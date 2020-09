En las últimas 24 horas, 703 muertes por coronavirus

La cifra de muertes por covid-19 en México aumentó a 68 mil 848, mientras que los casos confirmados se incrementaron a 642 mil 860, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud. Tras el anunció de que se suspendió la fase tres de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pidió no adelantar vísperas y evitar especulaciones.

En las últimas 24 horas se reportaron 703 muertes por coronavirus, por lo que el número de defunciones aumentó a 68 mil 484, aunque los decesos estimados son 70 mil 229.

Asimismo, se registraron 5 mil 351 casos nuevos de coronavirus, en total hay 642 mil 860 casos confirmados, 676 mil 212 casos estimados y 39 mil 236 casos activos estimados, informó José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología.

Señaló que en el país se han hecho un millón 450 mil 397 pruebas de detección de covid-19, 727 mil 817 dieron negativo, 79 mil 720 son casos sospechosos y 451 mil 159 personas se recuperaron de esta enfermedad.

Este martes se informó que se suspendió la fase 3 de la prueba de la vacuna que elabora la Universidad de Oxford con el laboratorio AstraZeneca debido a que una de las personas tuvo efectos adversos.

Ante esta situación, el subsecretario López-Gatell dijo: "Quiero dejar claro, no hay que anticipar vísperas, no empezar a especular sobre la seguridad, en general de las vacunas y en especial de ésta que está involucrada, porque no tenemos información suficiente".

López-Gatell explicó que "la consecuencia puede ser que se retrase el momento de llegada de la vacuna, el momento de presentación ante Cofepris, pero nada más".