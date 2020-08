En coche y no pasaban de 100: AMLO sobre marchas en su contra

"No exagero, no pasaban de 100", dijo Andrés Manuel López Obrador sobre la manifestación del Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa) que se llevó a cabo este domingo en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional, desde donde este lunes el presidente dictó su habitual conferencia de prensa.

Este 9 de agosto, opositores al Gobierno de AMLO se manifestaron y desplegaron un moño de luto en el Zócalo de Ciudad de México por los más de 50 mil decesos que ha provocado la pandemia de la coid-19 en este país; los manifestantes, quienes en anteriores ocasiones llevaron a cabo protestas a bordo de automóviles, llegaron otra vez en sus carros hasta la plancha del Zócalo, pero se bajaron de ellos y se manifestaron a pie.

Somos pocos en el mitin de #FRENAAA, unos 500. El zócalo debería estar lleno. México no tiene remedio.@RIDNoticias pic.twitter.com/gNBOXoxwFU — Insurgente (@Libertad_ahora_) August 9, 2020

"Salí a ver por la ventana cuántos estaban protestando, porque no me voy a quedar con la información que me dan. (...) y no exagero, no pasaban de 100, eso nunca se había visto", dijo López Obrador este lunes luego de recordar que cuando él encabezaba marchas de la oposición, los medios conservadores esperaban que no se llenara el Zócalo, pero la plancha del Centro Histórico siempre se llenaba.

"Ayer estuvieron los de un grupo que hace manifestaciones en automóviles en algunas partes del país, hasta se subieron a la plancha del Zócalo, y están pidiendo que yo me vaya, nada más les mando a decir que no coman ansias, que ya viene la revocación de mandato. Nosotros mismos propusimos una reforma constitucional para que en el 2022 se le pregunte a la gente: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? y va a haber una votación", agregó en la "mañanera".

Así, el mandatario señaló que su gobierno acabará con el régimen de injusticia, con el apoyo de los ciudadanos.

"Si estamos resistiendo, porque la transformación va adelante estamos resistiendo, no nos han podido tumbar, por el apoyo de la gente, pero nunca un presidente desde los tiempos del presidente Madero había sido tan atacado, sin embargo, no pasa nada, la gente nos está apoyando", dijo AMLO.









