término -tanto en México como el continente-, quedará al descubierto el impacto que está tuvo en otro tipo de problemáticas como la pobreza, protesta social y la violencia de género, específicamente los feminicidios. "Todo mundo ha condenado la acción policial en Cancún respecto a esta manifestación pacífica de mujeres, donde la instrucción de la autoridad civil fue no represión ni uso de armas. La cuestión es ¿Tenemos la fuerza pública entrenada para este tipo de acciones? Porque se requiere una policía especializada para actuar en manifestaciones", consideró.

EL ESCENARIO ECONÓMICO

El funcionario destacó que en este momento "no hay recursos ilimitados ni suficientes, para atender todos los problemas en todos los países. Se debe priorizar. La gran pregunta es cuáles son los criterios para priorizar". A preguntas expresas de la situación en México, respondió que será inminente enfrentar tres escenarios post pandemia: el endeudamiento causado para enfrentar el covid, pobreza en aumento y desempleo. "La Cepal señaló que hay un retroceso de 15 años en la pobreza", dijo.

Respecto a los derechos humanos, Fernández-Maldonado expuso que su respeto no esta a discusión; "hay que protegerlos también", pues señaló que sus principales violadores son no solo funcionarios públicos sino también criminales, grupos y organizaciones.

Consultado sobre la eliminación de los fideicomisos en el Congreso dijo que los estados son libres de determinar la vía, forma y uso de gestionar sus recursos. Destacó que, si bien es importante combatir la corrupción, también lo es la protección a defensores y periodistas. "En el caso del mecanismo de protección para periodistas se requiere que sean ágiles porque estamos hablando de salvar vidas y esto es una prioridad, porque si algo que estaba funcionando, y de eso nosotros damos fe, es ese mecanismo. Por eso estamos atentos para ver qué sigue con ellos y ahora cuál es la alternativa".

Los diputados preguntaron expresamente su opinión sobre los proyectos emblemáticos de la 4T como el Tren Maya y la violación a derechos humanos de las comunidades involucradas. "Naciones Unidas no es quien debe decir si se hace o no el Tren Maya. Nuestra labor es si el gobierno lo va a hacer, decirle estos son los estándares internacionales sobre los que debe basarse. Nuestro rol no es testimonial, sino de asesoría", precisó.





kach