En el 1 de mayo, en la 4T, los mismos liderazgos sindicales

En el Senado de la República convive un integrante de la vieja guardia sindical, la que creció al lado de los gobiernos priistas, como es el senador por ese partido Carlos Aceves del Olmo, de la CTM, así como los que ahora están cercanos al gobierno emanado de Morena, como son Pedro Haces Barba y el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia.

Es precisamente este último quien ha aumentado su liderazgo. Desde su regreso a México, luego de 12 años de vivir en el exilio, comenzó las labores para crear una Central Internacional de Trabajadores. Ha sido responsabilizado de que detrás de algunos de los movimientos de huelgas recientemente registrados en el país, está su mano.

Se trata del regreso de un personaje que estuvo a punto de ir a la cárcel. Exiliado luego de que los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón e negaron a darle la toma de nota del sindicato, acusado de fraude por 55 millones de pesos, se refugió en Canadá como perseguido político. Pero el 25 de abril fue reivindicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el ahora senador fue perseguido por empresarios que “se sentían dueños de México”.

Recientemente Gómez Urrutia fue un interlocutor de las cámaras de empresarios e industrias sobre la reforma laboral.

Pero no es el único dirigente que destaca. El propio Haces Barba, dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) ha destacado y también busca tener su propio movimiento y no se ha sumado a Gómez Urrutia.

Pero la vieja guardia no ha sido hecha a un lado. En el festejo del Infonavit, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la presencia de los dirigentes de la CTM y de la Confederación Revolucionaria Obrera Campesina (CROC), Aceves del Olmo e Isaías González Cuevas, respectivamente.

A ellos se suman otros líderes de antaño. Elba Esther Gordillo, la otrora lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que busca recomponer la fuerza que alguna vez tuvo en la organización docente. Víctor Hernández Juárez, líder de los telefonistas que encabeza la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), organización que al paso de los años ha perdido fuerza.

También están los cuestionados Carlos Romero Deschamps y Víctor Flores, de los sindicatos petrolero y ferrocarrilero, respectivamente, más recordados por su cercanía con los gobiernos priistas.

LÍDERES SINDICALES YA NO CALAN

Rosalío Hernández, experto en sindicatos y quien escribió la biografía de Fidel Velázquez, entrevistado por LA SILLA ROTA consideró que el único dirigente sindical que tiene fuerza para convocar a otros sindicatos y encabezar un movimiento obrero, es Napoleón Gómez Urrutia.

Napoleón Gómez Urrutia

Destacó que desde el Sindicato que dirige el senador ha logrado incrementos salariales que han roto con los parámetros inflacionarios y ha conseguido que las ganancias que se obtienen en los centros de trabajo se distribuyan de mejor manera entre los trabajadores, tal como lo establece la Ley federal del trabajo, que establece que los salarios deben ser acordes a las ganancias. También ha luchado por buscar castigo para los responsables del accidente en Pasta de Conchos, el cual pudo ser premeditado al no atender las llamadas de atención sobre el peligro que había para los mineros.

“La mayoría de los dirigentes sindicales tradicionales no tienen una fortaleza que los pueda convertir en referentes para aglutinar al movimiento obrero o para proponer alternativas en relación a la actual reforma sindical, sin que ello niegue que efectivamente han participado en la cuestión del diseño de la nueva ley general del trabajo”, precisó.

“Pero sus voces no han calado en el sentir de la mayoría de los asalariados mexicanos, precisamente porque no se tiene el prestigio o calidad moral de algunos dirigentes sindicales que en el siglo pasado sí podíamos decir que eran referentes, como Demetrio Vallejo, Valentín Campa, Othón Salazar y la dirigente de costureras Evangelina Corona a raíz del sismo en 1985”.

Cuestionado sobre qué dirigentes pesan en la actualidad respondió que pocos, porque incluso los liderazgos que había eran superiores a las organizaciones sindicales que representaban, el caso más emblemático era el de Fidel Velázquez.

“Al referirse a la CTM en general se referían a la práctica y acciones de su dirigente vitalicio. Salió muerto de ahí”.

Un caso parecido fue el del líder de la CROC, encabezada durante años por Alberto Juárez Blancas. “Ahora no existen ese tipo de liderazgos, si se pregunta a botepronto quién es el dirigente de la CTM, necesita estar uno atento a últimos cambios, igual en el caso de la CROC”, explicó el también integrante del Centro de Asesoría Jurídica y Sindical Valentín Campa.

Incluso la presencia de las centrales tampoco es tan fuerte como lo era hace algunas décadas. La prueba es el aumento al salario mínimo y donde no incidieron. El aumento al salario mínimo el año pasado no fue por las centrales.

“Se debió a una disposición a la voluntad presidencial y no fue a capricho, fue por el Tratado Comercial con Canadá y Estados Unidos y porque el presidente estaba consciente del deterioro histórico, no porque haya sido impulsado por las centrales obreras”.

Cuestionado sobre las cálidas alusiones que de los dirigentes de la CTM y la CROC hizo el presidente durante la 18 Asamblea General Ordinaria del Infonavit, lo atribuyó más a una cortesía del titular del Ejecutivo.

“Ello no quiere decir que este avalando o actuando para avalar su dirigencia, es responsabilidad de los afiliados quienes deben pedir información sobre los contratos colectivos de trabajo e incidir en la elección de dirigentes sindicales locales”.

- ¿Sus organizaciones podrían ser amenazadas por la nueva Central de Gómez Urrutia?

- La central nace con desprendimientos de la CROC y Patricia Méndez Moguel (secretaria de género) dirige el sindicato de los hospitales Inglés, Español y Ángeles. Ella pertenecía a la CROC y ahora está en tareas de construcción de la CIT.

PIERDEN INFLUENCIA

Respecto a la maestra Gordillo, quien desde el SNTE era cercana a los gobiernos que encabezaron Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón hasta que la administración que encabezó Enrique Peña Nieto la envió a prisión por cargos que se desinflaron al término de dicho gobierno, recordó que desde el sexenio pasado ya no tiene responsabilidad alguna dentro del SNTE. “Sabemos que está trabajando en reconstruir su presencia en el sindicato, pero no es como la que tenía antes de su encarcelamiento”.

En cuanto al liderazgo del dirigente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez, consideró que aún pesa pero su perfil ahora es bajo y la Unión Nacional de Trabajadores que presidía ha perdido influencia. “No lo veo como un dirigente capaz de encabezar una nueva práctica”.

Una opinión similar tiene sobre Pedro Haces. Reconoció que no lo conoce en persona, pero recordó que se quiso colgar de liderazgo de Andrés Manuel López Obrador para presentarse como una alternativa distinta y acorde con la 4T, pero el presidente ha dicho que él no quita ni pone líderes sindicales. “No lo veo como una posibilidad”.

Respecto a líderes como Romero Deschamps o Víctor Flores, cuestionó esos liderazgos, ya que no salieron de los trabajadores, sino que tenían el apoyo de los presidentes priistas, en particular el líder ferrocarrilero, que se autoproclamaba “soldado del presidente”.

1 DE MAYO NO SERÁ FIESTA OBRERA

El movimiento obrero llegará al Día del Trabajo con una nueva reforma laboral, con la creación de una nueva confederación creada por parte del líder del sindicato minero, el senador Napoleón Gómez Urrutia, con el respeto al derecho de huelga como no se veía en otros sexenios, pero también con algunos retos, plantearon expertos en el tema laboral.

El abogado laboral Manuel Fuentes Muñiz dijo a LA SILLA ROTA que algunos aspectos de la nueva ley laboral pueden debilitar a los sindicatos, y que conservar algunos aspectos del outsourcing favorecen más a los patrones que a los trabajadores. A ello se suman los despidos que ha habido dentro del gobierno federal con la nueva administración y los que ocurren en la iniciativa privada.

“La serie de despidos de inicios de sexenio, no se dio un aumento al salario como el de 16.21 por ciento al mínimo, el resto del aumento de salarios fue de 4 ó 5 por ciento y fuera de lo de salario mínimo, no mejora. No creo que sea una fiesta obrera sino una fiesta de protesta, de reclamos, que se responda a preguntas de las nuevas relaciones laborales, que sea un compromiso del gobierno para que la industria nacional sea el elemento de motor de cambio, porque como esto se deriva de acuerdo comercial (la ley laboral, como parte del T-MEC) y pareciera que algunos apuestan a que las fuentes de trabajo se vayan al norte de nuestro país, obviamente hay incertidumbre de qué va a pasar con el empleo aquí”, explicó el también integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

Otros retos a largo plazo son la instalación de los 32 centros de conciliación y el Centro federal de conciliación, en lugar de las Juntas, la creación del Registro sindical y de contratos colectivos de trabajo y los tribunales laborales estatales y federales laborales bajo la sujeción de Poder judicial de la federación, lo que llevará tiempo, recursos e impactará en el tiempo que tarde la justicia para los trabajadores, previó.

Por su parte el dirigente del sindicato de Tranviarios, Benito Bahena, consideró que la nueva ley laboral no apostó por recuperar lo que se ha perdido a lo largo de los años en prestaciones sociales para los trabajadores, y criticó que los descuentos de cuotas sindicales los harán directamente los patrones, con lo que si el trabajador dispone no darla, no se les descontará, por lo que pide que a esos trabajadores los sindicatos no los defiendan.

“El 1 de mayo cambia porque ya tenemos lo de la reforma laboral, nueva forma de cómo debemos actuar los líderes los sindicatos y organizaciones y debemos salir el 1 de mayo a hacer propuestas, dejarnos de agradecimientos y políticas”.

En su caso, también buscan crear una nueva organización, “que busca organizar a quienes no están organizados”.



NECESARIA, COMUNIDAD SINDICATOS TRABAJADORES

El abogado laboral Fuentes Muñiz reconoce que la nueva reforma laboral (que falta de ser aprobada por el Senado) tiene entre sus innovaciones el cambio de modelo de relaciones laborales que significará un reto tanto para sindicatos, empresarios y trabajadores en lo individual y también para el gobierno. Admitió que hay temas de avanzada, pero a su vez preocupación en materia de retroceso de derechos laborales, al fortalecer a los trabajadores pero con el debilitamiento de organizaciones sindicales, “lo cual no es necesariamente lo mejor”, alertó.

“En muchas ocasiones el nuevo modelo no hace a un lado solo a las dirigencias sindicales, sino anula a organizaciones sindicales como tal y da poder a los trabajadores, en un entorno en que si se requiere comunidad entre sindicatos y trabajadores”, explicó.

La reforma plantea un escenario que plantea temas contradictorios, como la permanencia del outsourcing dentro del modelo laboral, lo que trae consecuencias que el especialista consideró delicadas. Recordó que si bien anteriormente los dirigentes sindicales a nombre de los trabajadores decidían, y eran controlados por las empresas, con la nueva reforma hacer que permanezca el outsourcing resulta contradictorio porque quienes ingresan siempre es en un régimen de temporalidad, de bajos salarios y con prestaciones mínimas donde los sindicatos que operan son inexistentes y los trabajadores están maniatados a la decisión de las empresas.

“Los trabajadores deben ser tomados en cuenta para la formulación de decisiones y validar los acuerdos con el patrón, si no hay un escenario donde no estuvieran organizados y el sindicato es inexistente, va a ser el patrón quien tome el control de la decisión, entonces la libertad sindical no se puede ejercer con el temor a ser despedido”.

Respecto a los nuevos tribunales, pronosticó que su operación no será eficaz por lo menos durante este sexenio. “Los trabajadores de hoy se encuentran con juntas de conciliación con gran dificultad. Uno después del 1 de mayo se tendrá que enfrentar a juicios de 7 u 8 años y la ley nueva cuando se instalen tribunales será así como de modelo estadounidense, que dicta sentencias de manera oral y la construcción de esos juzgados va a requerir enormes recursos económicos, se plantea como de primer mundo en un país de tercero”.

El también columnista afirmó que hay sindicatos que ven con preocupación la nueva ley laboral porque puede llevar a un debilitamiento de las representaciones sindicales y el fortalecimiento del individualismo que cree escenarios de conflictos.

“Me queda claro que las cosas no cambian con la legislación. Las leyes son un punto de referencia, el gobierno debe meterle muchos recursos para que no haya más dispersores y que la justicia sea rápida y que la atención sea de un día para otro y que el trabajador no tenga que esperar semanas, meses, años para una respuesta que a veces nunca llega y los trabajadores nunca alcanzan la justicia en situaciones de esta naturaleza”.

PRESTACIONES SOCIALES A LA BAJA

Por su parte el dirigente del Sindicato de Tranviarios, Benito Bahena, reconoció que hay que analizar más a fondo la reforma laboral, y aunque consideró necesario la colaboración con el Poder Ejecutivo también pidió que haya transparencia, orden y buen trabajo para que las organizaciones sindicales no pierdan contratos y se puedan recuperar las prestaciones sociales que se han perdido.

Apuntó que la preocupación por la pérdida de prestaciones sociales no es un tema solo local y puso como ejemplo el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, donde protestan por la pérdida de seguridad social. “Es lo que debemos ver y hacer ver que no estamos dispuestos a esa pérdida importante cuando acabas tu vida laboral”.

Respecto a la nueva confederación de Gómez Urrutia, dijo que han estado atentos así como a otros proyectos sindicalistas. Ellos mismos trabajan en una nueva Central de Trabajadores y el 3 de mayo darán a conocer los avances, con el fin de organizar a otras pequeñas organizaciones y podrían llegar a ser 100.

En su opinión esta organización podría sustituir a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), de Francisco Hernández Juárez, que con excepción de contar entre sus filas con el sindicato de telefonistas, ha perdido fuerza como centro gravitacional de otras organizaciones similares.

DATOS

Como hacía años no se veía, con el inicio del nuevo gobierno surgieron huelgas en todo el país. Para el 1 de marzo la Secretaría del Trabajo contabilizaba 15 huelgas federales, así como 384 emplazamientos (que es la antesala del inicio de huelga).

El caso más visible fue la serie de huelgas en maquiladoras de Tamaulipas, en 44 empresas en la que inicialmente participaron unos 45 mil obreros y que paulatinamente se han resuelto.

Incluso la trasnacional Walmart enfrentó un conflicto que estuvo a punto de causar una huelga pero la empresa llegó a un acuerdo con la Confederación de Obreros de la Revolución Mexicana (CROM), que representa a los trabajadores.

Actualmente, hay un movimiento de huelga que suma 83 días y que afecta a estudiantes y académicos. Se trata de la que estalló en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

NUEVA CONFEDERACIÓN

El 13 de febrero el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Siderúrgicos y Metalúrgicos de la República Mexicana, minero, Napoleón Gómez Urrutia, realizó la Asamblea constitutiva de la Confederación Internacional de Trabajadores. Se trata de un intento de emular la fuerza ante el gobierno de lo que alguna vez fue la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Asimismo, la nueva confederación buscará tener presencia o acompañamiento de organizaciones de otros países. El 16 de abril, previo a la primera Asamblea General de la agrupación, el dirigente minero pidió a los sindicatos del país unirse, organizarse, globalizarse y asumir a plenitud la defensa de los derechos de los trabajadores.

El gobierno federal también ha dicho que con la actual administración se acabará con los sindicatos de Estado. Así lo expresó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante la celebración del 83 aniversario de la CTM, otrora aliada de gobierno priistas.

“Se terminan los sindicatos de Estado, los sindicatos van a tener independencia y libertad”, expresó la funcionaria federal el pasado 24 de febrero.

NUEVA REFORMA LABORAL

El 12 de abril fue aprobada por la Cámara de Diputados en lo general y en lo particular la reforma laboral, que así pasó a la Cámara de Senadores para su revisión, lo que podría ocurrir este 29 de abril.

AJ