En el INE "dan pena ajena", lamenta AMLO

El candidato presidencial alegó que al mostrar Benito Nacif imparcialidad sobre el caso de Nestora Salgado, esto lo pone en ridículo

ALBERTO OAXACA 29/05/2018 05:04 p.m.

Durante el mitin el tabasqueño recibió como obsequio una silla tallada en madera de simpatizantes de Coyoacán, Veracruz ( Foto por Alberto Oaxaca)

Papantla, Veracruz.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", dijo que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) dan pena ajena y están tomando partido contra la candidatura de la exlíder de la Policía Comunitaria guerrerense Nestora Salgado.

Al concluir un mitin en Papantla Veracruz, el tres veces candidato presidencial se refirió a los dichos del consejero Benito Nacif, quien declaró que doble nacionalidad de Nestora Salgado podría ser un motivo por el que se le pueda retirar la candidatura al senado.

"Los del INE la verdad dan pena ajena, ya están como Meade, ya los del INE ya están como Meade. Es lamentable que ahora salgan los del INE, que no creo que todos, pero nunca falta uno. No le corresponde a él (Benito Nacif) dar esas opiniones, está violando la ley, él no puede emitir un juicio así, además es hacerle segunda a Meade y a nuestros adversarios. No deben ellos tomar partido, dan pena ajena, hacen el ridículo. Es lamentable que esto pase en nuestro país", dijo el tabasqueño.

Por otro lado, y aunque omitió dar los nombres de los 30 organismos internacionales y parlamentos a los que su coalición invitó para ser observadores de la elección del próximo 1 de julio, adelantó que con la convocatoria buscan poner especial atención en los procesos de Puebla y Veracruz, donde aseguró que se están utilizando recursos públicos.

"Sobre todo en Veracruz y Puebla que es donde tenemos más información sobre el uso del presupuesto y del aparato de gobierno. No (tenemos) miedo, o preocupación por el fraude, yo diría. En Veracruz y en Puebla, porque en Veracruz, Yunes quiere dejar a su hijo y en Puebla Moreno Valle quiere dejar a su esposa de gobernadora", explicó.

Finalmente, el tabasqueño opinó sobre el asesinato a golpes del periodista tamaulipeco Héctor González Antonio.

"Me dieron la información de que asesinaron a golpes a un periodista de Tamaulipas, eso me preocupa mucho, eso duele bastante".

Durante el mitin el tabasqueño recibió como obsequio una silla tallada en madera de simpatizantes de Coyoacán Veracruz.

Por lo que en su discurso aseguró que, de ganar el próximo 1 de julio, llevará su propia silla a Palacio Nacional y se sentó en el regalo que le dieron momentos antes, al tiempo que los asistentes lo vitoreaban.

