"En la calle me dicen Don Ricardo", alardea Salinas Pliego en Twitter

Luego que Grupo Salinas se burlara del cierre de Best Buy en México y ofreciera "cuidar" a sus clientes a través de Elektra, varias críticas llegaron a su presidente Ricardo Salinas Pliego.

El empresario, activo en redes sociales, respondió a las críticas de sus seguidores e incluso alardeó sobre qué lo llaman "Don Ricardo" en las calles.

Un usuario de Twitter le escribió: "La gente que compraba en Best Buy lo hacía por status, algo que ningún Elektra puede ofrecer".

Salinas Pliego le respondió que el status no se compra, se gana y por ello él puede ir en sus peores fachas en la calle y aún así lo llamarían "Don Ricardo".

"Nosotros en Elektra no vendemos status, el status no se compra, se gana. Yo puedo ir por la calle descalzo y con mis peores ropas y aún así me dirían Don Ricardo, pero eso usted no lo entiende y por eso compraba status, ¿la cosa es, ahora quién le venderá status?", publicó el empresario.

Nosotros en @Tiendas_Elektra no vendemos status, el status no se compra, se gana. Yo puedo ir por la calle descalzo y con mis peores ropas y aún así me dirían Don Ricardo, pero eso usted no lo entiende y por eso compraba status, ¿la cosa es, ahora quien le venderá status? ?? https://t.co/YJiY5BYxC6 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 25, 2020

Las críticas al empresario, así como a Grupo Salinas, incrementaron a tal grado que se hizo tendencia el hashtag #ElFraudeAzteca, donde usuarios de redes sociales relataron malas experiencias al adquirir bienes o servicios de las empresas de Salinas Pliego.

El empresario gusta presumir de su vida de lujos en la red social e incluso ha regalado dinero.

