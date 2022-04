En el aire, aprobación o inconstitucionalidad de Ley Eléctrica

Al posponer para el próximo jueves el diálogo del proyecto que avala la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejaron en el aire la posibilidad de aprobar el proyecto o determinar la inconstitucional la Ley.

Durante la discusión, los ministros, primero votaron por determinar que no existe ningún impedimento para que la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien elaboró el proyecto, pueda discutirlo y votarlo.

En su proyecto la ministra Ortiz Ahlf, aseguró que el acceso a la energía eléctrica debe ser un derecho humano, a la misma semejanza del agua.

"Considero que nos encontramos frente a una gran oportunidad para reconocer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, pues a mi parecer no existe duda de que se ha consagrado como un elemento indispensable para garantizar los derechos humanos de las personas".









Durante la sesión que se llevó a cabo en la SCJN, los ministros iniciaron el diálogo de fondo del asunto que se divide en ocho puntos: Orden de despacho en el Sistema Eléctrico Nacional; trato nacional a la luz del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá; Mecanismo de certificados de energías limpias.

También en Supuestos de revocación permisos de autoabastecimiento y revisión obligatoria de los contratos suscritos con productores independientes de energía; Criterios del Sistema Eléctrico Nacional establecidos por la Secretaría de Energía; Tarifas para los usuarios finales del servicio de energía eléctrica; y Principios del Sistema Eléctrico Nacional.

Hasta el momento sólo han dado posicionamiento los ministros Javier Laynez Potisek y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes se pronunciaron por declarar la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica y por abrir la competencia.

"Eso es, entonces, lo que, para mí, en mi opinión es la rectoría del Estado y, sobre todo, el que se considera como área estratégica. Nada de esto o del parámetro de regularidad nos autoriza o, me parece a mí hacer una interpretación de que esta es en un área estratégica o ya se empieza a señalar aquí es que no es igual la CFE con las demás, porque tiene otro mandato, no, el mandato es crear valor económico, rentabilidad en los mercados donde va a participar como un particular y, por eso, se le transformó y, por eso, se le dieron esas características".

Agregó: "y por qué, yo considero que es inconstitucional y que sí es un...perdón y que sí es contrario al Texto Constitucional y que sí está haciendo una discriminación indebida esta prevalencia que se dio para que en el suministro y en el despacho lo dice el artículo 26, para: "...las Centrales Eléctricas Legadas y las Centrales Externas Legadas...le está dando un mandato a la CENACE para que le dé prioridad en el despacho, igual que los Contratos Legados".

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, comentó: "no comparto, respecto de estos contratos, es que los mismos tengan en todas las circunstancias una preferencia sobre las energías limpias".

También, mencionó: "considero que, a diferencia del punto anterior, en este sí es apreciable que existe una interferencia en la libre competencia, pues por mandato legal las energías limpias siempre estarán en segundo término respecto de por ejemplo las termoeléctricas o las carboeléctricas. Si bien, como señalé advierto que la finalidad de la reforma fue fomentar la seguridad en el despacho, considero que la medida analizada no está justificada".

CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD

Sobre el inicio de la discusión del proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, el cual propone avalar la LIE, Miriam Grunstein, profesora e investigadora de la Universidad ORT México y académica asociada al Centro México de Rice University, consideró que no se van a alcanzar los ocho votos para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la LIE.

"Creo que no se van a reunir los ocho votos para declarar la invalidez de la LIE. Si no se declara la invalidez de la Ley de la Industria Eléctrica va a permanecer en un estado límbico, lo que significa que al no haberse declarado valida o invalida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se presume su validez, va a originar que se presenten amparos contra el tema".

Por su parte Ramsés Pech, asesor en Energía y Economía, comenta que por el tema central sigue en una discusión que puede llevar a aplazar el diálogo.

"Por el momento lo que podemos observar que se diálogo en quién va a generar la electricidad y quién la va a administrar. Los ministros reconocieron que no son técnicos, por lo que están viendo cómo proteger el mercado y que el consumidor tenga derecho a la electricidad", señaló Ramsés.

Miriam Grunstein, también académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que, por el momento, los dos ministros que se han pronunciado sobre el tema, han mostrado una postura de declarar inconstitucional la LIE.

"Los ministros que se han pronunciado hasta el momento mencionan que el mercado debe de permanecer como fue plasmado en la Constitución y lo que contravenga ese modelo debe ser invalido. Ambos apoyarían la inconstitucionalidad de la Ley", indició Miriam Grunstein.

En tanto, Ramsés Pech, aseguró que "el problema que vemos en la Cámara de Diputados, así como en el Poder Judicial, es un tema amplio que va dar tema de discusión el próximo jueves cuando se vote y posiblemente se defina la LIE. Hasta el momento es difícil hacer un comentario".