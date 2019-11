"En el campo el premio que nos dan es que nos quitan 20 mil mdp", lamenta Eraclio Rodríguez

El presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, Eraclio Rodríguez Gómez, criticó que al campo le hayan quitado recursos en el dictamen de Presupuesto de Egresos 2020 de la Federación que la Cámara de Diputados analiza y vota este 21 de noviembre.





"Nos va mal igual que en los últimos 30 años. Se refleja concretamente el abandono al campo, la falta de voluntad para resolver los problemas fundamentales", aseguró en entrevista con La Silla Rota el diputado morenista.

Cuestionado sobre cuál es el rubro más golpeado del campo, respondió que es el de la ganadería, pero no es el único.

"El tema de ganadería, generalmente traía el año pasado 4 mil 500 millones de pesos. Hoy trae mil millones de pesos nada mas y eso es en crédito a la palabra. Antes daban fomento a la ganadería, de redoblamiento para varias cosas y hoy no trae nada".

Otro rubro son los pequeños productores que "están muy golpeados", así como los pescadores de la pesca ribereña que "están liquidados, no tienen ningún apoyo. En general todo el sector primario estamos atropellados", agregó Rodríguez Gómez.

"Nos quitan 20 mil millones de pesos": Eraclio Rodríguez, líder campesino habla sobre los problemas que ve en el #Presupuesto2020 https://t.co/JSDDKS2gwv pic.twitter.com/5jmkS2gVHG — La Silla Rota (@lasillarota) November 21, 2019

El legislador se quejó de que a pesar de que en la economía nacional el sector campesino es el único que tuvo un crecimiento de 4.6%, no le den recursos.

"Si no fuera por nosotros México traería números rojos en su economía y el premio que nos dan es que nos quitan 20 mil millones de pesos".

- ¿Se recuperó algo?

-No se recupera nada, solamente 4 mil millones de pesos que nosotros preferimos nos lo manden a garantía líquida para tener acceso acceso al crédito y tratar de sobrevivir este año. Con esto corremos el riesgo de incrementar la cartera vencida si no tenemos rentabilidad, si no tenemos una mejor prooducción de alimentos y la gente en la ciudad tendrá precios más altos en los alimentos como la tortilla y la leche son más caros, concluyó.

- ¿Cómo votará?

-Hay que venir a dar la pelea hasta el ultimo momento y me queda claro que no gana el que tiene la razón sino el que tiene más votos pero sí tengo obligación de decirles ´con mi voto que la gente no está de acuerdo´".