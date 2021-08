En la UIA, solo talleres y laboratorios presenciales; "no es momento de regresar"

La Universidad Iberoamericana informó a su comunidad estudiantil que para el inicio del ciclo escolar que arranca el 9 de agosto las únicas clases presenciales serán talleres y laboratorios, mientras que los demás cursos programados se llevarán a cabo a distancia.

En un comunicado, la UIA reconoció que muchos anhelaban el regreso presencial; sin embargo, calificó el momento como no propicio para ello y pese a que el Gobierno de la Ciudad de México no ha limitado actividades con la continuación del semáforo epidemiológico en color naranja "no podemos ser omisos a las circunstancias actuales".

"Es importante para nosotros regresar, pero queremos hacerlo en condiciones favorables", argumentó la Ibero.

Los estudiantes que regresen a talleres y laboratorios, indicó, lo harán bajo estrictos protocolos sanitarios, y al ser una población estudiantil reducida, se puede tener mayor control de su distanciamiento y tiempo de estancia en el campus.

AUMENTAN JÓVENES Y ADULTOS HOSPITALIZADOS

De acuerdo con la página IRAG del gobierno federal, encargada de informar sobre la ocupación en hospitales, en camas generales y camas con ventilador, el de Venados ya está al 100 por ciento, aunque trabajadores del lugar afirman que aún hay lugar, pero remarcan que es necesario ser derechohabiente.

No es el único hospital que ya está con su ocupación al 100 por ciento. En la misma página el Instituto Nacional de Cancerología, el de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, los de San Pedro Xalpa, Tlatelolco y San Ángel, del IMSS, son otros que están en la misma situación que el de Venados.

Además, en el Centro Médico Siglo XXI, sólo se aceptan a pacientes graves y si no, son canalizados a otros hospitales. Ya que se llenen, entonces comenzarán a aceptarlos, dice un trabajador.

La semana pasada México registró durante dos jornadas 19 mil contagios. Este 2 de agosto, se registraron 6 mil 506 y 245 defunciones. Actualmente, el número de contagios desde el inicio de la pandemia es 2 millones 854 mil 992 y 241 mil 034 decesos.

A Agustín Díaz le tocó ver como en 20 días comenzó a llegar más gente para ser hospitalizada, conforme los casos en el país y en la ciudad comenzaron a aumentar.

He visto que hay demasiada gente, estuvo el contagio demasiado fuerte, más entre jóvenes de 35 o 20 años, he visto mucho

EL 97% DE HOSPITALIZADOS EN 3RA OLA COVID NO CONTABAN CON VACUNA: SALUD

La Secretaría de Salud dio a conocer que México está en un proceso de reconversión hospitalaria ante la tercera ola de covid-19 y la necesidad de que se pueda atender de nuevo a pacientes con coronavirus.

"En este momento ya están en un proceso de reconversión, siempre por arriba de la necesidad, ayer publicamos la nueva guía de tratamiento covid. Tiene consenso de varias instituciones en las 32 entidades", dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En conferencia mañanera, López Gatell comentó que se han vacunado a 48 millones de personas y cuentan con dosis que tienen "un efecto protector muy importante en reducir aquellas situaciones que hacen que las personas necesitan hospitalizarse".

#EnLaMañanera | El subsecretario de Salud pide a la población que se vacunen, pues señala que 97% de las personas que están internadas no recibieron ninguna dosis contra el covid. #yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/0ZDavhyHRg — La Silla Rota (@lasillarota) August 3, 2021

"Estamos en proceso de reconversión hospitalaria en esta tercera ola y en algunos casos en algunas entidades que habían hecho por comerciales y habitualmente cuando fuimos en descenso de la pandemia están en un proceso de reconversión", agregó el subsecretario.

Aseguró que el 97 por ciento de las personas que están hospitalizadas no cuentan con la vacuna contra covid, por lo que llamó a la población a asistir a aplicarse el biológico.

"Es muy importante vacunarse y sabemos que hay una proporción de la población que está pendiente de ser vacunado y vamos avanzando (...) pero es muy importante porque las personas de 30 a 39 años y de 18 a 29 años ya se están vacunando", indicó.

MJP