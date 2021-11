En medio de polémicas, PAN pacta con GOAN coordinación e institucionalidad

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) se reunió este lunes con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de AN, Marko Cortés y con la secretaria General, Cecilia Patrón.

"El día de hoy acordamos fortalecer la integración del sistema de Acción Nacional", subrayaron los mandatarios panistas a través de su cuenta en Twitter.

En tanto Marko Cortés detalló que se reunió con la y los gobernadores panistas, platicamos sobre los retos que vienen y me da gusto saber que vamos unidos y fuertes a enfrentarlos.

"No hay duda, somos la verdadera opción para corregir el rumbo del país porque los mejores gobiernos son de Acción Nacional", apuntó.





LA POLÉMICA DE MARKO CORTÉS Y EL PAN





El reconocimiento que hizo Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional, de un derrota casi total para las elecciones del próximo año, salvo Aguascalientes, movilizó en su contra a dirigentes panistas y llevó al líder de Morena, Mario Delgado, a anticiparle que ni ese estado le dejarán a la oposición.

Ante la polémica, el presidente del PAN expuso que requieren un diagnóstico correcto para lograr una mejor estrategia para las elecciones de 2022.

A través de su cuenta de Twitter, aseguró que Acción Nacional sabe ganar en la adversidad, por lo que llamó a la unidad y a asumir responsabilidades concretar para la batalla electoral del próximo año.

De acuerdo con fuentes consultadas, panistas en las entidades que enlistó como perdidas expresaron su indignación; en particular en Durango y Tamaulipas, donde actualmente gobierna Acción Nacional.

Marko Cortés Mendoza admitió, hace dos semanas, en una reunión con panistas de Aguascalientes que sin unidad no podrían garantizar refrendar esa gubernatura, aunque esa es la única en la que ve posibilidades reales de ganar.

Sus declaraciones, hechas en una reunión cerrada provocaron el reclamo interno de panistas e incluso declaraciones públicas que acusaron "entreguismo y mediocridad", como expresó en Twitter el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

Otros panistas también decidieron hacer público su rechazo a lo planteado por Marko Cortés como el senador panista Gustavo Madero.

"Desafortunada y anti climática la declaración de Marko Cortés sobre las próximas elecciones. Pero se niega a corregir y ceder el control del PAN? y abrirlo a la ciudadanía con elecciones primarias abiertas. Si no hacemos algo distinto, el 2024 tmb estaremos perdidos (sic)", publicó en Twitter el senador que decidió abandonar la bancada panista para conformar el Grupo Plural pero que continúa militando en el partido blanquiazul.

Adriana Dávila, exaspirante a dirigir al PAN a nivel nacional también caracterizó de desafortunadas las declaraciones de Cortés pues, afirmó, no se pueden dar por perdidas las elecciones en ningún lugar.

Uno de los críticos, que ahora también ha salido a la palestra para expresar su opinión, fue Pancho Domínguez, que no desaprovecha oportunidad para afirmar que Cortés tiene que rendir cuentas sobre los resultados obtenidos.





LAS POLÉMICAS DECLARACIONES

El recién reelecto presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, afirmó que Aguascalientes es el único estado que su partido puede ganar en las seis elecciones de gubernaturas que se llevarán a cabo en 2022.

"De verdad se los digo: no basta un triunfo interno. Se los digo en casa: la única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar reales, auténticas y bien ganada es esta. No hay más. Está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca qué les cuento. La única que tenemos realmente posibilidades y muy buenas y contundentes, es Aguascalientes", afirmó Marko Cortés, según se escucha en el audio de una reunión con panistas en ese estado y que se encuentra en poder de La Silla Rota.

CRECE CRISIS EN AN: "¡MIENTES!", REVIRA CORTÉS AL GOBERNADOR DE AGUASCALIENTES

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, aseguró que los dichos de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, sobre que el instituto político solo tiene ventaja real en su entidad para ganar las elecciones de 2022, es muestra de su actitud derrotista.

En entrevista con medios de comunicación locales, Orozco aseguró que Marko Cortés estuvo en su oficina hace unas semanas y que "dio por perdida" la elección presidencial de 2024, pero utilizará a algunos de los gobernadores del PAN para tratar de no perderla.

"En mi propia oficina, a un lado, me lo dijo: ´no, es que aquí me la voy a pasar, en Aguascalientes porque es la única que voy a ganar ´; eso ya me lo había dicho", aseguró.

El gobernador blanquiazul calificó como "un descaro y una desfachatez" que Marko Cortés buscara la reelección de su partido, en el momento que dijo eso, "con esa visión de derrota".

Además, el gobernador explicó que la estrategia del recién reelecto presidente del PAN será utilizar a los gobernadores de Guanajuato, Yucatán y Chihuahua con el objetivo de rescatar lo que sea posible para las próximas elecciones.

"Y le agrego algo –que seguramente también causará ruido, pero pues es el momento–, me dijo ´no, es que es la realidad, y buscaremos impulsar y motivar a Diego (gobernador de Guanajuato), a Mauricio Vila –y que lo sepan mis compañeros porque los estimo– y a Maru, gobernadora de Chihuahua para ver qué logramos rescatar en el 2024´".

Orozco afirmó no estar de acuerdo con la valoración de Marko Cortés y reiteró que no está de acuerdo con la manera en la que el panista ha manejado el partido desde hace unos años cuando el PAN empezó a perder las elecciones cada año.

"Y hacia atrás está peor porque el 19, parece que se nos olvida, para que veas el descaro de reelegirse, el 19 perdimos Puebla y Baja California. El 20 hubo elecciones solamente en dos estados: Coahuila e Hidalgo intermedias y casi nos desaparecen. El 21 perdemos Baja California Sur y Nayarit y se rescata algo en la Cámara por una alianza, empujada por muchos sectores de la sociedad civil", analizó el gobernador de Aguascalientes.

Orozco no dudó en cuestionar en varias ocasiones la reelección de Cortés como presidente nacional del PAN que fue confirmada a inicios de octubre.





MARIO DELGADO: PERDERÁN TAMBIÉN AGUASCALIENTES

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, retomó las declaraciones de Marko Cortés y darle la razón sobre que perderán cinco elecciones en 2022 pero, afirmó, los panistas también perderán Aguascalientes.

"Es correcto Marko Cortés, ganaremos Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo. Pero no te equivoques, Aguascalientes la vamos a ganar también!! (sic)", publicó Delgado en su cuenta de Twitter.





(Luis Ramos)