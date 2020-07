En medio del covid, a Lupita le volvieron quemaduras en su cuerpo

Cuando sucedió el accidente de la menor, hace año y medio, la apoyó la fundación Michou y Mau para que la trasladaran a Galveston, Texas, pero en esta ocasión no fue posible. (Especial)

En medio de la pandemia de covid-19, la pequeña Guadalupe Margarita Guzmán Gómez, de sólo tres años de edad, sufrió una recaída en el estado de las quemaduras con las que vive desde hace año y medio. Por falta de recursos, su familia no ha logrado que la atiendan nuevamente en Estados Unidos y también están batallando para poder comprar todo lo que requiere para su tratamiento.

"La niña se rascaba demasiado porque le agarraba picazón en su cuerpecito. De un momento a otro le empezaron a salir granitos chiquititos y al otro día amaneció llorando mucho, le quitamos el pantalón y vimos que le estaban saliendo gotas como si fuera quemadura otra vez", narra su tía Yadira Bonifaz Molina.

Aunque está la pandemia de covid-19, su tía señala que a Lupita la atendieron bien y rápido en el Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

"Gracias a Dios la atendieron rápido, la ingresaron porque ya se estaba infectando nuevamente y ahorita ya la intervinieron quirúrgicamente, limpiándole nuevamente toda la pielecita de sus piernas", comenta su tía.

Antier la dieron de alta, aunque todavía no está recuperada, debido a la pandemia de coronavirus, ya que no puede estar mucho tiempo en el hospital.

Cuando sucedió el accidente de la menor, hace año y medio, la apoyó la fundación Michou y Mau para que la trasladaran a Galveston, Texas, pero en esta ocasión no fue posible.

En ese momento, la organización apoyó a la familia para tramitar el pasaporte temporal y una visa, pero ya no están vigentes. Ahora la madre de la menor, Margarita Guzmán, logró sacar el pasaporte, "pero no pudieron sacar la visa ahorita porque le sale alrededor de 7 mil pesos, tiene que sacar la visa de ella y la de la niña".

Debido a esto, Lupita tendrá que seguir su tratamiento en Chiapas, aunque también es complicado para su familia adquirir todo lo que requiere para que su piel mejore, porque su mamá tuvo que dejar de trabajar para cuidarla.

"Ahorita ella está llevando tratamiento con unos medicamentos y mucho cuidado en su piel, cremas, y la verdad mi cuñada es de bajos recursos, no puede comprar cremas especiales para la niña ni comprarle jabón neutro", señala Yadira.

Lupita recayó porque ya no le quedó el traje compresor

Hace año y medio, Lupita se acercó a donde su mamá calentaba agua para bañarla, como no vio que estaba cerca, bajó la olla y así fue cuando la menor sufrió quemaduras en más de la mitad de su cuerpo.

En esa ocasión también fue atendida en el Hospital de Las Culturas y su tía relata que los doctores no les daban esperanza porque estaba muy grave. La Fundación Michou y Mau ayudó a la familia para que trasladaran a la menor a Galveston, Texas, para que se recuperara, pero ahora no fue posible.

"Una vez nos comentaron que ahorita ya no pueden ayudarla a ella con su visa porque la niña tenía cita el mes que pasó para revaloración y parece que la iban a intervenir quirúrgicamente porque le quedaron demasiadas secuelas, debido a que ya no estuvo usando el traje compresor, le dejó de venir", dice Yadira.

La recaída de Lupita se dio porque ya no estuvo usando el traje compresor, que le servía para proteger su piel, para que no se rascara y no se lastimara su piel.

Sin embargo, Lupita, como le dice de cariño su familia, se está recuperando en su casa, donde juega con unas muñecas que le regalaron.

Debido a la condición de la menor, su mamá tuvo que dejar su trabajo para cuidarla y ahora viven una situación compleja para comprar todo lo que ella necesita y para darle de comer a todos sus hijos.

"Gracias a Dios muchas personas se unieron a la causa de la niña, le regalaron pañalitos, le logramos conseguir los parches que están carísimos. Ahorita lo que ella está preocupada es cómo va a mantener a sus otros hijos", enfatizó Yadira.

"Yo pediría a la gente si puede ayudarla con despensas, para que pueda sostenerse así y ponerle más atención a la niña, porque ella es madre soltera y ha sacado adelante a sus hijos sin ayuda de nadie", destacó.

(María José Pardo)