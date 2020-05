En Día de las Madres, mamás felicitan a sus hijos que luchan vs. covid

Este 10 de mayo, Días de las Madres, no habrá los típicos festejos en restaurantes, no habrá las visitas y fiestas como cada año con música, regalos o pasteles para consentir a las mamás en el país debido a la cuarentena para evitar una mayor propagación del coronavirus; sin embargo, aunque no será un día normal, ahora serán las propias mamás del personal de salud quienes felicitarán a sus hijos por ser los héroes en esta lucha contra el covid-19.

La cerveza bandera de México, Corona, mediante su plataforma #GraciasExtra, otorga a las madres una forma de homenajear a hijas e hijos que resguardan la salud de México, mediante #OrgulloExtra.

Este domingo 10 de mayo, el homenaje #OrgulloExtra, que consiste en una pieza audiovisual, protagonizada por madres de doctoras y doctores de todo el país. Partirá de las instalaciones médicas de la antigua residencia oficial de Los Pinos, y será expuesto en una pantalla móvil a las afueras de los principales hospitales de la zona norte, sur y centro de la Ciudad de México, donde todo su personal se mantiene firme.

De esta manera, las mamás, siendo inspiración y figura que los impulsó a convertirse en los héroes que son ahora, puedan llenar de cariño y aplausos a hijos e hijas, en el día en el que ellas son las festejadas.

La marca busca que esta cadena de aplausos sirva de fuerza hacía médicos, paramédicos, personal de enfermería, camilleros, personal de limpieza y todos aquellos que a diario rompen las barreras haciendo la diferencia en nuestro México.

"Detrás de un gran héroe que hoy está rompiendo las fronteras del miedo para cuidarnos a todos, está una gran mamá. Corona, que siempre ha inspirado a los mexicanos a traspasar todo obstáculo, hoy da un giro a su plataforma ´Gracias Extra´ para que las madres muestren lo orgullosas que están de la extraordinaria labor de sus hijos y los sorprendan con un homenaje de aplausos", detalló Clarissa Pantoja, directora de Corona en México.









#OrgulloExtra se une a las diferentes acciones que ha impulsado Corona en apoyo con el cuerpo médico del país. "Gracias Extra" es el compromiso de la marca con el personal de salud, que en primera instancia anunció una alianza en apoyo a la Cruz Roja Mexicana, así como un reconocimiento a los trabajadores de la salud a través de una ola de aplausos diaria a las 8:00 pm en el que todo rincón de México puede ser parte.

Además de "Gracias Extra", la marca ha sumado iniciativas a la plataforma #PorNuestroMéxico de Grupo Modelo, con la donación de 300 mil botellas de gel antibacterial hechas con el alcohol sustraído del proceso de la elaboración de Corona Cero. A su vez, transformó su icónica botella de vidrio en un símbolo de esperanza para llevar más de medio millón de botellas de agua purificada a quienes más lo necesitan. Del mismo modo, contribuyó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), con la ampliación de la zona de primer contacto con pacientes, lo que duplicó su capacidad en diagnósticos para enfrentar esta pandemia.

Desde inicios de la pandemia, Grupo Modelo ha impulsado acciones de responsabilidad social para atender las necesidades prioritarias, y se solidariza con los gobiernos federal y locales para ser parte de la solución, por lo que ha utilizado su infraestructura para proveer y distribuir recursos esenciales para hacer frente no sólo a la crisis sanitaria, sino a los diferentes estragos económicos y sociales que ha traído consigo.





(djh)