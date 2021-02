En Centro de Inteligencia y PF, funcionarios ligados a García Luna: Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que en el Centro Nacional de Inteligencia (Cisen) y en la Policía Federal hay mandos y funcionarios de alto nivel presuntamente ligados Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad detenido en Estados Unidos y acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa.

"Estamos hablando particularmente del Centro Nacional de Inteligencia, el ex Cisen, de las áreas de la Policía Federal y fundamentalmente de mandos o de funcionarios de alto nivel", informó tras su participación en la ceremonia por el 11º aniversario del Servicio de Protección Federal.

Durazo comentó que por orden presidencial se hará una depuración en instituciones de seguridad para detectar a personal que pudiera estar "vinculado por eventuales complicidades administrativas, políticas o policiales" con el ex titular de la AFI.

El funcionario precisó ir contra personas ligadas a García Luna no viola la presunción de inocencia del exsecretario de Seguridad.

“Esto no tiene absolutamente nada que ver con el proceso, ni prejuzga sobre la eventual responsabilidad del ex secretario, simple y sencillamente, derivado de ese hecho que se registra en la opinión pública, que no podemos ser ajenos a sus consecuencias, tenemos que ser más rigurosos en la depuración de los integrantes de las áreas de seguridad”, manifestó.