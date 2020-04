En dos semanas, el riesgo de saturación de hospitales

México entró en una etapa crucial de la pandemia de covid-19, en las siguientes dos semanas es cuando puede haber riesgo de que se saturen los hospitales ante la necesidad de atención en Terapia Intensiva, explicó Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo del Centro Médico ABC.

En entrevista con LA SILLA ROTA, el especialista señaló que también en estas próximas dos semanas se conocerá si las medidas de sana distancia y las acciones implementadas fueron suficientes para disminuir los contagios, ya que "la mejor respuesta a esas preguntas es lo que va a venir".

Respecto al tema del sistema de vigilancia centinela que usa la Secretaría de Salud para determinar la propagación del virus en el país, Moreno Sánchez dijo que le preocupa que es un modelo que no se ha usado en otros países para hacer frente a esta pandemia y que los datos que se conocen en nuestro país no son los reales, pero es lo que hay, y espera que funcionen para lograr detener esta enfermedad.

El 13 de marzo, el doctor Moreno Sánchez fue quien informó que ya había nueve pacientes confirmados con covid-19 en el Centro Médico ABC; sin embargo, hasta ese momento la Secretaría de Salud sólo incluía a uno de ellos en su lista de casos positivos.

Desde entonces hasta ahora han atendido a 40 personas con el virus Sars-CoV2 y destacó que ya dieron de alta a 16 de ellos, hecho que lo llena de satisfacción. Sin embargo, explicó que preferiría que no llegaran más personas a los nosocomios, para que los especialistas de la salud tengan que sacar adelante a la menor cantidad de personas posible, ya que de acuerdo a las estadísticas a nivel mundial, cinco de cada 10 personas que son intubadas lamentablemente fallecen.

P: ¿Cómo ve la situación por el covid-19 en México, usted que lo vive de cerca?

R: Es una situación no solamente de México, es mundial que se ha ido desarrollando desde China, pasó por Asia, Europa, Estados Unidos y realmente somos de los últimos lugares donde está desarrollándose.

Pero en todos los lugares en donde ha llegado ha sido muy similar, una gran afección rápida de contagios con un porcentaje pequeño, pero al fin importante, de gente que tiene que recurrir a hospitales y, como ocurre cuando hay demasiados enfermos al mismo tiempo, las necesidades de cama hospital de terapia intensiva se ven reducidas y eso hace que tengamos los problemas que ha habido en el mundo y que empieza a haber en México.

P: Ese es el principal temor, que haya demasiados pacientes al mismo tiempo y se desborde el Sector Salud...

R: Así es, ese es el miedo de todos y, desafortunadamente, algo que ha pasado en países con sistemas de salud bien desarrollados. Preocupa a México, en donde el sistema de salud no es de primer mundo porque no somos un país de primer mundo y donde los contagios se han empezado a duplicar.

P: ¿Qué papel tienen los hospitales privados, como en el que usted labora, ahora van a colaborar con el Sector Salud para atender a los pacientes?

R: La verdad no sé los detalles porque yo no me encargo de eso, sé que una parte de las camas de hospitales privados se va a destinar a la atención de pacientes del Sector Salud. Es un gran honor para nosotros poder ayudar gente, al final del camino eso es para y por lo que nosotros estudiamos medicina, y lo que queremos es atender la mayor parte de pacientes que podamos sacar adelante.

Sin embargo, yo creo que la principal meta debe ser que los pacientes no lleguen al hospital, cuidarnos de una forma que evitemos los contagios en la comunidad tratando de mantenernos en casa, evitando salir innecesariamente, usando cubrebocas cuando salgamos, todas esas medidas de las que hemos venido hablando todo este tiempo.

P: ¿Las acciones que se han aplicado son suficientes? Porque aunque la mayoría de la gente está en casa, hay otras personas que siguen saliendo o que incluso no creen en el covid-19.

R: Hay muchos "Méxicos" dentro de un mismo México. Hay el que no cree o no quiere creer, el México de "no me importa, que aunque sé que sí está el virus no me importa colaborar", también está el México de los que no pueden dejar de laborar y otro al que les permite su posición y su tipo de trabajo el que puedan cumplir con esas normas. Lo ideal sería que todos lo pudieran hacer, pero no es fácil en un país en el que hay un gran porcentaje de trabajadores informales y de gente que vive al día que si no sale porque se pueda contagiar, se va a morir de hambre.

¿Qué tan buenas han sido las medidas? Eso nos lo van a decir las próximas tres semanas, dependiendo del número de casos, de enfermos, de las necesidades de hospital y, desafortunadamente, los pacientes que lleguen a fallecer, eso nos va a dar la respuesta. Ojalá que hayan sido suficientes y ojalá seamos de los países que no resulten tan afectados como otros, incluyendo a Estados Unidos.

P: ¿Por qué las siguientes semanas son decisivas para México?

R: Si se ven las curvas de cómo se ha presentado la infección en otras partes del mundo, después de que se tiene el primer caso, en aproximadamente dos semanas empiezas a tener casos comunitarios, es decir, uno que infecta a dos y esos dos a otros dos.

El periodo de incubación del virus es de aproximadamente dos semanas, el primer caso que tuvimos fue el 28 de febrero, más o menos el 14 de marzo empezó a haber esa dispersión comunitaria, el 2 de abril prácticamente es cuando se habla de la fase 2 y el 15 de abril es cuando ya podría haber una explosión del número de casos.

Prácticamente son 14 días del primero para que empiece a haber diseminación comunitaria, 14 días para que haya una dispersión importante y 14 días para que eso sea exponencial. Eso es lo que va a suceder en las siguientes dos semanas, es cuando puede haber saturación de los sistemas de salud, necesidades de terapia intensiva y es cuando puede haber problemas.

P: ¿Después de eso empezaría a bajar la curva?

R: Pues en todos los países eso es lo que ha pasado, pero cuando tú tienes muchas infecciones al mismo tiempo, tienes dos situaciones: una, es personas que necesitan un hospital, pero también tienes un número grande de pacientes que se van a curar, porque recordemos que el 80% de la gente que tiene esta infección se cura y se inmuniza, qué quiere decir eso, que desarrolla un sistema de defensas que le evita tener esta infección, no sabemos por cuánto tiempo, pero sí por el suficiente para que pueda salir de esta pandemia.

Entonces la inmunidad que se va generando en la población hace que el virus no tenga ya supuesto de susceptibles, para que subsista, tiene que haber alguien que se pueda enfermar, si las personas ya se enfermaron y están en el hospital y las otras ya se curaron, el virus empieza a tener una disminución en su capacidad de dispersión, lo que empieza a suceder es que disminuyen los números de nuevos casos y después de nuevos fallecidos.

Habitualmente cuando empiezas a ver la disminución de casos, a las dos semanas comienzas a ver la disminución de pacientes que fallecen. Por cuestión estadística y el comportamiento del virus, asumiríamos que estas dos semanas van a ser complicadas, las siguientes dos serán de mucha enfermedad y luego las siguientes dos son las de empezar a recuperarse.

P: ¿Entonces la cuarentena se podría mantener más allá del 30 de abril?

R: Sí, yo creo que podría prolongarse un par de semanas. Evidentemente los que lo pueden determinar son uno, el gobierno y dos, el comportamiento de la enfermedad en México, si por un lado la enfermedad tiene una dispersión no tan fuerte, pues eso podría hacer que entonces las medidas se llevarán hasta principios de mayo, pero si no, eso podría prolongarse.

Cuando preguntan si las medidas han sido suficientes, la mejor respuesta a esas pregunta es lo que va a venir.

P: Surgieron muchas dudas alrededor del modelo centinela, ¿es la mejor opción para medir cómo se está propagando el virus o sería mejor hacer más pruebas como en otros países?

R: En todos los países y en la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, la forma de enfrentar esta pandemia ha sido a través de detección, de realizar pruebas, pruebas y pruebas, ese modelo se ha llevado a cabo en Alemania, donde se hacían 20 mil pruebas diarias, en Estados Unidos, donde prácticamente ya hay 3 millones de pruebas realizadas, y bueno, en México se optó por otro diseño, por otro modelo, también veremos qué tan efectivo es.

Ojalá y seamos los primeros en aceptar que los que éramos un poco negativos o poco realistas a ese modelo, estemos equivocados, lo que queremos no es tener la razón para que nos vaya mal, sino que nos vaya bien y si el modelo funciona, pues qué bueno.

Me preocupa que es un modelo que no se ha usado en ninguna otra parte del mundo como una parte del abordaje a un problema tan grande como el que tenemos, pero de ahí en fuera, ojalá que ellos tengan razón y que nosotros estemos equivocados.

P: Esta estimación de más de 26 mil personas que ya podrían estar contagiadas, ¿cree que es correcta o que podría haber incluso más casos?

R: Es difícil porque hay tres factores que pueden hacer que la cifra sea errónea o sea mayor a lo que se comenta y no necesariamente quiere decir que eso sea malo. El modelo centinela precisamente lo que hace es no hacer pruebas a todos y hacer que en un grupo se vea cómo se está comportando, entonces puedes más o menos estimar qué es lo que está pasando con los otros grupos a los cuales no estás haciéndoles pruebas.

Primero, para saber si esas cifras son exactas, es difícil calcular, porque no se están haciendo las pruebas necesarias, lo segundo es que hay un gran número de casos de pacientes asintomáticos y eso es en todo el mundo. Hay reportes en Italia que calculan que el número de infectados es de alrededor de 2 millones, lo cual hablaría qué hay un gran número de gente que pasa por una infección asintomática y tienen inmunidad sin saberlo.

Entonces el caso que tendríamos ahorita sería mucho mayor, pero no necesariamente eso querría decir que estuviera muy mal la situación. La tercera es ese grupo de gente que tiene difícil acceso a servicios de salud que no sabemos cómo se está comportando en ciertas áreas del país.

Entonces decir que el número es chico, mediano o grande es difícil. Lo que hay que obviar es que los números que tenemos no son los reales, qué tanto más o qué tanto menos, pues eso es muy difícil de estimar. Pero bueno, es lo que hay y el que sean más casos o menos casos no cambia lo que tienes que hacer.

P: ¿En los casos que han visto ustedes en el hospital, la mayoría de las personas con complicaciones si cumplen con las condiciones de riesgo?

R: Hasta ahorita acabamos de pasar de los 40 pacientes internados, ya varios de ellos han sido dados de alta, 16, afortunadamente y la mayor parte han cumplido con la definición, mayores de 60 años. Los que son menores de 60 o tienen obesidad o diabetes o hipertensión, la mayoría tiene más de algún factor.

Solamente tuvimos una persona joven que aparentemente era sano, pero al momento de hacerle los estudios de evaluación tenía la glucosa alta, seguramente era un diabético no conocido. Afortunadamente no hemos tenido ningún caso de alguien que digamos no entiendo cómo, aunque sí se llegan a presentar.

P: Han aumentado los casos de personas intubadas, ¿en estos casos qué probabilidad tienen de recuperarse, sobre todo si tienen comorbilidades?

R: La mortalidad intrahospitalaria ha sido reportada en diversos estudios en alrededor del 20% o 30% para pacientes hospitalizados y alrededor de 50% para pacientes que requieren intubación, por eso es tan importante en esta enfermedad la prevención, porque quienes requieren Terapia Intensiva necesitan estancias prolongadas de hospitalización y con probabilidades no altas de salir adelante.

Si logras evitar que los pacientes que lleguen al hospital no necesiten intubación, evitas tener que estar persiguiendo camas en lugar de tenerlas disponibles.

P: Del otro lado, ahora que mencionaba que dieron de alta a 16 pacientes hasta le cambió la voz, ¿qué representa para ustedes como especialistas de salud?

R: Es una satisfacción que un paciente con esta enfermedad salga adelante. Es una sensación de que estamos haciendo un trabajo en donde participan muchísimos, enfermeras, diferentes especialistas, hay tanta gente que se involucra en esto porque es un trabajo en equipo, aquí no hay un héroe, es el trabajo en equipo lo que saca a la gente.

Pero yo diría que lo que más gusto me daría es, no por miedo a que me infectara, sino por salir adelante como país, que fuera el menor número de personas el que tuviéramos que sacar adelante.

Yo creo que los héroes están en cada uno de nosotros, no solamente en los médicos, las enfermeras, en los trabajadores de salud, sino en cada uno de nosotros.

P:¿Hay temor entre ustedes a los contagios?

R: Claro, Una de mis compañeras con las que hice la residencia en infectología en Estados Unidos falleció el fin de semana víctima de covid, es una persona con la que conviví y ha sido devastador saber la noticia. Piensas que también puede ser uno el que esté ahí; sí da miedo, te preocupa, pero una vez que estás ahí se te olvida y empiezas a pensar nada más en poder sacar adelante a la gente que está ahí.

P: Doctor, mencionó que las pruebas serológicas podrían a ayudar a que la población poco a poco salga del aislamiento, ¿cómo sería?

R: Cuando tú te enfermas desarrollas anticuerpos que te van a proteger de nuevas infecciones y que te van a ayudar a curarte, esos anticuerpos se quedan en la sangre por un tiempo largo, es lo que permite que no te vuelvas a enfermar y que no te vuelvas a infectar.

Si una persona tiene anticuerpos para covid, quiere decir que ya tuvo la enfermedad y ya no se va a volver a enfermar y ya no va a volver a contagiar. Entonces lo que se puede hacer es un tipo de pasaporte de inmunidad, esto quiere decir que si ya tienes una prueba en donde dice que ya lo tuviste, que ya tienes este anticuerpo que se llama IGG, ya no eres ninguna amenaza de contagio ni tú te puedes contagiar, entonces puedes regresar ya a tener una actividad normal.

Para los trabajadores de la salud esto es muy importante, por ejemplo, en un hospital del área metropolitana tienen más de 50 personas de salud que se infectaron, entonces el hospital pierde su fuerza de trabajo y cuando esa gente ya es inmune, puede regresar a trabajar con mucha mayor tranquilidad de que ya no les va a pasar nada.

Esa es la única forma como vamos a salir de esto sin hacer una cuarentena de meses, se trata de detectar esas personas y ayudarlas a que se reintegren a su trabajo.

(María José Pardo)