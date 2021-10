En ley eléctrica, no habrá "acuerdo en lo oscurito" ni "moneda de cambio": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá "acuerdo en lo oscurito" ni "moneda de cambio" para lograr la aprobación de la reforma eléctrica que mandó al Congreso.

En conferencia mañanera, López Obrador dio la orden a su gabinete energético para que asista a los debates que se organicen sobre la reforma eléctrica.

"No hay negociación, no hay moneda de cambio. No lo hemos hecho y no lo haremos (...) No hace falta ningún acuerdo en los oscurito. Ni nada a cambio", dijo el mandatario mexicano sobre su polémica ley eléctrica.

Una vez más llamó a los legisladores a asumir sus responsabilidades, pues dijo que en esta discusión se debe responder una pregunta: "¿quieres que la industria eléctrica vuelva a ser manejada por la CFE, que no tiene fines de lucro, o quieres que la manejen particulares, empresas nacionales o extranjeras, que sí tienen fines de lucro?".

?? #EnLaMañanera | "No hay moneda de cambio", dice el presidente @lopezobrador_ sobre si hay acuerdos con los partidos políticos para la aprobación de su #ReformaEléctrica. #yn ??? https://t.co/SAkKiaYmeg pic.twitter.com/P7pzmIGctb — La Silla Rota (@lasillarota) October 8, 2021

Dijo que dentro del debate de esta iniciativa se demostrará el fracaso de la reforma energética, la cual preveía la llegada de inversión y la producción elevada de petróleo, resultados que no se concretaron.

Adelantó que en este debate demostrarán el fracaso de la reforma energética, la cual preveía la llegada de inversión y la producción elevada de petróleo.

Además, preguntaron a AMLO sobre una posible destitución de Manuel Bartlett en la CFE para nombrar a un priista, a lo que el presidente respondió que los medios "vuelan mucho" y rechazó que eso vaya a suceder.

(Luis Ramos)