Avala INE que diputados que busquen reelección no se separen de cargos

Tras analizar y debatir durante más de tres horas, consejeros del Instituto Nacional Electoral aprobaron por mayoría de siete votos que los legisladores que pretendan aspirar a la reelección en 2021, no necesiten separarse de su cargo legislativo por lo que podrán desempeñar ambos roles. Aunque el proyecto inicial proponía que sí debían pedir licencia al cargo para garantizar equidad a todos los contendientes, ésta propuesta solo recibió cuatro votos. A petición de los partidos políticos, también sustituyeron el término "reelección" por "elección consecutiva".

Aunque los puntos de vista fueron revisados desde diversos ángulos, el consejero presidente Lorenzo Córdova celebró que este debate surgiera en el INE y al mismo tiempo lo lamentó. "Esta discusión debería de estarse dando en el ámbito legislativo, no aquí", subrayó. "El acuerdo que expidió la cámara de Diputados fue un encomiable punto de acuerdo con una unanimidad que pocas veces se ve, en un contexto de una división y polarización política, que ojalá estuviera plasmado en su momento en la cámara de Diputados, pero que también se hubiera llevado a la Cámara de senadores".

Desde el inicio Córdova destacó que el problema de fondo es de certeza y equidad; "y es un tema serio, porque por el tema de equidad se han anulado elecciones. Ese es nuestro trabajo, que no se anulen elecciones", precisó. Por mayoría, los consejeros también avalaron que no importa la vía de acceso (plurinominal o de representación proporcional) para postularse a una elección consecutiva; que podrán hacerlo por el mismo distrito o circunscripción por el que fueron elegidos. Y que, en términos de fiscalización, el INE deberá firmar un convenio con la cámara de Diputados.

EL DEBATE

Entre los consejeros que respaldaron que los diputados aspirantes renunciaran a su cargo, Claudia Zavala argumentó que el Congreso tuvo seis años para hacerlo y explicó que no puede ahora "auto legislar" sus propias reglas de reelección. "El INE como autoridad en materia electoral debe resolver esa materia normativa mediante la emisión de lineamientos, cuyo fin son los derechos de los ciudadanos, de los partidos políticos, para prorrogar o reiterarle la confianza a sus representantes políticos acorde a la valoración que haga de su actuación". Y destacó que separar a los diputados de su cargo, contribuye a la equidad entre candidatos. "La equidad es la característica más importante de la democracia".

Lamentó el acuerdo de los órganos de gobierno de la cámara de diputados con la firma de todos los partidos políticos; "no porque no tengan el derecho de hacerlo, sino porque consideramos que tendríamos un intercambio de ideas franco, abierto y en buena lid democrático; pero eso no sucedió". Ciro Murayama se mantuvo con el acuerdo original.

El consejero Jaime Rivera argumentó que, de insistir en que los legisladores aspirantes a "elección consecutiva" debían pedir licencia, eso traería consecuencias al congreso porque si la mayoría de los diputados en funciones quisieran relegirse y tuvieron que hacerlo antes del 3 de abril, con la misma fórmula de suplentes "la cámara de Diputados estaría imposibilitada para tomar decisiones en el último mes del período ordinario de sesiones", afirmó. Y justifico que un diputado puede solicitar licencia sólo por causas graves.

En el mismo sentido, la consejera Dania Ravel afirmó que había cambiado de parecer, igual que la consejera Adriana Favela. "Exigir o no la separación del cargo, por sí mismo, no garantiza la equidad de la contienda", dijo. Y argumentó que en 22 entidades diputados locales contendieron por la reelección sin separarse de su cargo, lo que no causó mayores contratiempos. Y agregó que la cámara de Diputados informó que sólo se pueden otorgar 125 solicitudes de licencia.

¿QUÉ DECÍA EL ACUERDO ORIGINAL?

La Silla Rota informó esta tarde que el acuerdo sobre lineamientos para reelección de diputados federales en 2021, proponía que los aspirantes sí debían separarse de su cargo en el congreso a más tardar el 3 de abril. Esto significaba contraponerse con el otro acuerdo que avaló la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la cámara de Diputados y se aprobó por mayoría en el pleno hace diez días.

En dicho acuerdo los órganos directivos de San Lázaro permitirían a los legisladores interesados en contender por la vía de la reelección, cumplir ambas funciones, es decir que quienes así lo desearan pudieran continuar como legisladores (sin necesidad de pedir licencia al cargo) al tiempo que son candidatos a reelección.

Contrario a los que determinó la cámara baja aquel día, considerando que el INE no tiene facultades para legislar, el acuerdo del INE estipula que los legisladores que opten por la figura de reelección:

1. Deberán separarse de su cargo a más tardar el 3 de abril del próximo año, un día antes del inicio de las campañas electorales "de tal suerte que durante su duración, ninguna persona candidata está en el ejercicio del cargo", precisa.

2. Los diputados interesados en reelegirse deberán informar su decisión mediante una carta de intención a dos instancias: al INE y a la cámara de Diputados; en el caso de esta última, a través de su secretaría general, Junta de Coordinación Política y presidencia del partido político al que pertenecen.

3. Dicha carta de intención deberá presentarse en los primeros 15 días de diciembre, es decir el plazo ya está corriendo. Considerando que hoy es día 7 de diciembre, en tiempo real los legisladores contarán con 8 días más para presentar esta misiva.

4. Las precampañas electorales comenzarán el 23 de diciembre.

5. "Las y los diputados podrán reelegirse a través de una fórmula electoral distinta a la de origen, es decir, cambiando la persona que funja como propietaria o como suplente, según corresponda", plantea el acuerdo.

6. El INE pide a los partidos garantizar el cumplimiento de la paridad de género para todos los aspirantes, sean candidatos nuevos o por reelección. "Se deberá priorizar el cumplimiento y observancia del principio de paridad frente al derecho de reelección", advierte.

7. También pide a los partidos políticos, antes de autorizar la reelección al legislador interesado, corroborar que éstos "no haya sido condenados penalmente por violencia política contra las mujeres en razón de género, no hayan dejado de cumplir algún requisito de elegibilidad por sentencia o resolución firme de una autoridad competente que los haya sancionado administrativamente por violencia política contra las mujeres en razón de género", señala textualmente.

8. También solicita a los partidos cotejar en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, mismo que publicó el INE la semana pasada, verificar que ninguno de sus aspirantes se encuentre en él.

Por otro lado los consejeros también discutirán esta tarde otro acuerdo relacionado con partidos políticos y coaliciones. El Instituto específica que recibirá estás solicitudes a más tardar el 23 de diciembre y en este proyecto se permitirá a los organismos políticos tres tipos de coaliciones: total (300 fórmulas de candidaturas mayoría relativa), parcial (150 fórmulas de candidaturas de mayoría relativa) y flexible (al menos 75 fórmulas de candidaturas de mayoría relativa).

EN EL INE, SIN DINERO PARA CONSULTA POPULAR DE AMLO

Consejeros del Instituto Nacional Electoral aprobaron por mayoría ajustes en su presupuesto 2021, al detectar una reducción del listado nominal (consecuencia del cierre de oficinas electorales a causa de la pandemia) lo que causará ahorros por 807 mdp, independientemente del recorte por casi 900 mdp que aprobó el Congreso. Sin embargo, el consejero presidente Lorenzo Córdova afirmó que aunque esto no pone en riesgo la elección, no hay dinero para realizar la consulta popular del primero de agosto. Por eso adelantó que en los próximos días analizarán las guías jurídicas (sin precisar cuáles) para resolver este tema como consecuencia de lo que consideraron una "omisión del congreso".

Córdova señaló que el Instituto carece de facultades para solicitar una ampliación presupuestal ante la secretaría de Hacienda "esto implica que en las semanas por venir analizaremos las vías jurídicas para poder generar esa base de certeza para que podamos cumplir como institución, y lo digo con toda la franqueza: queremos realizar la consulta popular el primero de agosto con todas las condiciones de certeza, seguridad, confiabilidad y transparencia que exige ese mandato". Y no descartó abrir un canal de comunicación con el Congreso sobre el tema.

LOS NÚMEROS

El consejero Ciro Murayama informó que consecuencia de la pandemia, el cierre de oficinas para registro de electores modificó las proyecciones del listado nominal, lo que equivale a 310 mdp por la reducción del listado nominal a causa de la pandemia. "Originalmente calculamos 94 millones de ciudadanos, ahora el nuevo escenario de es 93 millones, específicamente un millón 94 mil personas menos, en consecuencia habrá mil 306 casillas menos", dijo. "Ahorros por 7 mdp por menos documentación electoral, por 4.8 mdp por reducción de materiales sanitarios en casillas, por 87.5 mdp sin que eso implique relajar las medidas de sanidad", entre otros, enlistó.

En otros rubros la reducción del listado causó también ahorros por 870 mdp desglosados en: 27 mdp de juntas locales y distritales, 11 del Registro Federal de Electores, 103 mdp en la dirección de organización electoral, 205 en dirección de capacitación electoral y 522 de la DEA "sin afectar las partidas para el proceso electoral ni la infraestructura en el monitoreo", subrayó.

"Hay que decirle la cámara de Diputados que no nos dio recursos en ese sentido; y veremos si es otra la decisión, ahora que se procese la nueva consulta popular que plantearon los ciudadanos que tuvieron dicha iniciativa".