En Foro de Negocios piden a gobierno de AMLO certidumbre para inversionistas

El Foro de Negocios 2020 abrió con esta premisa: la incertidumbre que los empresarios advierten en el país, para invertir en nuevos negocios que definen el crecimiento económico.

"Mientras haya certidumbre jurídica con mensajes congruentes del presidente y los secretarios, los empresarios invertirán automáticamente. El nerviosismo que hay no es gratuito, el gobierno debe ofrecer certidumbre para que los empresarios inviertan tranquilamente", aseguró Alberto Ramos, director general de HR Ratings.

Durante la mesa de análisis "Presupuesto 2020. ¿Es responsable o restrictivo el paquete económico?", el panelista José Besil (ex presidente del Colegio de Contadores Públicos de México) señaló que no hay claridad en los mensajes presidenciales que van desde las rifas hasta estrategias varias para recaudar dinero. Y señaló "el gasto social y los subsidios, a la larga, tendrán costos, por eso hay que gastar con cautela... De no bajar las tasas de impuestos, el mismo costo tributario traerá proyectos inviables".

Jorge Ramos (director de información de La Silla Rota) analizó el escenario económico que enfrentan los empresarios en este momento. "El gobierno tiene en este momento tres problemas", enlistó, "la seguridad, el crecimiento cero en economía que ya confirmó el INEGI, y la corrupción que no se está combatiendo de forma clara, aunque de pronto haya chispazos como la detención de Emilio Lozoya o los dos mil millones de pesos que donó la FGR sin saber con claridad su origen".

Los panelistas advirtieron, que si bien el gobierno inició ya la asignación de contratos para el desarrollo de infraestructura, hay detalles que no pueden pasarse por alto como el abuso de licitaciones directas; la asignación de recursos al presupuesto social, sin saber claramente de dónde el gobierno federal obtendrá suficiente dinero para este; y falta de condiciones para que los empresarios inviertan su capital.

"El reto del gobierno es cómo administrar su dinero sin aumentar su deuda", puntualizó Alberto Ramos. "Al día de hoy, el nivel de endeudamiento y manejo responsable de finanzas públicas es impecable, pero me parece que el riesgo está en el cero crecimiento económico porque aunque la deuda se mantenga en buen nivel, si el Producto Interno Buenas no crece, eso significa un riesgo".

En este escenario Jorge Ramos concluyó "no existen varitas mágicas para solucionar los problemas y tampoco se puede esperar que el gobierno ofrezca todas las soluciones. Por eso las crisis son oportunidades para buscar espacios para crecer".

Durante sus participaciones en la mesa "Recetas contra el crecimiento cero", Diego Elizarraras, de la empresa "Todo de cartón" consideró que este es el momento en que las Pymes (pequeñas y medianas empresas) deben construir escenarios de crecimiento en momentos como la firma del T-MEC o un probable crecimiento de Pemex. "Las Pymes deben ser creativas y entender estas nuevas dinámicas, reinventarse porque en este momento no hay certidumbre para hacer negocios, y ese es el reto", advirtió.

Por su parte, Fernando López Macari, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, enlistó tres factores con potencial crecimiento para las empresas. "El sector energético, porque abre la puerta a negocios de energía renovable por encima de las energías fósiles. El sector salud porque el sector público no podrá satisfacer todas las necesidades de la población; y el sector inmobiliario, para generar vivienda baja o de nivel medio para el sector Infonavit".

Los panelistas de esta mesa coincidieron en que, con emprendimiento y disposición, sí es posible enfrentar el actual escenario económico.





(Luis Ramos)