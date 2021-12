En México ya hay más ancianos que niños menores de 5 años

El Doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, Director General del Instituto Nacional de Geriatría, indicó que en México ya hay más adultas mayores que niños menores de 5 años.

En entrevista exclusiva con SuMédico, el doctor Gutiérrez Robledo habló de los problemas que enfrentan las personas mayores y México como país para proteger la vida de estas personas.

El especialista compartió datos alarmantes sobre el envejecimiento en México:

-Hay casi 13 millones de personas mayores de 60 años en México.

-De esos casi 13 millones, 8 son mayores de 65 años.

-En México ya hay más adultos mayores que niños menores de 5 años.

-¿El envejecimiento en México es una realidad?

Vivimos en una situación donde a día de hoy el envejecimiento es una realidad, basta ver en los servicios de salud del ISSSTE en la actualidad, las tres cuartas partes están dedicadas a personas mayores, entonces ya el cliente es la persona mayor. Los hospitales como el ISSSTE, PEMEX y el IMSS no están lejos de ello.

Pero para el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) las prioridades no son los adultos mayores.

Todavía la salud materno infantil, la salud a lo largo del desarrollo sigue siendo la mayor preocupación. No estamos en un ámbito en el que compiten estas prioridades y ciertamente no tendría sentido pensar en la vejez si no pensamos en construir el mejor camino al inicio de la vida para luego poder envejecer.

¿Cuáles son las enfermedades más comunes en adultos mayores?

Las condiciones de salud que prevalecen por mucho son la diabetes y las enfermedades cardiovasculares y últimamente las enfermedades degenerativas han aumentado.

La enfermedad cerebrovascular sigue siendo un tema, si bien ha disminuido y crece cada vez más en importancia las enfermedades neurodegenerativas, tenemos al menos un millón de casos de padecimientos demenciales, en su mayoría enfermedad de Alzheimer, que se convierte ya en una prioridad de salud pública respecto a la cual tenemos que actuar ya que no tenemos mucho tiempo.

¿La pandemia afectó mucho a los adultos mayores?

La pandemia ha dejado lecciones muy importantes, ya que hoy en día se tiene que los riesgos a los que se enfrentan las personas mayores e indica que desafortunadamente en México el envejecer va acompañado de obesidad lo que hace que aumenten las comorbilidades en la edad adulta.

Te puede interesar Fallecen 27 ancianos por covid en asilo de Alemania y estas fueron las causas

Del mismo modo indica que el inicio de la pandemia fue catastrófico para las personas mayores por dos razones:



La primera por la mortalidad: más de la mitad de las muertes observadas en el primer año de la pandemia ocurrieron en instituciones de cuidado de largo plazo de personas mayores. Esto hizo ver las malas condiciones en las que viven los mayores en todo el mundo.

La segunda razón indica que fue el problema de la discriminación ya que se decía, "pues bueno, que se mueran los viejos hay que proteger a los jóvenes y darles prioridad".

El doctor Luis Miguel Gutiérrez fundó el Servicio de Geriatría en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" y lo encabezó por 20 años. Actualmente es director fundador del Instituto Nacional de Geriatría.

esc