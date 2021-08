Consulta, “un distractor”, afirman politólogos; votaron 6.6 millones

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó los resultados preliminares del conteo rápido y el total de la participación ciudadana fue del 7.11 por ciento, equivalente a 6 millones 663 mil 208 ciudadanos, mientras que 97.72 por ciento votó por el sí, 1.54% por ciento por el no, y 0.73% por ciento anuló su voto.

Se tenía previsto dar a conocer el resultado final de la consulta popular a las 16:00 horas de esta tarde, pero tras el retraso de 17 paquetes electorales se recorrió hasta las 21:00 horas.

La consejera Adriana Favela dijo que uno de los temas se revisarán a futuro será la fecha en que se realicen las consultas, los periodos de propaganda para su difusión y las vedas para que autoridades se abstengan de hacer promoción de obras.

La consejera Carla Humphrey llamó a analizar los datos: si una consulta popular puede o no, celebrarse el mismo día de una elección; y evaluar el uso de urnas electrónicas para emitir opinión.

Expertos consultados en el tema expresaron que estos resultados arrojan diversas lecturas.

José Antonio Crespo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que, si hubo poca participación de los ciudadanos, fue "porque el tema de la consulta no resultó lo suficientemente interesante y atractivo, no había ningún tema determinante cuyos efectos se conocieran claramente, de eso se tratan de las consultas".

Señaló que la consulta ha sido utilizada por el gobierno y su partido, Morena, como instrumento de propaganda política, "un instrumento de golpeteo a la oposición".

Y adelantó que la creación de una Comisión de la Verdad tendrá como fin "ser utilizada para seguir golpeando a la oposición, al PRI y PAN. La ley impide que ese sea el uso de las consultas públicas, la corte misma no acató el espíritu de la ley y desde luego el presidente y su partido la han pasado por alto".

También planteó que, desde su análisis, el titular del Poder Ejecutivo evitará en realidad llamar a cuentas a sus antecesores.

"Termine esto en un juicio político, histórico, del liberalismo o corrupción. Será un sustituto para aplicarle la ley a Peña Nieto y Calderón porque en los demás casos ya prescribió cualquier delito que hubieran podido cometer. De ser así, no castigaría a Peña, al revés de lo que la gente votó".

Julio Jiménez, abogado y constitucionalista de la Universidad La Salle, consideró que la consulta fue un distractor a la opinión pública.

"Sabíamos el resultado del que seriamos testigos, no es vinculante porque no le reunió el 40% de participación de los miembros del padrón electoral. Aunque otras voces señalan que fue un triunfo, difiero. Yo no se lo encuentro, se destinaron cantidades millonarias que se tiran a la basura en ejercicios que no cumplen su objetivo".

Afirmó que esto significa un problema de participación democrática "porque no tuvieron eco ni convocatoria". Y destacó que el INE quedó exonerado de cualquier responsabilidad en cuanto a convocatoria y organización.

Ayer, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, dio a conocer que el conteo rápido estimó una participación ciudadana entre 7.07 y 7.74 por ciento.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, indicó que, con base en el conteo rápido, se estimó que del total de ciudadanos que votaron en la consulta popular, entre 89.36 y 96.28 por ciento se inclinó por el sí.

Sobre el no, entre 1.38 y 1.58 por ciento de ciudadanos habría votado y entre 2.19 y 9.21 por ciento anuló su voto.





MJP