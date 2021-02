En enero, 44 mexicanos murieron por covid cada hora

Enero fue el mes más letal en lo que va de la pandemia de covid-19, ya que se reportaron 32 mil 729 decesos, es decir, 44 mexicanos murieron cada hora. Febrero inició con 564 defunciones, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

El país está al filo de las 160 mil defunciones por coronavirus, ya que esta noche se notificaron 159 mil 100, el incremento en las últimas 24 horas fue de 564.

Durante enero el promedio diario de muertes fue de mil 055, para un total de 32 mil 729 fallecimientos, cifra superior a la de diciembre, que fue de 19 mil 867 y la de julio que fue de 18 mil 919, cuando se reportó el punto máximo de la primera ola de contagios.

Respecto a los casos confirmados, en el primer mes de 2021 se reportaron 438 mil 166, que son más del doble que los contagios que hubo en julio, cuando se contabilizaron 198 mil 548, según los datos oficiales.

En total, los casos confirmados hasta ahora suman un millón 869 mil 708, un aumento de 5 mil 448 en las últimas 24 horas. Sin embargo, los casos estimados son 2 millones 064 mil 109, mientras que los casos activos estimados suman 92 mil 760.

La Ciudad de México se mantuvo en 87% de ocupación de camas generales y de 82% en camas con ventilador, le sigue el Estado de México con 82% y 77%, respectivamente, ya que son la zona en la que se vivió el mayor embate de la pandemia durante diciembre y enero.

ESTE LUNES SE APLICARON MIL 612 VACUNAS CONTRA COVID

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que este lunes se aplicaron mil 612 vacunas contra covid-19 a personal de salud. En total, se han administrado 675 mil 202 dosis.

Del 24 de diciembre a la fecha, 614 mil 689 médicos, enfermeras y otros trabajadores que están en la primera línea de atención contra coronavirus han recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, mientras que 43 mil 455 ya cuentan con el esquema completo.

Asimismo, 17 mil 058 maestros de Campeche han sido vacunados contra coronavirus, a pesar de que el estado cambió de color en el semáforo epidemiológico de riesgo covid y regresó al amarillo, tras haber permanecido durante más de cuatro meses en verde.

López-Gatell informó que se han notificado 5 mil 764 casos de reacciones adversas presuntamente asociadas a la vacuna contra covid, 45 de ellos han sido graves y 2 siguen hospitalizados.

La Silla Rota publicó la semana pasada el caso de la enfermera Silvia García, quien era jefa de enfermeras del Hospital General de Zona 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Coatzacoalcos, Veracruz, y murió 11 días después de que se le aplicó la vacuna, al respecto, el subsecretario López-Gatell enfatizó que no hay relación entre su deceso y la inmunización.

Explicó que no existe ningún nexo que indique que la vacuna pudo causar el fallecimiento, aunque lamentó que tampoco ayudó a evitar su muerte, ya que la inmunización tarda cerca de 21 días en generar la respuesta inmune. Recordó que hay personas que ya están infectadas del virus antes de que se les aplique la vacuna y desarrolla los síntomas posteriormente.

"Que nadie se vaya a quedar con la impresión que una enfermera murió por consecuencia de la vacuna, eso no es así", destacó López-Gatell ¿La vacuna le causó la enfermedad? Definitivamente no, es biológicamente imposible que la vacuna cause la enfermedad".

INSISTE EN POCA UTILIDAD DEL CUBREBOCAS

Al ser cuestionado sobre cómo podría ser febrero respecto a la pandemia de covid-19, el subsecretario señaló que la pandemia no se puede parar de un momento a otro y revivió la polémica sobre el cubrebocas, al reiterar que tiene limitada utilidad para proteger a quien lo usa.

"Esta idea que repetidamente plantean varios medios de comunicación, algunos casi de manera compulsiva, parecen decirlo todos los días, de que sí ya se puede prometer que no vuelva a pasar lo que ocurrió, no, desafortunadamente no se puede prometer que la epidemia se acabe mañana", dijo.

El subsecretario dijo que lo que pueden hacer los gobiernos es utilizar la ciencia y las intervenciones de salud pública que demuestran los mejores rendimientos, como el distanciamiento social.

López-Gatell declaró que otras medidas van generando evidencia conforme avanza la epidemia: "por ejemplo, el famoso cubrebocas, sigue siendo un instrumento mayormente útil para no expulsar partículas líquidas que conllevan el virus, pero sigue siendo muy limitada si utilidad para protegernos a quienes lo usamos, a pesar de que ha habido una gran y sostenida inquietud sobre el uso del cubrebocas".