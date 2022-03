"En México no necesitas cometer un delito, basta con que alguien te señale", Cuevas

Alejandra Cuevas, quien fue acusada por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, de haber matado a su hermano Federico por "falta de cuidados" criticó el sistema de justicia en México y aseguró que es cuestión de "dedazo" para fabricar culpables.

"Aquí no tienes que cometer el delito, aquí nada más se necesita que alguien te apunte con el dedo y te diga: tú eres la culpable", dijo en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, para W Radio.

Luego de 528 días presa en el penal de Santa Martha Acatitla, la mujer de casi 70 años se dedicará a echar a andar la asociación que fundaron sus hijos para liberar a las mujeres con quienes formó amistad y que permanecen detenidas por causas injustas.

"Las voy a sacar de la cárcel porque son inocentes, porque han sido mal juzgadas, porque todo está podrido, como lo fue con lo mío [...] porque ahorita fui yo, pero mañana fue tu hija o tu esposa", acusó.

Alejandra Cuevas a su salida de Santa Martha (Fotografía: Cuartoscuro)

A RECONSTRUIR EL ROMPECABEZAS

A pesar de que frecuentemente veía a sus hijos durante sus visitas en la cárcel, nunca pudo convivir con los tres al mismo tiempo y tampoco ver a su madre, por lo que ahora se dedicará a reconstruir a su familia.

"Estamos armando las piezas del rompecabezas, vamos a reconstruirnos y lo demás ya lo dictarán las autoridades y México entero".

Pidió que no solo las autoridades sean las encargadas de hacer justicia con su caso, sino a la población, porque la situación que vivió no es exclusiva.

Ante el panorama, Cuevas esperaba que el presidente, Andrés Manuel López Obrador pidiera la renuncia del fiscal, o que el propio Gertz fuese quien presentara su renuncia, pero no sucedió.

"Todos los mexicanos estamos sorprendidos. Existía la opción de una renuncia digna, porque la dignidad no la debes perder aunque seas corrupto y pillo, la dignidad no se pierde, pero parece que este fiscal no la tiene, o que el presidente se la pidiera, pero no lo hizo y sus razones tendrá".

Por otro lado, adelantó que la reunión que pidió con el presidente es para que la escuché contar su versión de los hechos y que constante que "no sería capaz ni de matar una araña".

Y aunque aún no se concreta la fecha de su encuentro con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el tema con él será sobre cuestiones de seguridad.

¿CÓMO SALIÓ DE LA CÁRCEL?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la liberación del Reclusorio Norte de Alejandra, luego de que Gertz Manero la acusara de homicidio por no cuidar a su hermano Federico.

También se canceló la orden de aprehensión en contra de su madre, Alejandra Morán, por la misma acusación.

Esta determinación surgió a partir del proyecto de decreto elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien propuso otorgar un amparo liso y llano para que se cancelara la orden de aprehensión contra Morán y se dejara en libertad a Cuevas.

El documento fue discutido en el pleno de la Corte, donde los 11 ministros votaron a favor de la familia Cuevas Morán.













