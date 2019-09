En foro Jesusa Rodríguez se define como "senadora marihuana"

En su participación en un foro sobre la regulación del cannabis, la senadora de Morena, Jesusa Rodríguez se autoproclamó como ''senadora marihuana de tiempo completo''.

La legisladora informó que se trabaja en el funcionamiento de una plataforma donde se habla de la iniciativa para la regulación de la marihuana, en ellas se busca que funcione de manera correcta apegada a la legalidad.

"Hay que ver cómo hacerlo bien. Estamos viviendo un golpe blando. Ustedes no saben la agresión que yo recibo por redes diariamente. Pagada, no pagada y propiciada...que a mí no me ofende por supuesto", dijo.

No es la primera vez que la morenista muestra su apoyo por regular la marihuana, en anteriores ocasiones ha mencionada que no es una droga, sino una planta sagrada.

"Si la marihuana fuera una droga, tendríamos muchos muertos por el consumo, pero tenemos muertos por el abuso comercial que se hecho legal", indicó la senadora.

La legisladora aseguró que la marihuana no es una droga, como el peyote y los hongos, "son plantas sagradas y hay que reservarles su lugar".

Con información de Político.mx

