En medio de polémica UNAM-AMLO, reviven debate por historial académico en FCPyS

Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que iniciaron con la conferencia matutina el 22 de octubre, reabrieron el debate de su paso estudiantil por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), en los años setentas.

Él es el primer mandatario egresado de la FCPyS de la UNAM, pero, de acuerdo con fuentes universitarias, logró titularse sin haber concluido el total de créditos que requirió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, en su plan de estudios de aquellos años. Una consulta al último historial académico –conocido por las autoridades consultadas– arrojó que el titular del Ejecutivo cumplió solo con 252 créditos de un total de 318 requeridos.

Autoridades de la UNAM confirmaron que ésta sí es la historia académica del presidente cuando fue estudiante de la Facultad y que, en efecto, está incompleta en cuanto a su avance académico. Por esa razón no es posible conocer cómo se tituló, en ese momento, con la tesis "Proceso de formación del Estado Nacional en México 1824-1867".

La Silla Rota solicitó a la Presidencia de la República corroborar los datos y dar una postura, con base en su derecho de réplica; pero el área de comunicación social respondió a este medio que no emitirá información sobre el asunto.

El historial académico del presidente, consultado por este medio, señala que su número de cuenta como estudiante de la UNAM es 07370 24 65; no obstante, se tituló 14 años después.

En su libro autobiográfico "Este soy", publicado en 2017, López Obrador justificó que, aunque la duración de esta carrera con ese plan de estudios era de cinco años, tardó en titularse otros nueve porque no recibió apoyo de su familia y que, por esa razón, se tituló hasta 1987.

La Silla Rota publicó, en 2018, el reportaje "La ruta del poder: de Macuspana a Palacio Nacional", donde se documentó que el presidente López Obrador, después de cursar la licenciatura en la UNAM, dio clases en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde conoció a su primera esposa, Rocío Beltrán.

Cabe mencionar que, en aquellos, años López Obrador se sumó a grupos priistas en Tabasco, pues en 1976 apoyó la candidatura del poeta Carlos Pellicer como senador. De hecho, él fue uno de sus maestros en su carrera universitaria.

El reportaje también relata que, antes de titularse, López Obrador se afilió al PRI en Tabasco (1976) y en 1983 lo presidió. Para 1984, el hoy presidente de México regresó al entonces Distrito Federal y asumió el cargo de director de promoción del Instituto Nacional del Consumidor. Luego, se tituló.

¿QUÉ DICE SU HISTORIAL ACADÉMICO?

El mandatario tuvo un promedio escolar de 7.64. Del total de materias de la carrera (35) solo aprobó 28 por la vía ordinaria. No aprobó 7 y para acreditarlas debió hacerlo por examen extraordinario.

Entre las materias que logró aprobar en extraordinario están Economía, Matemáticas, Economía Política, Metodología, Ciencia Política, Estadística, Gobierno comparado, Historia del pensamiento político en México y Partidos Políticos. También, reprobó los dos seminarios para la elaboración de su tesis.

En su conferencia del 15 de mayo 2020, el presidente reconoció que, por tener ese promedio, su tesis no recibió mención honorífica. "Yo tenía de promedio 7.8 porque fue muy difícil para mí estudiar. Entonces no se puede dar mención honorífica si no es arriba de 8", lamentó.

Después, el 22 de octubre, López Obrador señaló que la UNAM generó egresados "de derecha" y recordó que el movimiento "Yo Soy 132" –un movimiento de jóvenes universitarios que le respaldaron en las campañas electorales de 2012– no surgió de la máxima casa de estudios, sino de la Universidad Iberoamericana.

"No solo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, todas. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado Cómo sucedió en los últimos tiempos" dijo el presidente. Y puso como ejemplo al exrector José Narro, después se le conoció por su militancia priista y como ex secretario de Salud en el anterior sexenio.

"¿Dónde están los economistas de la UNAM que defienden un modelo alternativo al neoliberal? Se quedaron callados, los silenciaron. Y así en general. Entonces sí se requiere una sacudida", afirmó.

AMLO Y LA FCPYS ANTES DE SU SEXENIO

Tras ganar las elecciones, el 2 de julio de 2018, el presidente electo recibió una felicitación del Consejo Técnico de esta facultad. López Obrador agradeció la felicitación en su cuenta de Facebook y lanzó una petición a sus estudiantes.

"Yo les encargaría, como próximo presidente de México, que busquen la conceptualización y se haga teoría sobre el propósito que tenemos de llevar a cabo la ´cuarta transformación´ de la vida pública del país".

La última vez que el mandatario visitó la FCPyS fue en octubre de 2012, durante la presentación del libro "Poder y elecciones en México"

Sin embargo, en una visita anterior, el 5 de marzo de 2011, López Obrador se burló de sí mismo. "Es un honor estar en esta mesa con maestros como mi amigo José María Pérez Gay, Héctor Díaz Polanco Rolando Cordera. Y mi maestro en esta facultad, él me dio Partidos Políticos hace poco, Octavio Rodríguez Araujo".

