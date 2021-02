En consulta de NAICM, no habrá fraude electoral, promete

Cancún, Quintana Roo. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que en el tema de la consulta sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), no habrá fraude como lo advierten dijo, “algunos mapaches”.

“Nosotros siempre hemos luchado por la democracia, llevamos años luchando por la democracia, nunca hemos hecho un fraude electoral. Nosotros no acarreamos, no compramos votos, no compramos conciencias, somos respetuosos de la voluntad del pueblo. En esta consulta libremente los ciudadanos van a expresar lo que consideren más conveniente para el interés general. Está garantizado que se va a respetar el voto de los ciudadanos”, expresó tras una reunión con el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González.

Agregó que hay “mapaches electorales” que están difundiendo la idea de que la consulta para definir el futuro del nuevo aeropuerto será una simulación.

“ Los mapaches de antes, porque eso ya no existe, están pensando que todo va hacer una simulación, pues no”.

Lopez Obrador además anunció que una vez que asuma el cargo y para resolver el problema de la saturación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México buscará que las aerolíneas ya no amplíen los vuelos en el de Benito Juárez y se utilice el aeropuerto de Toluca, que actualmente está subutilizado pues tiene capacidad para ocho millones de usuarios y sólo da servicio a 600 mil.

“Independientemente de lo que resulte en la consulta vamos a hablar con las líneas aéreas para proponerles que se utilice el aeropuerto de Toluca y que toda la ampliación de vuelos ya sólo se pueda realizar si se va a utilizar el aeropuerto de Toluca ya no seguir autorizando más vuelos en el actual aeropuerto de la Ciudad de México”.

AJ