En marcha antiAMLO, llaman los Lebarón a unirse contra la inseguridad

Adrián Lebarón levantó la voz y de manera desgarrada expresó ante unas 8 mil personas, frente al Monumento a la Revolución su temor a que él, su familia o cualquiera sea víctima de la inseguridad que México padece desde hace años.

"Este es un grito desesperado a una pregunta, cómo podemos unirnos antes de que nos maten a todos? Alguien tiene la respuesta?", cuestionó, durante su participación en la marcha en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, a un año de que El tabasqueño asumiera la presidencia de la república.

Lebarón, quien es padre y abuelo de cinco de las nueve víctimas de la masacre de Bavispe, Sonora, ocurrida el 4 de noviembre, se convirtió, junto con su hermano Julián, en el protagonista de la marcha por la seguridad y la paz.

Pero al momento de tomar el micrófono para hablar frente a las miles de personas que salieron del Ángel de la Independencia a las 11 de la mañana y llegaron al monumento hora y media después, su mensaje no fue directamente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino contra la indiferencia hacia las víctimas de la inseguridad.

"No están solos", gritaron los asistentes al Monumento a la Revolución a los integrantes de la familia LeBarón; "yo quiero que todos sigamos vivos, que no nos maten", dice Adrián LeBarón

"Si esta marcha sirve para que se unan a mi dolor, les regalo las cenizas de mi hija, a quien quiera abogar por un mejor municipio... Le pido (al Presidente) que me nombre embajador, para traerle soluciones": Adrián LeBarón en el Monumento a la Revolución

Necesitamos pedir ayuda de donde venga en materia de seguridad, dice @julianle previo a la marcha

Adrián LeBarón pide que el presidente dé un nombramiento de embajador al mundo tras la masacre de su familia

"Perdonen si no es mi interés querer mentarle la madre al presidente, o a los chairos o fifis, solo puedo pensar en mi deseo de vivir".

Lebarón, quien causó la furia de miles de seguidores de la cuarta transformación por pedir al gobierno de Estados Unidos considerar a los cárteles del narcotráfico como terroristas, describió su dolor.

"Matar a mujeres, niños y bebés es un acto despiadado, es la peor pesadilla para un padre y un país", dijo.

"Mataron mujeres, niños y bebés, es la peor pesadilla para un padre, para una familia, para un país. Seguir viviendo de esa forma es un acto de cobardía infinita": Adrián LeBarón

"Pero vivir como si nada pasara es un acto de cobardía infinita", soltó, para que lo escuche quien quiera escucharlo.

Pese a todo, pidió perdón por si alguien se ofendía, y reiteró su deseo por seguir él y los suyos vivos, pero también compartió que siente un compromiso con sus familiares para pedir justicia.

"Mi hijo y nietas son estrellas que viven en el cielo al lado de la luna, nos guían y nos exigen no quedarnos con los brazos cruzados y la boca abierta babeando como tontos", agregó, retador.

"Convoco a los más valientes a sembrar vida cada día y plantarle cara a cualquier tipo de violencia que se nos presente", agregó.

El contenido de su discurso, su voz desgarrada por el dolor, su improvisación, causó que algunos de los asistentes se conmovieran y se abrazaran, pese al calor fuera de temporada.

"Es momento de levantar del piso las piezas del dolor que nos tienen pudriéndonos y con ellas construir un nuevo sol", concluyó con su voz que se llevó el mayor número de ovaciones y aplausos entre quienes salieron a protestar contra el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador como presidente.

Apenas concluyó su discurso los asistentes rompieron filas, aunque aun faltaba de hablar la periodista Beatriz Pagés Llergo y antes de concluir el evento Adrián Lebarón tomó de nuevo la palabra para avisar que iba al Museo de la Memoria y Tolerancia e invitó a que lo acompañaran todos aquellos que quisieran mirarlo a los ojos. Ahí, puso una manta con la leyenda "manos inocentes por el derecho a la vida", para que quien quisiera plasme la huella de su mano.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, el número oficial de asistentes fue de 8 mil personas, aunque previamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana había informado que eran 20 mil.

La marcha de este 1 de diciembre, organizada por Chalecos México, fue la más numerosa de las que se han organizado contra López Obrador.

De acuerdo con los organizadores, la protesta se replicó en 35 ciudades más del país.

Aunque Chalecos México y los demás organizadores temían infiltrados y provocadores, la denominada "marcha antiAMLO" se registró sin mayor problema. Sólo hubo algunas personas que gritaron "es un honor estar con Obrador", pero eso no derivó en ningún enfrentamiento.

Alejandra Morán, presidenta de Chalecos México, durante su participación pidió al Presidente que rectifique en su estrategia de seguridad, hecho que hizo que la multitud gritara "cobarde".

Morán incluso pidió apoyo del exterior: "Hacemos un llamado a la comunidad internacional, necesitamos ayuda, el Presidente no puede".

Criticó también que el Senado y la Cámara de Diputados no son un contrapeso y que por el contrario han ayudado a desmantelar las instituciones como la CNDH.

En el mitin, el columnista Sergio Negrete dijo que México retrocedió décadas en su gobierno y regresó a la época en la que había un emperador; sin embargo, enfatizó que "las calles no le pertenecen" al presidente López Obrador y que por eso salieron para exigir que haya un cambio en las políticas.

SE LANZAN CONTRA EVO, PIEDRA Y SÁNCHEZ CORDERO

La avenida Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, comenzó a pintarse de blanco minutos antes de las 11 de la mañana, ahí, los manifestantes comenzaron a ir hacia el Monumento a la Revolución.

Los principales reclamos de la gente fueron en materia de inseguridad, ya que las cifras de víctimas de la violencia y del crimen organizado han aumentado durante este año. Otra de las consignas fue la vulneración de los órganos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, e incluso se escucharon gritos de "fuera Piedra", en referencia a la nueva ombudsperson.

Otro personaje cuyo nombre salió a relucir fue el del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, asilado en México, y a quienes los manifestantes le pidieron que se fuera del país.

"Fuera Evo, Fuera Evo", gritan manifestantes en la marcha Anti AMLO

Como en otras movilizaciones, los asistentes también expresaron su descontento contra la transformación del Sector Salud que incluye la desaparición del Seguro Popular, así como contra el desabasto de medicamentos.

Mientras avanzaban, los LeBarón y quienes los acompañaban comenzaron a entonar "México lindo y querido", hecho que hizo que varios integrantes de la familia irrumpieran en llanto al recordar a quienes fueron asesinados el pasado 4 de noviembre. Otra de las canciones que cantaron los manifestantes fue "Cielito lindo".

Durante la protesta, los asistentes gritaron consignas contra el presidente como: "Fuera López", "López Obrador eres un traidor", "fuera Morena", "Olga Sánchez Cordero es un pinche florero", y "a mano alzada, queremos que se vaya", mientra levantaban sus puño.

Los manifestantes también llevaban pancartas en las que se leía "medicinas, no abrazos", "la realidad no tiene ´otros datos´", "qué fácil es pedir paciencia con muertos ajenos", "basta de sembrar odio y división en la sociedad mexicana" y "López dictador, el país no es tuyo. México es de todos o no es de nadie".

Incluso algunos de los asistentes traían playeras con mensajes en inglés "I love my country. I´m ashamed of my government" (Amo mi país. Me da vergüenza mi gobierno).

La "marcha antiAMLO" también fue el pretexto para que muchos sacaran a pasear a sus perros, en su mayoría de raza, que caminaron junto a sus dueños sobre Paseo de la Reforma.

Los líderes de los partidos de oposición acompañaron la manifestación. Del Partido Acción Nacional, encabezó el contingente Marko Cortés, acompañado por Santiago Creel, Mariana Gómez del Campo, Aspiros como los senadores Gustavo Madero y Kenia López Rabadán. Otros asistentes fueron los diputados federales Ernesto Ruffo y Marcela Torres Peimbert,

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) también mostró el músculo que tiene tras la desbandada que sufrió este año. En la protesta estuvieron Fernando Belaunzarán, Estephany Santiago, Ángel Ávila y Verónica Juárez.

De hecho el contingente de militantes del Sol Azteca fue uno de los más organizados, ya que implementó un cordón de seguridad por si se registraba algún acto de violencia.

EL SOBREVUELO DE LA INTOLERANCIA

La marcha se realizó en orden, aunque se presentaron algunas manifestaciones de Intolerancia.

El analista internacional y afín a la cuarta transformación , Hernán Gómez Bruera acudió a la marcha para reportear y transmitir en sus redes sociales y denunció ante La Silla Rota que un grupo de personas le gritó chayotero y le pidió retirarse.

Gómez Bruera explicó que asistió a la marcha y que también iría al acto del Zócalo con los simpatizantes del presidente López Obrador.

Reconoció que con otras personas que protestaron contra el presidente, pudo conversar de manera cordial y pacífica.

Otro incidente fue el de una pareja, que le rompió una hoja a un reportero luego de que este los entrevistó. La justificación es que ya no quisieron que el periodista usara sus declaraciones, al que acusaron de ser morenista.

EN OTRAS PARTES DEL PAÍS...

En León, Guanajuato, cientos de ciudadanos se congregaron la mañana de este domingo en el Arco de la Calzada para dar inicio con la "Marcha Anti AMLO".

El presidente Andrés Manuel López Obrador cumple un año de mandato y los ciudadanos se manifestaron inconformes. Niños, hombres y mujeres vestidos de blanco caminaron desde el Arco de la Calzada en dirección a Presidencia Municipal de León, gritando en su recorrido: "Fuera AMLO", "Fuera Morena", "AMLO, escucha, Guanajuato está en la lucha", entre otros mensajes.

En Boca del Río, Veracruz, manifestantes también protestaron contra el gobierno de López Obrador.

"Fuera Morena", era una de las consignas.

"Fuera Morena", gritan desde la marcha #antiAMLO en Boca del Río, Veracruz

TURISTAS ESTADOUNIDENSES TAMBIÉN PROTESTAN

Al grito de "fuera AMLO", "Fuera Evo" y "México, México" unas dos mil 500 personas portaron una gran manta de rechazo a la administración federal y marcharon por calles de Monterrey.

"Todos unidos por el descontento de un gobierno fallido", rezaba en la manta principal en una movilización de la agrupación Chalecos México en el marco del primer año de la gestión de Andrés Manuel López Obrador.

Los asistentes vistieron camisetas blancas y también participaron

diputados locales del PAN como Claudia Caballero, el Senador Víctor Fuentes, el presidente de Acción Nacional en el Estado, Mauro Guerra y el titular de la Agencia Estatal del Transporte, Noé Chávez.

Un grupo de turistas norteamericanos se unieron a la marcha entre risas y caminaron algunos metros.

Calles adyacentes al Palacio de Gobierno y el Congreso de Nuevo León fueron cerradas a la circulación por Tránsito de Monterrey.

500 MARCHAN EN QUERÉTARO

Ciudadanos queretanos marcharon este mediodía en protesta por las políticas aplicadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a un año de que asumió el cargo.

Reunidos en la Alameda Hidalgo del Centro Histórico de Querétaro, todos vestidos de blanco, los aproximadamente 500 ciudadanos caminaron por avenida Corregidora para manifestar su rechazo a las políticas públicas.

Al grito de ¡México, México! y con pancartas en mano, los inconformes fustigaron los altos índices de inseguridad pública así como la pérdida de empleos en el país.

UN MINUTO DE SILENCIO Y CONTRA "EL CUAU"

Cientos de ciudadanos realizaron una marcha por la paz y la seguridad este día, ante el incremento en los delitos de alto impacto en la entidad durante la actual administración, encabezada por Cuauhtémoc Blanco.

Convocados por el Colectivo Ciudadanos por la Paz y el nieto del general Emiliano Zapata, Jorge Zapata González, los manifestantes cuestionaron la estrategia de seguridad del exfutbolista, quien prometió solucionar esta problemática cuando estaba en campaña.

Cabe destacar que el contingente salió desde la glorieta de Tlaltenango y caminó hacia el Zócalo, en donde la gente que marchó, en su mayoría vestida de blanco, se sumó a otra cuadrilla para llegar a Plaza de Armas.

"Todos somos Morelos", "Queremos paz", "No más violencia", fueron algunas de las consignas que los participantes lanzaron durante su andar por las calles de la ciudad.

Con información de LSR Guanajuato, David Casas y Agencias

fmma