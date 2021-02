En IMSS, pensiones garantizadas, no el servicio: Germán Martínez

Martínez Cázares advirtió que pese a reservas no está garantizado es el servicio, ni la calidad en el servicio (Foto: Especial)

El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una reserva de 215 mil millones de pesos para garantizar las pensiones, pero no el servicio, alertó Germán Martínez Cázares, director general del IMSS, quien también enfatizó que tienen un déficit de infraestructura, ya que hay hospitales “en ruinas” desde el temblor de 1985.

En su comparecencia ante las comisiones de Salud y de Seguridad Social del Senado de la República, Martínez Cázares mencionó que “hay un déficit de personal y también un déficit de infraestructura, también hay un superávit que hay que admitir, este año acaba de entregar el informe de estado financiero el auditor externo, de 20 mil millones en el sexenio pasado”.

Señaló que las reservas del IMSS ascienden a 215 mil millones de pesos, por lo que están garantizadas las pensiones, “lo que no está garantizado es el servicio, lo que no está garantizado es la calidad del servicio, lo que no está garantizado es hospitales en ruinas”.

Martínez Cázares indicó que no hay avances en la reconstrucción de hospitales que quedaron afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

“Muchos de esos hospitales siguen prácticamente igual. El icono es la clínica 25 de Iztapalapa, en la entrada de la Ciudad de México o en Ecatepec”, expresó.

El director general del IMSS alertó que el problema va más allá, ya que tienen hospitales que están abandonados desde hace más de 30 años.



“Del temblor de 2017 tengo esto, pero del temblor de 1985, la Unidad de Convalecientes del Centro Médico Nacional no se ha hecho nada, está en ruinas, donde se podría hacer un hospital prácticamente de 200 camas

“Me comprometo en este sexenio, con una recaudación eficiente que me ayuden a recaudar, a levantar el hospital de convalecientes del Centro Médico Nacional, icono del IMSS”, afirmó.

COMPRAS CONSOLIDADAS, POR EVITAR CONFLICTOS DE INTERÉS

El director general del IMSS también respondió a cuestionamientos sobre la compra consolidada de medicamentos.

Resaltó que le interesa capitanear el proceso de compra consolidada y que están haciendo los estudios de mercado para realizarla de la mejor manera.

“El problema en la compra de medicamentos está en que estamos consolidando dos temas que deben ir separados: la sustancia y la distribución. Ahí hay un problema”, enfatizó el director general del IMSS.

Por eso señaló la necesidad de que haya efectiva competencia entre distribuidores, consolidar precios, segmentar mercado y evitar el conflicto de interés.



Destacó que también han detectado anomalías en las empresas que concentraron la compra consolidada que dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que van a profundizar en las auditorías para revisar si está empresas no están pagando las cuotas obrero patronales.

Destacó que, por ejemplo, Grupo Fármacos Especializados tiene registrado sólo a un trabajador en el IMSS, Casa Marzam ningún trabajador y Ralca un trabajador, entre otras que están en la misma situación.

Al hablar de la situación del Instituto, Martínez Cázares también dijo que tienen 213 mil 186 asuntos en litigio, por responsabilidad patrimonial son 8 mil 602 procesos, por lo que el IMSS tiene en juego más de 55 mil millones de pesos.

Alertó que al IMSS deben 23 mil 235 millones de pesos, 4 mil están en auditorías, 13 mil multas y en otros rubros.

Destacó que entre los principales deudores de carácter privado están Compañía Mexicana de Aviación, con una deuda de mil 598 millones y Oceanografía que debe 4 82 millones de pesos.

IMSS-BIENESTAR, listo para absorber el Seguro Popular

Respecto al cambio en el modelo del sistema de salud, Germán Martínez afirmó que el programa IMSS-BIENESTAR está listo para absorber la parte que le corresponde del Seguro Popular,

Dijo que “para mí es un gran programa” que tiene una cobertura de 13 millones de personas actualmente. Destacó que lo van a reanimar para que tenga cobertura en todos los estados.

