En época de pandemia, frontera con EU “está peor que nunca"

Pese a ser el país con más casos y muertes por coronavirus (con 735 mil 366 y 39 mil 95, respectivamente) Estados Unidos no cesa la deportación de migrantes -retornados a ciudades como Reynosa, Tamaulipas y Tijuana, Baja California- para quienes, al ir en busca de mejores oportunidades, la covid-19 significa un mal menor. Sin embargo, para México ello representa el riesgo de que alguno de los repatriados se contagie en EU y esparsa la enfermedad en el país que actualmente cuenta con 7 mil 497 casos confirmados y 650 defunciones.

“Está peor que nunca, hay policías por todos lados”, cuenta Everardo, joven nuevoleonense de 18 años, para el diario español El País. “A mí me han perseguido hasta en helicóptero. Anoche éramos cuatro 'mojados’ y el guía, entramos agachados a una parcelita y ya escuchamos las motos, los carros… Me fui gateando 70 metros, pero nos agarraron a todos; íbamos platicando en la camioneta, los policías se echaron un cotorreo con nosotros, que si los camarones qué ricos son… cuando el guía salta y se escapa corriendo, pero le agarraron como quiera”, agrega.

Por otra parte, es posible que los migrantes que están en cárceles o centros de detención estadounidenses piensen que la epidemia del coronavirus no es el mejor momento para moverse de allí, con las oficinas de gobierno y establecimientos cerrados, así como las calles vacías, las familias en cuarentena.

No obstante, las deportaciones y la caza de hombres en la frontera no han cesado estos días. En Reynosa hay días que se reciben a 100, a 200 deportados, este domingo tan sólo llegaron 37; ciudad en la que el centro de refugiados de la Virgen de Guadalupe -el cual tiene capacidad para albergar a 80 personas- se encuentra cerrado por las medidas de contingencia y sólo acogen a algunos por emergencia, como a nueve hombres que no pudieron tomar a tiempo autobuses hacia sus hogares en Guerrero, Veracruz y Michoacán.

“Aquí llega gente de muchos Estados, claro que es un riesgo. Además, son personas pobres en su mayoría, de escasos recursos… Les recomendamos que una vez lleguen a sus casas guarden la cuarentena, pero... Hay algunas comunidades alejadas, en la montaña, que son casi una barrera natural para el virus, pero si llegan estos hombres y están contagiados… En algunas zonas pobres no siempre se toman las medidas adecuadas”, expone sor Catalina, quien vive dentro del refugio.

Durante el último mes en Reynosa se ha atendido a cerca de 500 repatriados, cuando en 2017 eran más de 2 mil en el mismo periodo, dice el responsable del Instituto Tamaulipeco para el Migrante (ITM), Ricardo Calderón Macías. “También han disminuido las devoluciones de los locales, a quienes ahora, conforme los detienen al pasar, los mandan para acá”.

Más del 40% de los mexicanos que devuelve Estados Unidos entra a su país por Tamaulipas. El coronavirus les obliga a pensar rápido. Calderón dice que están a la espera de instalar uno de esos túneles sanitizantes que, supuestamente, desinfectan al pasar bajo ellos, pero en algunas ciudades mexicanas, como Monterrey, ya los quitaron, tras las críticas de que eran imanes contra el virus y quizá perjudiciales para la salud.

CRÍTICAS AL GOBIERNO

Por otro lado, en los estados del norte de México se lanzan críticas al gobierno federal y al Instituto Nacional de Migración al pedir que si se no se va a modificar la estrategia de deportaciones en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, piden al menos que se garantice cumplir con las medidas de contingencia, como la aplicación de test a los migrantes deportados desde EU, así como el uso de cubrebocas y guantes de látex, entre otras cosas.









(diego joaquín)