En el aire, carta libre presupuestal para AMLO; falta un voto a Morena

La carta libre del presidente Andrés Manuel López Obrador para manejar el presupuesto destinado al combate a la covid, sin necesidad de consultar al Poder Legislativo, está en el aire.

Ante el cierre del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, este 30 de abril, será la Comisión Permanente la que decida si se convoca a un periodo extraordinario para poder aprobar la iniciativa del presidente.

La votación en la Permanente se llevará a cabo el 1 de mayo, en pleno Día del Trabajo. Pero Morena, que tiene la mayoría en ambas cámaras, requiere dos terceras partes más uno, es decir 25 votos, y sólo reúne 24 con todo y los votos de sus aliados, los partidos del Trabajo, Encuentro Social y el Verde Ecologista de México.

Por su parte, la oposición ha mostrado su rechazo a la iniciativa. El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, explicó a La Silla Rota cómo será la reunión de la Permanente el viernes 1 de mayo.

"Van por uno en la Permanente, quién sabe quién se los quiera dar, son 37 gentes. Esperemos que nadie se los de. Se va a poner bueno el viernes", pronosticó.

El senador explicó que aprobar la iniciativa es darle al titular del Ejecutivo más facultades que corresponden al Poder Legislativo.

"No somos obstáculo pero no con ese pretexto podemos quitar atribución al Legislativo y convertir al Ejecutivo en un Súper Ejecutivo avasallador y rompiendo el pacto federal y el constitucionalismo del cual el presidente siempre se ufanó de mantener y proteger durante 18 años, mientras fue opositor a los gobiernos en turno", recordó.

Padierna (Foto: Cuaroscuro)

Por su parte la integrante de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y también de la Comisión Permanente, Dolores Padierna, dijo a La Silla Rota cómo se recibió la iniciativa en la Cámara de Diputados.

"Discutimos la Mesa Directiva así como la Junta de Coordinación Política que, dado que la Cámara de Diputados tiene la facultad soberana de decidir el presupuesto podíamos hacerlo a la carrera, meterlo rápido a la Gaceta, reunirnos sin todavía tener la claridad del procedimiento, y aprobarlo antes del 30 de abril o bien nombrar a la Permanente, buscar ahí la mayoría calificada, buscar que nos autorizara un periodo extraordinario para que el Congreso sesione porque además es una ley que debe autorizar el Senado. No es solo modificar el presupuesto, sino que es una reforma a una ley y forzosamente son las dos cámaras las que deben aprobarlo".

Al cuestionarle sobre los votos que requieren, de 25 y que con sus aliados solo suman 24, adelantó que buscarán convencer a la oposición del extraordinario.

"Hay críticas dolosas, hay positivas, hay quienes tienen razón y necesitamos equilibrar pero finalmente tenemos la obligación y oportunidad de legislar, para eso nos pagan y no podemos decir en la Permanente negar permiso para que se reúna el Congreso para que el presidente pueda ejercer el presupuesto en plena pandemia y plena crisis económica. No creo haya tanta irresponsabilidad para parar el trabajo del Congreso", confió.

"No hemos hecho las cuentas, confiamos que la mayoría sino es que la unanimidad, debe trabajar y tomar decisiones, las críticas que el congreso no está trabajando, lo que no es cierto, que no hacemos nada, ahora que urge una ley no podemos negarnos", consideró.

Frente a la Comisión Permanente que se avecina el presidente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés hizo teleconferencia con legisladores panistas, para abordar el tema.

El senador del PAN, Damián Zepeda, opinó que la iniciativa es una muestra más del autoritarismo del presidente López Obrador.

"Quiere aprovechar la crisis actual para fortalecer más su poder, en este caso invadiendo la facultad presupuestal del Poder legislativo. Los contrapesos y la división de poderes es sana para una democracia, no puede una sola persona tener todas las decisiones del país. El Congreso debería estar sesionando para garantizar recursos para Salud y evitar pérdida de empleos de los mexicanos, no para darle cheques en blanco al presidente", dijo.

Por su parte y en medio de la discusión por reasignar el presupuesto, la Secretaría de Hacienda emitió una nota informativa donde da a conocer que México obtuvo una calificación de 82 puntos en el índice de Presupuesto Abierto 2019, presentado por el International Budget Partnership (IBP) el 29 de abril

"Esto representa una mejora sin precedentes que lo ubica en el lugar 4 de los 117 países incluidos e implica un incremento de 3 puntos con respecto a los resultados de 2017. Con ello, se ubica en la categoría de países que representan ´amplia´ información presupuestaria", según el comunicado de la dependencia.

LA CRISIS QUE VIENE

Padierna explicó a La Silla Rota que la iniciativa del presidente se da en el marco de la crisis causada por la pandemia, el desplome del precio del petróleo, y que para enfrentar el parón económico que prevé todo el año, se debe reasignar un presupuesto de 622 mil millones de pesos, más del 3 por ciento del presupuesto aprobado para este año.

Ahí, es dónde entra la Cámara de Diputados, explicó.

"Nos vimos en la disyuntiva que el Ejecutivo mandara una propuesta de reasignación para que la cámara se lo autorice o bien reconocer que estamos ante una crisis profunda derivada del parón económico mundial donde una caída como la de Estados Unidos va a ser muy fuerte y México peor y que la caída de los ingresos no será por tres meses y la de los precios del petróleo será por 414 mil millones de pesos, más la consecuente caída tributaria por el parón económico.

"Esto es algo muy diferente a una mera reasignación del presupuesto, es reconocer una crisis profunda que en el documento del presidente de iniciativa le pone ´emergencia económica´, que no es un término económico que exista en la Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria que él llama a modificar, entonces teníamos dos análisis. O la definimos qué es emergencia económica, la incluimos en la ley de presupuesto o bien aumentamos el porcentaje por el cual el Ejecutivo pueda definir un cambio de presupuesto o hacemos una modificación mas profunda".

La experimentada legisladora dijo que están analizando qué procede, pero que es la primera vez que se pide una reasignación de recursos, lo que es un reconocimiento que la crisis será todo el año y se requiere hacer prácticamente un nuevo presupuesto.

"La oposición dice que apliquemos el artículo 58 de la Ley de presupuesto, que está definida la prelación para modificar el gasto, si se tratara de una crisis cualquiera, o de cualquier recorte pero si es crisis económica profunda y de todo el año y además estamos hablando de cambiar unos programas para poner otros, es necesario hacer una readecuación de la ley".

POLÉMICA

La iniciativa para adicionar el artículo 21 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria enviada a la Cámara de Diputados por el jefe del Ejecutivo el pasado jueves y con la que Andrés Manuel López Obrador obtendría la facultad de hacer reasignaciones presupuestales ante una emergencia como la actual pandemia de covid-19, podría quedarse a un voto de ser llevada, pues Morena no cuenta con las dos terceras partes requeridas en la Comisión Permanente del Senado de la República para convocar a la sesión excepcional, la cual está pensada para el próximo martes 5 de mayo.

Este jueves 30 de abril, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados -de mayoría morenista- votará la viabilidad de la iniciativa enviada por López Obrador, mientras la Comisión de Presupuesto -también con más diputados de Morena- evaluará y hará algunas modificaciones al dictamen original; mismo día en termina el periodo ordinario de dicho recinto legislativo, por lo que se convocaría a una sesión extraordinaria para el martes de la próxima semana, pese a las medidas de confinamiento por la pandemia.

Morena -partido que impulsó a López Obrador a la presidencia de la república- y sus fracciones aliadas (PT y PES) tiene en la Comisión referida del Senado, integrada por 37 legisladores, 24 de los 25 votos que conforman las tres terceras partes necesarias para aprobar la moción; mientras los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) suman 13.

De conseguir 25 votos, la iniciativa de AMLO podría aprobarse sin problemas el 5 de mayo debido a la mayoría simple que Morena, PES y PT reúnen en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el presidente López Obrador aseveró que las críticas a la iniciativa mencionada se explican por la cercanía de las elecciones legislativas de 2021.

"Ya se van acercando las elecciones y ya todo lo quieren convertir en política, ya todo es electoral, entonces el propósito es ese básicamente, los diputados van a decidir, los que representan al conservadurismo no solo se oponen, sino que hacen propaganda, lo cual es legítimo", añadió.

Muñoz Ledo (Foto: Cuaroscuro)

Sin embargo, Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal por Morena, ha hecho manifiesto su rechazo hacia la propuesta presidencial sobre el presupuesto. "En la Constitución hay una prohibición expresa en la que se establece que no pueden reunirse dos o más poderes en una sola persona. ¿Entonces, para qué quiere más facultades?", precisó el diputado en entrevista para Grupo Reforma.

Al ser cuestionado al respecto y saber el medio que publicó la crítica Muñoz Ledo, AMLO respondió: Ah, sí, ahora a cualquier persona que hable en contra de nosotros, en el caso del Reforma, le dan ocho columnas, tiene garantizadas ocho columnas, pero además tiene derecho el licenciado a expresarse, manifestarse, sin embargo, estamos en temporada especial".

Pero Muñoz Ledo en su cuenta de twitter@PMunozLedo escribió este 29 de abril que para la confección del Presupuesto Federal es indispensable escuchar y tomar en cuenta a los gobernadores de los estados y a las organizaciones municipales.

Para confección del Presupuesto Federal es indispensable escuchar y tomar en cuenta a los gobernadores de los estados y a las organizaciones municipales. (1/2) — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) April 29, 2020

Pero además en los corrillos legislativos algunas fuentes dijeron que el veterano legislador había hablado con compañeros de su partido para convencerlos de no aprobar la iniciativa en las comisiones respectivas.

A ello se sumó que la noche del 28 de abril, diputados y senadores de oposición tuvieron una reunión virtual, que el coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, intentó desestimar y pidió no dejarse engañar con las críticas a la iniciativa presidencial.

ANUNCIA DELGADO MODIFICACIONES A INICIATIVA DE AMLO

Cuando el presupuesto requiera ´cirugía mayor´, el Ejecutivo tendrá que enviar propuesta a la Cámara de Diputados, detalla el diputado Mario Delgado.

Horas después de afirmar que si a alguien no le gustan los programas prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador "pues ni modo", el coordinador de Morena en San Lázaro anunció que se harán modificaciones a la iniciativa que busca modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para reasignar por parte del presidente recursos del erario y del Fondo Metropolitano para créditos y apoyos sociales; con los que se detallará la forma en que debe tratarse una emergencia, así como las condiciones de una premura económica como la derivada por la actual pandemia del coronavirus, de acuerdo a los parámetros tanto del Banco de México (Banxico) como del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A través de un video difundido en sus redes sociales, el coordinador de la bancada morenista aseguró que de igual modo se limitarán los cambios que pueda hacer el jefe del Ejecutivo sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que actualmente en la ley se establece que el presidente debe informar a la Cámara de Diputados sobre las reasignaciones y los legisladores solamente dan su opinión cuando haya cambios mayores al 5 por ciento.

Mario Delgado (Foto: Cuaroscuro)

Con el anteproyecto de ley, se establecería que cuando haya cambios todavía mayores el presidente tendrá que enviarlos nuevamente a la Cámara de Diputados y los legisladores, lo deberán aprobar, pues éstos son los únicos facultados según la Constitución para avalar el gasto del país.

"Cuando el presupuesto requiera cirugía mayor, el Ejecutivo tendrá que enviarlo nuevamente a la Cámara para que la Cámara lo apruebe, porque es la única facultada, según la Constitución para aprobar el Presupuesto de Egresos; y es además una facultad muy importante en la división de Poderes y en nuestra democracia", expuso el legislador.

Cabe recordar que apenas este martes 28, en entrevista para Carlos Loret de Mola en W Radio, Mario Delgado señaló que la oposición, debe sentarse a hablar sobre lo que le preocupa y no estar "en la mezquindad".

El legislador resaltó que en reunión con el presidente se habló de la estrategia en esta crisis. "Hay aliento al consumo con microcréditos para los que más necesitan; así como el adelanto de las pensiones a adultos mayores, aunado a esto no habrá alza en el IEPS".

Por su parte, el presidente López Obrador, al anunciar un decreto en pro de la reactivación económica antes el impacto económico de la pandemia, el pasado miércoles 22 de abril, destacó que destinará un presupuesto extra de 622 mil 556 millones de pesos a proyectos y programas sociales, sin generar deuda ni impuestos nuevos.

Con esta inyección de recursos, López Obrador prevé entregar 3 millones de créditos y crear 2 millones de empleos. "Todo esto es para proteger al 70 por ciento de los mexicanos y a 25 millones de hogares, sobre todo en sectores pobres y clases medias, indicó en la mañanera de hace siete días.

Este lunes 27 LA SILLA ROTA publicó que la iniciativa de reforma tiene el fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pueda reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y destinarlos a proyectos y acciones prioritarias de la administración pública federal para fomentar la actividad económica del país en una situación de emergencia, la emisión de disposiciones específicas que permitirán los ajustes a las asignaciones autorizadas a las dependencias y entidades en el presupuesto; por lo que la implementación de dicho anteproyecto y las acciones que deriven de ello deberán cubrirse con el presupuesto autorizado a cada dependencia.

Para ello, las entidades federativas deberán efectuar las adecuaciones necesarias para reducir sus recursos autorizados en el presupuesto del ejercicio fiscal y traspasarlos a la SHCP, "sin perjuicio de que ésta pueda realizar los ajustes correspondientes".

En el PEF 2020 se aprobaron 3 mil millones de pesos, que se sumaron a lo acumulado en el fideicomiso durante 2018 y 2019, por lo que en total la cifra asciende a 7 mil millones.

Este fondo se utiliza para financiar programas de desarrollo urbano en las principales ciudades del país. En 2018, por ejemplo, porque sólo se transfirieron mil 545 millones de pesos a las entidades.

Diputados de Morena se rebelan

El diputado Javier Uriel Valenciana, de Morena, se expresó por escrito en contra de la iniciativa de reforma al considerar que no existe ni necesidad ni razón para llevarla a cabo.

Incluso, advirtió que de aprobarse, se violaría la carta magna.

LAS CRITICAS OPOSITORAS

La oposición ha reaccionado molesta con la propuesta y con la idea de usar el Fondo Metropolitano, de casi tres mil millones de pesos, también con manos libres.

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks al comentar la iniciativa presidencial presentada el jueves que busca adicionar el artículo 21 Ter de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, además de incluir un artículo transitorio, calificó el propósito de "perverso, al pretender quitar atribuciones consagradas en la Carta Magna al Poder Legislativo en materia presupuestal.

"Que quede claro: en Acción Nacional queremos hacer todo para ayudar a las familias, recobrar su salud y su economía, ¡pero así no presidente!".

"Propone establecer un procedimiento bajo la figura de "emergencia económica", sin precisar tal concepto, quién lo determinará, por cuánto tiempo estaría vigente y cuáles serían sus medios de control. Y para rematar, no considera a la Cámara de Diputados para la realización de las adecuaciones presupuestales. Se pretende que renunciemos a una de nuestras facultades exclusivas.

La Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) indicó que la intención del Jefe del Ejecutivo de disponer libremente del presupuesto en emergencias debe analizarse con mucho cuidado, sostuvo la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN).

"Exhortamos a la Cámara de Diputados a hacerlo. "Por nuestra parte, utilizaremos todos los caminos, políticos y legales para disuadir esta pretensión", afirmó en su cuenta de Twitter.

La GOAN subrayó también en la red social que la posible desaparición del Fondo Metropolitano afectaría gravemente miles de familias de todo el país que viven en zonas conurbadas.

"Hacemos un respetuoso llamado a los alcaldes de la República a manifestar su postura con independencia y determinación", indicó.

PRI pide ver contenido

El diputado del PRI, René Juárez Cisneros también respondió sobre el tema. Afirmó que en la reunión de la Comisión Permanente se debe llamar a un período extraordinario y pidió ver el contenido de la iniciativa de López Obrador para discutirla y ayudar a que sea un dictamen que ayude a paliar la crisis.

Mi compromiso es con México, el orden constitucional y la división de poderes. No votaré a favor de un periodo extraordinario para avalar la concentración de poder. ???? — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) April 30, 2020

La diputada del PRI, Cinthya López Castro, calificó de pobre la exposición de motivos para la iniciativa de reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

"Hay una ausencia total de elementos normativos de conceptualización que lleve a encuadrar una situación en ´emergencia económica´; y lo más grave es que nulifica la facultad constitucional de la Cámara de Diputados, competencia irrenunciable", advirtió.

Ante ello, alertó que puede decirse que es inconstitucional: "si la Cámara determina la orientación y direccionalidad del gasto público, solo la Cámara puede reorientarlo. Cómo alguna vez dijeron ministros de la Corte".