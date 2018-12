En Morena a veces "se les pasa la mano": Patricia Mercado

REDACCIÓN 14/12/2018 04:27 p.m.

Morena en el Congreso cuenta con una mayoría que ha usado en su favor y en favor del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, se ha topado con los partidos minoritarios, quienes podrían ser el contrapeso de la balanza del poder, comentó la senadora por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado.

Ante ello, advirtió en entrevista con LA SILLA ROTA, Morena deberá revisar sus formas, ya que las minorías han comenzado a detectar tintes de autoritarismo en su proceder.

Reconoció que Morena se encuentra ejerciendo su mayoría, apoyando al presidente, metiendo iniciativas de diversos temas; no necesariamente firmadas por el mandatario, por lo que están en una dinámica de mucha participación.

Sin embargo, "lo que viene del Ejecutivo lo pasan; el problema es que algunos son cambios constitucionales, para los que no les alcanza la mayoría, por lo que deberán darse cuenta que no pueden solos", advirtió.

Un ejemplo de este avorazamiento con una mayoría que puede votar y no pasa nada es la Ley de las Remuneraciones, es decir, sacar de la congeladora una propuesta en la Cámara de Diputados, una minuta del Senado de hace 7 años y votarla, pues ahí ya, digamos, tienes una serie de problemas con el proceso legislativo que pues los tiene metidos y una cuestión, digamos de hacer las cosas muy rápidamente, muy rápidamente donde el proceso legislativo no es respetado y, bueno, pues creo que se están avorazando y enfrentando a que, obviamente, los partidos, las fracciones, presidentes municipales, gobernadores, vayan al Poder Judicial y el Poder Judicial tendrá que determinar si hubo debido proceso legislativo o no hubo proceso legislativo.

Entonces, me parece que ya se están un poco estrellando en eso, no sé si van a cambiar de estrategia en el sentido, las minorías siempre te sirven para alertar. Las minorías te dicen 'a ver, a ver, ¿por qué lo están diciendo? investiguen bien, a ver vamos a tardarnos dos horas más, pero esta alerta, estamos seguros que no tienen razón'. A veces las minorías ponen temas que son para fortalecer el conflicto, pero a veces son luces de alerta".

La senadora dijo que es por esta razón que deben cuidar las formas, de las que a veces "se les pasa la mano", porque las minorías ven como autoritarismo la actitud que ha tomado Morena. Y precisamente lo que se ha querido desmantelar en los últimos años, desde el 68, son los gobiernos autoritarios.

Las diputaciones que Morena perdió por su "aplanadora"

EL PRÓXIMO MINISTRO DE LA CORTE

Patricia Mercado explicó que en la designación del próximo ministro de la Corte, Morena no puede avasallar porque es una votación calificada, no es una mayoría simple. Será un voto secreto, no en pantalla, por lo que puede suceder que ninguno de los tres postulados pase.

Además, recordó que los tres comparecerán frente al Pleno, no solo ante comisiones, y a partir de ello se hará la votación. "De no alcanzar ninguno la votación calificada, el presidente deberá mandar otra terna".

CHOQUE CON LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS

Sobre la línea que sigue el gobierno de López Obrador acerca de los organismos autónomos, Patricia Mercado respondió que se ha ganado en estos años la formación de estos órganos autónomos, que son los que vigilan, dictaminan, evalúan, toman decisiones que el Ejecutivo tiene que adoptar; son más ciudadanos.

"Yo no digo que hayan sido perfectos, creo que la dinámica política hace que sí, que haya intercambios ahí para la lección...digo, puedes perfeccionar la norma para hacerlos más autónomos, no menos autónomos y mucho menos desaparecerlos".

En el caso del INAI, dijo, embona perfecto con el Sistema Anticorrupción con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y echarlo para atrás es solo confiar que las personas son capaces de ser honestas en el gobierno. Pero si no hay una institucionalidad la cual seguir, hasta el más firme puede caer en casos de corrupción y hay que avanzar en la democracia, no retroceder, afirmó.

Por ello, espera que todos estos organismos vayan ganando más autonomía con el nuevo gobierno en lugar de perder.

LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR

Al tocar el tema de las trabajadoras del hogar, explicó que cuando se hizo la reforma laboral, las trabajadoras del hogar aparecieron, pero no con todos los derechos: no cuentan con seguridad social (pensión, incapacidad, días por maternidad, derechos a la salud, entre otras).

Dijo que lo que como legisladores presentaron fue la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, y entre quienes participaron dentro de las propuestas están Napoleón Gómez Urrutia, quien preside la comisión de Trabajo y quien "viene con una idea, que es impulsar los derechos laborales", y Germán Martínez, quien "fue primero senador,...él venía como haciendo, ya encargando como estudios en términos presupuestales de qué podría significar".

Si el día de mañana entraran los 2 millones 300 mil trabajadoras del hogar registradas, según el Inegi, al Seguro Social, pues por supuesto que la cuota del Estado pues sí se vuelve una cuota más o menos importante. Pero bueno, ojalá eso sucediera, pero va a ser un, digamos, una entrada paulatina y además una de las cuestiones que hemos dicho es: los derechos, no puedes primero hacer la partida presupuestal y luego generar el derecho. Aquí está el derecho y el Estado puede decir 'bueno, muy bien, va a ser de esta manera, en tanto tiempo, de esta forma, en estas regiones, voy a empezar aquí, voy a terminar allá. O sea, tú puedes hacer una política para generar, incluso hasta lo puedes poner en la propia ley: 'el primer año va a pasar tal cosa, en cinco años va a estar pasando otra cosa', o sea, lo puedes poner en los transitorios finales, eso es lo de menos, pero no negar el derecho", añadió.

También detalló que la Ley Federal del Trabajo incluye:

Las trabajadoras del hogar deben tener derecho a:

- Aguinaldo

- Vacaciones

- Contrato

- Jornada de trabajo definida

- Seguridad social

Patricia Mercado dijo que una vez que voten esta reforma vendrá la reforma a la Ley del IMSS y la resolución de la Corte sobre este mismo tema.

De la misma forma puso como ejemplo "la película 'Roma', que es una maravilla, que te da muy claramente cuenta, pues ya la veremos o la verán todos, muy claramente cuenta de cómo tenemos normalizada la esclavitud de las mujeres trabajadoras del hogar, que no tienen vida, que no tienen familia, que no tienen vacaciones y toda la familia dice 'no, qué barbaridad, es como si fuera nuestra hija, nuestra hermana y todos la queremos', pues sí, pero ahí día y noche. Es muy bueno porque también yo creo que eso va a ayudar muchísimo a darnos cuenta de esa normalización que tenemos, de esa discriminación y de muchas cosas, además ligada a la problemática indígena".

En este tema, recordó, tanto la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el director del IMSS, Germán Martínez, aceptaron la resolución de la Corte y ahora han puesto en marcha un programa piloto.

En el Senado esperan que para marzo ya esté lista la reforma a la Ley Federal del Trabajo y después la del IMSS, para que funcionen de manera paralela.

LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS

La excandidata a la Presidencia de México, opinó que la política punitiva frente a las drogas es un fracaso.

La política frente a las drogas, la política punitiva, es un fracaso. Invertimos el 97% de la inversión que tiene que ver con drogas, desde la producción, hasta el consumo, y 3% en prevención. O sea, no tenemos nada en realidad en estas políticas. Entonces, si bien el tema de la regulación de las drogas tiene que ver, como ya nos dijo la Corte, con el libre desarrollo de la personalidad, o sea, tiene que ver con derechos, finalmente se enreda con el tema de seguridad. Entonces, por supuesto que si la política del nuevo gobierno es una política de pacificación, o sea, una política de reducir el conflicto, necesariamente tiene que pasar por otra visión sobre la política frente a las drogas".

Explicó que la Comisión Global de Política de Drogas decidió dar su Informe 2018 en México, por las consecuencias que hemos tenido de la política punitiva.

Asimismo, reconoció que hay en este momento 3 iniciativas sobre el uso lúdico de la marihuana: una de Olga Sánchez Cordero, donde el Estado interviene para regular todo; otra de Movimiento Ciudadano; una más de Osorio Chong.

Por ello, podría haber un golpe de timón en cuanto al trasiego y consumo de marihuana, como ya se ha dado en Canadá y en algunos estados de Estados Unidos. Aunque México está en ese contexto va muy atrasado, sentenció.

Aunado a esto, dijo que la política exterior de México frente a EU, que es de no conflicto, podría hacer que, si Donald Trump se reelige y frena los avances de la legalización y regulación, Andrés Manuel López Obrador detenga el proceso, lo que sería lamentable.

No obstante, ella seguirá impulsando la regulación, pues es un asunto de salud y por ello entró a la comisión sobre el tema.

LEA TAMBIEN Estos son los 38 productos de marihuana que podrás comprar Desde tés, gomitas, cosméticos, alimentos y hasta un desodorante fueron aprobados para su comercialización legal

LEA TAMBIEN La batalla de trabajadoras del hogar en la Corte Luego de servirles 50 años, una mujer renunció y reclamó a una familia el pago de vacaciones, aguinaldo, horas extras y servicios de salud

mlmt