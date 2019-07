En medio de polémica, termina "La Maroma Estelar" en Canal Once

Luego que hace unos días el comediante Carlos Ballarta anunciara su salida del polémico programa "La Maroma Estelar", este lunes se anunció el fin del programa. Así lo confirmó el conductor Hernán Gómez Bruera a través de Twitter.

El conductor dijo que por razones personales había dado término al proyecto de "La Maroma Estelar". Y es que la producción de Canal Once había sido causa de controversia después de protagonizar varios incidentes.

Por razones personales he decidido poner término al proyecto de @LaMaromaEstelar Mi gratitud hacia el @CanalOnceTV, el equipo de producción y todos los que hicieron posible esta gran aventura, incluidos nuestro haters que nos han dado tanta atención. Volveremos y seremos más. — Hernán Gómez Bruera (@HernanGomezB) 9 de julio de 2019

Ballarta argumentó que fueron "diferencias creativas" las que lo llevaron a tomar la decisión de salir del programa.

A través de YouTube, el "standupero" señaló: "Yo ya no estoy trabajando en La Maroma Estelar, no porque me hayan corrido, no porque haya renunciado por presión de los que me dijeron que era racista; sino por cuestiones de agenda y por cuestiones de diferencias creativas", dijo. Información relacionada: Vamos a parodiar a todo mundo, no engañamos al público: Hernán Gómez.

En otro video difundido en la red, Ballarta afirma que fue censurado por el director del programa y por Hernán Gómez, quien presuntamente intentó rodar una secuencia en la que supuestamente los corrían del ITAM, Instituto al que calificaron como "neoliberal y porfirista" y a cuyos alumnos llamaron "estudiantes blancos", por lo que fue acusado de racista. El programa inició transmisiones el 19 de mayo de este año,