En medio de escándalo, hijo de AMLO presume amor con su "garota"

En medio del escándalo por la casa ubicada en Houston, Texas, José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador no dejó pasar desapercibida la celebración por el día del amor y la amistad para presumir a su esposa Carolyn Adams.

En su cuenta de Twitter, López Beltrán mandó un mensaje a su pareja: "Yo feliz con mi Garota de Resende Carioquinha da Gema. Con ella todos los días son día del amor. Disfruten de este día de San Valentín".

Yo feliz con mi Garota de Resende Carioquinha da Gema. Con ella todos los días son día del amor. Disfruten de este día de San Valentín. pic.twitter.com/kNQS0PyZUt — José Ramón López Beltrán (@_30JR40_) February 14, 2022

Aunque no hay una fecha precisa sobre cómo se conocieron López Beltrán y Adams, la relación habría surgido en 2018, el año en que López Obrador ganó las elecciones. De acuerdo con el periodista Mario Maldonado, la pareja se conoció en una cena.

Fue hasta marzo de 2019, cuando la pareja apareció en público por primera vez durante la presentación del informe por los primeros 100 días de gobierno del mandatario.

AMLO CONFIRMA QUE SU HIJO TRABAJA PARA EMPRESARIO LIGADO A TREN MAYA

Este lunes, el presidente López Obrador confirmó que su hijo José Ramón trabaja para una empresa de los hijos de Daniel Chávez, empresario que lo asesora gratuitamente en el Tren Maya.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano indicó que "en efecto es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, quien me asesora gratuitamente en el Tren Maya y quien no tiene negocios en el gobierno, es de los empresarios que nos ayuda, José Ramón está trabajando en EU, su esposa lo mismo, no tienen nada que ver con Pemex ni con ninguna empresa vinculada al gobierno".

La empresa KEI Partners, donde la noche del domingo José Ramón López Beltrán –hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador– aseguró que trabaja como asesor legal, se dedica a la construcción y diseño de interiores de negocios con giro de hospitalidad y servicios de lujo en los Estados Unidos, así lo asegura la empresa en su página de internet.

Además, la página oficial de KEI Partners, que compartió el mismo José Ramón López Beltrán en sus redes sociales, destaca como sus fundadores a Karla Wiedemann, Érika Chávez y a Iván Chávez. A decir del hijo del primer mandatario mexicano, él se desempeña como asesor legal de la firma de arquitectura.

















