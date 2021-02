En Hospital de la Mujer, se la juegan entre la vida y la muerte

La falta de suturas, material para hacer análisis de laboratorio y otros insumos tienen al Hospital de la Mujer en terapia intensiva. Este lunes se esperaba que el personal realizara un paro de labores como medida de protesta, aunque no lo hicieron, sí disminuyó considerablemente la cantidad de pacientes que estaban recibiendo.

Pasado el mediodía, el hospital lucía desolado y con muy pocos familiares de personas hospitalizadas en comparación con el número de personas que hay normalmente en sus diversas entradas.

“Con lo que tienen los médicos y enfermeras hacen milagros”, dice Octavio Dorantes, quien desde hace cuatro días está en este lugar esperando a que se recupere su esposa, quien tuvo un parto de alto riesgo, después de que le negaron la atención en una clínica privada.

Destaca que la atención que han recibido desde urgencias hasta que la subieron a piso han sido buena, aunque señala que le han comentado que en varias áreas del hospital falta material y medicamentos, como en Urgencias y Laboratorio, en donde ha disminuido la atención. Añade que incluso hoy hay menos personas que en días anteriores.

“Es mucha carga la que tienen ellos, pero de ahí en fuera la respuesta de médicos, enfermeros y hasta los policías , no tengo de qué quejarme. Se trabaja con lo que se tiene y lo hacen demasiado bien”, afirma.

“Nadie ha negado el servicio, me ha tocado que pasas con la visita, al consultorio y no he escuchado ni un médico, ni un residente, ni a una enfermera o pasante decir ‘no se lo vamos a dar porque no tenemos’”, destaca Octavio.

Aunque desde hace algunos meses el Hospital de la Mujer sufre por la falta de insumos, la situación se agudizó desde la semana pasada, cuando directores médicos enviaron a la Secretaría de Salud un oficio en el que alertaron que era imposible continuar dando servicio en áreas críticas, ya que hay riesgo de complicaciones y de muerte para las pacientes.

En el oficio fechado el pasado 24 de julio, el jefe de la Unidad Tocoquirúrgica, Érick García Morales; el jefe de Urgencias, Carlos Moreno Álvarez, y la médico de Terapia Intensiva, Alejandra Corona Cuapio, informaron que el hospital no cuenta con los insumos necesarios para atender a las mujeres que llegan con diversos padecimientos.

En el documento, dirigido al doctor Benjamín Orozco Zúñiga, encargado de despacho de la dirección del Hospital de la Mujer, se indica que “ante las carencias de insumos tales como estudios de laboratorio básicos y suturas quirúrgicas, espacio e insumos para la atención de recién nacidos prematuros y graves, le informamos que la atención a los pacientes en las áreas críticas del Hospital (Urgencias, Unidad Tocó-quirúrgica y Terapia Intensiva) no es posible ya que existe un elevado riesgo de complicaciones materno-fetales graves y/o mortales, además de implicaciones legales para el personal que brinda la atención de las pacientes”.

Ante esta situación, los médicos solicitaron que las autoridades de la Secretaría de Salud intervengan inmediatamente para resolver la falta de materiales y evitar que se agraven las condiciones en el nosocomio.

Fuentes del Hospital de la Mujer consultadas por LA SILLA ROTA comentaron que están brindando atención limitada debida para no poner en peligro la seguridad de los pacientes, ya que no tienen con qué atender a las mujeres que llegan diariamente.

Indicaron que, como se menciona en el oficio, no cuentan con servicio de laboratorio desde hace dos semanas, ni con suturas desde mayo, ni laminillas para patología. El servicio de Banco de Sangre sólo se brinda para urgencias extremas. Además, tampoco tienen Terapia Intensiva desde finales de junio porque se inundó y no se ha arreglado, ahora está “adaptada” en Urgencias.

Al solicitar una postura a la Secretaría de Salud, respondió que “para el ejercicio 2019, se encuentran en procesos de compra y adjudicación, los insumos necesarios para la correcta operación del segundo semestre”.

Recordó que el Hospital de la Mujer es una de las unidades médicas más antigua del país, ya que tiene más de 430 años y se encuentra centralizado a la dependencia que encabeza Jorge Alcocer Varela.

Un médico residente, que prefirió guardar el anonimato, dijo que desde hace dos o tres meses comenzaron a dejar de tener materiales, pero que a los pocos días les llegaban y volvían a dar el servicio; sin embargo, ahora se está limitando el servicio por esta causa.

A pesar de la crisis en el nosocomio, Lourdes González dice que a su hija sí la recibieron en Urgencias, en donde le estaban brindando atención. Ella y su esposo indican que es el segundo embarazo de su hija y que en ambas ocasiones la han atendido bien.

Hasta el momento, dijeron que los médicos no les habían pedido nada para atenderla, “nomas el medicamento, amoxicilina y paracetamol, lo que es el antibiótico”. Al ser cuestionada sobre qué calificación le daría al hospital, comenta que 10 por el trabajo de los especialistas aunque haya deficiencias.

Es preocupante que te pidan materiales

“Cuando llegamos para que mi esposa diera a luz me mandaron a conseguir suturas, me dijeron que si no la conseguía no la podían atender y nos la teníamos que llevar”, relata Armando Aguirre, mientras espera en la entrada del Hospital de la Mujer a que le informen si ella y su bebé serán dados de alta.

Su suegra Patricia Hernández lo acompaña en la entrada y comenta que llegaron a este hospital de la Secretaría de Salud porque a su otra hija la atendieron muy bien cuando fue su parto, pero en esta ocasión fue diferente.

“A mi yerno lo mandaron a traer unas cosas que según no había y las tuvo que ir a conseguir, no las podía encontrar y lo mandaron como tres veces. Eso no nos gustó, se supone que aquí debe de haber todo, ¿no?”, dice con molestia.

Armando añade que esta situación les pareció mal, porque su esposa ya estaba adentro a punto de tener a su bebé y de emergencia lo hicieron ir a buscar el material que se necesitaba, condicionando la atención a que lo llevara.

Este joven explica que gastó 800 pesos en las suturas que le pidieron en el hospital, aunque el principal problema fue la dificultad para conseguirlas, ya que no las encontraba en ninguna parte, situación que retrasó la atención a su esposa.

Patricia y él narran que a pesar de esto, el parto salió bien y el bebé está en observación. Ambos coinciden en que la atención en general fue buena y que le darían un 8 de calificación al hospital, ya que el único incidente fue la falta de material.

“La verdad, tú vienes con tu paciente y de repente que te empiecen a pedir cosas así es preocupante, porque no fuimos los únicos, de hecho fuimos bastantes. Es un gasto que no está contemplado, porque tú vienes y nadie te dice antes qué se va a necesitar, es un gasto de improviso”, dice Armando mientras hace una mueca en señal de molestia.

Tal como lo comentó, la falta de material es un problema constante en el Hospital de la Mujer. La misma situación la sufrió Germán Olivares, quien también llegó a este centro hospitalario porque su mujer entró en trabajo de parto.

Él relata que los médicos también le pidieron que comprara material quirúrgico, tanto suturas como aguja, para poder atender a su esposa, quien continúa internada. En este caso, tuvo que gastar mil pesos en los productos que le solicitaron.

Germán fuma un cigarro mientras comenta que los han atendido bien, aunque explica que para comprar las suturas “nos tuvimos que andar moviendo como una hora, dos casi para conseguirlo”. Indica que a su pareja no le retrasaron la atención porque, según le dijeron, los médicos van utilizando el material que traen otros pacientes para no postergar las intervenciones.

Ante estos problemas, hace un fuerte llamado a las autoridades: “Que tengan todo el material y medicinas, porque para eso están estos hospitales”.

Falta de insumos también impacta en intervenciones quirúrgicas

LA SILLA ROTA obtuvo con base en la Ley de Transparencia información sobre el funcionamiento de los últimos nueve años del Hospital de la Mujer, entre los datos destaca que ha registrado una disminución importante en el número de intervenciones quirúrgicas que se realizan.

Los registros que proporcionó el hospital empiezan en 2010, cuando los especialistas llevaron a cabo 10 mil 148 intervenciones quirúrgicas. Desde entonces el número de operaciones ha ido en disminución.

En 2016 se hicieron 7 mil 642 cirugías, mientras que en 2017 y 2018 se llevaron a cabo 8 mil 797 respectivamente. En 2019 el Hospital de la Mujer indicó que se han realizado 2 mil 674 intervenciones quirúrgicas, pero no detalló hasta qué mes es este registro.

Esta disminución en las cirugías está relacionada con la falta de recursos, ya que el año pasado el gasto de operación superó el presupuesto ejercido. Los datos muestran que su gasto de operación fue de 147 millones 680 mil 042 pesos, mientras que los recursos ejercidos fueron 81 millones 764 mil 201 pesos.

En lo que va de este año su gasto de operación ha sido de 2 millones 368 mil 182 pesos, aunque no especificó lo que ha ejercido. Sin embargo, la falta de recursos ha golpeado varias áreas del centro hospitalario.

El pasado 1 de marzo los médicos residentes del hospital hicieron paro de labores para exigir que les dieran alimentos porque les habían suspendido el servicio de comedor debido a que las autoridades no habían hecho la contratación correspondiente.

Desde ese momento los residentes entrevistados por LA SILLA ROTA alertaron de las deficiencias en las que trabajan, ya que no cuentan con todo el material que requieren para atender a los pacientes.

“Simplemente ahorita en la unidad tocoquirúrgica, que es donde se hacen las cesáreas, no tenemos guantes de todos los números, no hay material de sutura, a veces no hay medicamentos básicos, como paracetamol”, dijo una de las residentes en esa ocasión.

Alertó también que “no hay soluciones Hartmann, no hay vicryl, no están las suturas necesarias, básicamente. De hecho ni siquiera tenemos puntas nasales, ahorita estamos ocupando las mascarillas. Sí hay muchos problemas de insumos, la verdad”.

En otras áreas del hospital la falta de presupuesto no ha afectado tanto, ya que en los reportes se muestra que las consultas de urgencias han aumentado. En 2010 hicieron 26 mil 296 consultas, mientras que en 2018 la cifra fue de 27 mil 276.

Lo mismo sucede en las consultas de especialidades, ya que se brindaron 40 mil 755 servicios en 2010, en 2016 realizaron 53 mil 261, en 2017 bajaron a 45 mil 309 y en 2018 aumentaron a 53 mil 34. En lo que va de este año han hecho 16 mil 216.

Cabe mencionar que este hospital depende de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo de Hospitales Federales de Referencia y cuenta con las especialidades de ginecología, obstetricia, oncología ginecológica y la atención neonatal. De acuerdo con la Secretaría de Salud la mayoría de los pacientes que recibe son originarios de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla.

MJP