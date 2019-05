En dos meses, judicialización por caso Odebrecht: FGR

MARCOS MUEDANO 06/05/2019 12:15 p.m.

En dos meses, la Fiscalía General de la República (FGR) se comprometió a judicializar el expediente por el caso Odebrecht.

Alejandro Gertz Manero, titular de la institución dijo que presentará la investigación por delincuencia organizada ante un juez, quien determinará si hay elementos suficientes para consignarlo.

Sin embargo, dijo que se respetaran los acuerdos con el gobierno de Brasil en caso que haya funcionarios involucrados.

También aseguró que al interior de la institución hay un gasto de recursos públicos irracionales, como gastos no justificados, renta de edificios, así como compra de aeronaves a sobreprecio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a ''El Pelón'' ligado a masacre en Minatitlán

Alejandro Gertz Manero, titular de la institución dijo que se detectó que diferentes vehículos blindados y escoltas eran asignados para la seguridad de funcionarios.

Entre 2013 y 2015 se realizó una inversión de mas de mil millones de pesos para la compra de drones a través de adjudicación directa.

Durante un mensaje aseguró que desde el 1 de diciembre a la fecha se han recibido a 12 mil 700 carpetas de investigación por corrupción, principalmente de Comisión Federal de Electricidad (CDE), Pemex, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las investigaciones ya permitieron la judicialización de 400 casos y 620 detenidos.

ESTADO DE SALUD

Durante la conferencia el fiscal también aseguró que su estado de salud es adecuada, luego de que uno de los reporteros lo cuestionara en dos ocasiones sobre el tema.

"¿Y por qué me pregunta por mi estado de salud, me ve usted muy enfermito?...mire, lo que no se ve no se juzga. Muchas gracias.

LEA TAMBIEN ¿Se cae popularidad de AMLO? Fox da su pronóstico El expresidente Vicente Fox calcula que para el día de su cumpleaños, en julio, la aprobación de AMLO se haya reducido al 50%





LEA TAMBIEN Guardia Nacional sólo es el 20% del plan contra crimen: AMLO El presidente López Obrador dice que el 70% del plan consiste en el bienestar y la justicia; 20% en la Guardia Nacional y 10% en la perseverancia





cmo