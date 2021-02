En Morena se resisten a la austeridad: Alfonso Ramírez Cuellar

Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, admite que hasta en Morena hay resistencias a la austeridad que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con LA SILLA ROTA, el legislador federal revela que recibió presiones y hasta amenazas, lo mismo de alcaldes que de gobernadores y ex gobernadores que demandaban no cerrar la llave de los recursos discrecionales, que se comen miles de millones de pesos y permitía a legisladores una especie de “sobre sueldo” de hasta 50 millones de pesos.

“Las presiones vinieron desde el mismo Morena, diputados acostumbrados o pensando en un esquema de distribución de los recursos de manera tradicional. También presidentes municipales, cabilderos de gobernadores, algunos ex gobernadores que están metidos en el negocio de la consultoría”, dice Ramírez Cuellar, un antiguo militante de izquierda y ex líder del movimiento conocido como El Barzón.

¿Cómo presionaron?

Hay ex gobernadores que regentean a diputados y a presidentes municipales, tienen despachos de elaboración de proyectos, y llegaban y presionaban.

¿Amenazaban?

Sí, ya en los últimos momentos la presencia de algunos presidentes municipales era de mucha agresividad, gobiernos estatales. Pero logramos salir delante, aunque de manera no tan tranquila. Llegaban organizaciones a exigir dinero etiquetado para ellos, para obras, para municipios. Era un esquema de negociación muy nocivo, formaba parte de un sistema muy corrompido y se sigue dando en entidades federativas. Fue un esquema de negociación en el presupuesto que se sacaba a veces hasta por unanimidad, pero en el fondo había una distribución indiscriminada y sin control y sin impacto en obras.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los presupuestos se aprobaban por unanimidad pero moches de por medio…

Detrás de esa negociación había reparto de dinero a cambio de votos y así los diputados agarraban una especie de sobresueldo, pues ponían constructoras, o iban a cobrar una parte a alcaldes y gobernadores.

¿Cuánto se perdía en ese mundo de corrupción?

Miles de millones de pesos. Cada diputado se llevaba casi 50 millones de pesos, algún día se sabrá con precisión y la forma como se distribuía. Los funcionarios de Hacienda de la pasada administración deben saber y nos pueden indicar, ellos conocen nombres y a quien repartían. Algo que cobró fuerza es el Pacto por México, donde la distribución fue al por mayor y hay evidencia de cómo trataron a los grupos parlamentarios y presidentes de partidos que acompañaron al presidente Enrique Peña Nieto en estos acuerdos.

¿Van a investigar eso?

Sí, hay cosas pendientes, obras no realizadas y presupuestadas o que están a medio camino. Es una tarea pendiente que no debe olvidarse.

Hubo muchas quejas en el sentido de las universidades, el sector salud, la cultura…

Sí, llegó muy recortado y ejercimos la soberanía de la Cámara y revertimos lo que golpeaba severamente a las universidades, le dimos más presupuesto a agricultura, se atendió un reclamo muy grande en el tema del agua, repusimos todo lo que tiene que ver con equidad de género y cultura, y en salud, sobre todo para la atención a los sistemas de prevención de cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares y obesidad. Logramos restituir el recurso necesario para muchos sectores.

Pero hubo gritos y sombrerazos…

No tuvimos ninguna presión del Ejecutivo. Hubo protestas de las universidades, fue realmente importante la negociación que tuvimos con ellos y se les pidió racionalizar el gasto. Cada noviembre o diciembre van a renegociar para rescatarlos.

¿No hubo un tufo político por el recorte a órganos autónomos, como el INAI, INE, IFT…?

No, no. Estuve cerca de los ajustes. En el caso del INE platiqué con su presidente, Lorenzo Córdova. Es un primer paso para hacer reformas para reducir el costo de los procesos electorales y el financiamiento de partidos políticos, mismos que deben ser solidarios y responsables. La Comisión Federal de Competencia no tuvo más problemas, pese a que ellos presentaron la controversia ante la Corte. En el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sí vimos un exceso de gastos, incluso el edificio donde están funcionando lo consideramos oneroso. Revisamos con puntualidad los gastos, pero no hay ninguna decisión política de debilitamiento de los órganos autónomos. Todos sufrieron un ajuste en forma homogénea, las propias universidades y la Suprema Corte entraron en un plan adecuado de un gasto más racional. Pero no hay decisión política de debilitar a los órganos autónomos.

¿Entonces ninguna intención política de debilitar a los órganos autónomos?

No, no es la decisión que tenemos ni como partido (Morena) ni como gobierno ni como Congreso.

¿Va a alcanzar para todos los compromisos, becas, pensiones…?

Hay suficiencia, el presupuesto 2019, pero ya nos alcanzó el destino, es urgente una reforma hacendaria…

¿No va a alcanzar?

Para 2019 no hay problema, pero las presiones de gasto para servicio de deuda, pensiones, aportaciones a estados y municipios tienen una espiral de crecimiento muy importante. Esto es ineludible, se tiene que cumplir a como dé lugar y descuidar muchas otros sectores fundamentales como educación, campo, agua, salud, infraestructura. Hace tiempo nos alcanzó el destino por ello el tema de la reforma hacendaria es imperiosa a resolver este mismo año. Hay por ahora un reconocimiento de mercados al presupuesto que ha sido casi unánime de que es responsable. Al final exigimos al gobierno un mayor esfuerzo tributario y de ahí que se puede tener mayor recaudación por el ataque a la facturación falsa y empresas fantasma. Eso permitió una readecuación de 23 mil millones de pesos…

¿No sacaron de la manga eso?

No, ya teníamos eso visualizado de las empresas fantasma y la facturación y teníamos medido. Fue sensato y pensado. Para nada (lo sacamos de la manga).

¿Y si no se logra?

Sí se va a lograr, porque están identificadas las medidas de evasión y elusión fiscal y se hicieron ajustes al Servicio de Administración Tributaria.

Algo que nos pone nerviosos es el crecimiento de la deuda pública que es muy grande y son casi 800 mil millones de pesos, y el de las pensiones y lo que se distribuye a estados que es casi de un billón.

Pero hay cada vez más protestas, Jalisco, Nuevo León…

El tema del federalismo adquiere una mayor relevancia, necesitamos nuevas fórmulas de responsabilidad de estados y municipios. Aplicamos la ley y estimamos con base en la ley, con un cálculo objetivo. El descontento e inconformidad de gobernadores y presidentes municipales fue el ramo 23, los gobernadores se humillaban pidiendo favores en Hacienda y los alcaldes de rodillas buscando gestores, que algún diputado les consiguiera algo. Eso se acabó. Era algo viciado.

¿Cuáles son las claves de la reforma hacendaria?

Uno es el predial, es un flanco débil en este momento. Hay un rezago y se calcula que si lo hacemos bien entre todos, se perfecciona el catastro y hacemos compromiso político para ser corresponsables, para 2020 se pueden lograr entre un punto y hasta dos puntos del Producto Interno Bruto, sólo de predial.

En Noruega lo aceptan porque saben que habrá servicios, pero acá…

Sí, y también en el ISR, no tanto como tasas sino en regímenes especiales. Y también el caso de fenómenos nuevos que se viven por el uso de tecnologías e intercambio comercial, también son fuente grande de elusión fiscal. Entonces, con urgencia, este mismo año tenemos que hacer esa reforma fiscal. Hay que ver el tema de la doble tributación y estamos viendo para enfocar bien, pero…

Van a sacar chispas…

Esto tiene que ser parte de un acuerdo político. Al mismo tiempo tiene que haber un acuerdo sobre el gasto. Por ejemplo, los congresos debimos reflejar una mayor disminución del gasto y quiero decirte que no todos cumplimos, sólo Cámara de Diputados, Senado, y los congresos de la Ciudad de México y Tabasco. Y los demás dejaron el mismo y algunos con incremento de hasta seis por ciento y hasta 20 por ciento, entonces aún no permea…

Pero ustedes en Morena tienen mayoría de congresos estatales…

Sí, algunos son de Morena y eso nos preocupa que la coalición ganadora, teniendo mayoría en 19 congresos locales no haya tenido un papel digno de reducción de gastos que tienen aproximadamente dos mil 750 legisladores locales y federales. Es una reflexión y la mayoría con presencia mayoritaria de Morena o con participación importante y no cooperaron. Tenemos que dar un avance mayor.

¿Cómo te sientes en este nuevo régimen?

Vamos a hacer muchas cosas por las que siempre soñamos. Pero siento que debe haber más oposición, la vemos totalmente como que no les cae el veinte de que son partidos opositores. El PRI, el PAN y los otros les falta más carácter opositor. Me sentiría más contento con mucha participación de parte de ellos, pero también con mayor capacidad opositora. Y también a nivel de academia tiene que desarrollarse más la crítica…

Menos unanimidad…

Sí, hace falta más crítica.