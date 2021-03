En caso Salgado Macedonio, Tribunal tendrá la última palabra

Eduardo Bojórquez, presidente de Transparencia Mexicana, afirmó que aunque el Consejo General del INE apruebe mañana la propuesta de la Comisión de Fiscalización para que no se otorgue registro a la candidatura del morenista Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, "la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral".

Durante la mesa de El Heraldo Radio en alianza con La Silla Rota, se informó que en la misma situación se encuentran un promedio de 60 aspirantes; entre ellos Raúl Morón aspirante a la candidatura de Michoacán; Víctor Hugo Romo, aspirante de Morena a la reelección como alcalde en Miguel Hidalgo; así como el sobrino de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Emilio Sánchez Cordero Grossmann quien aspira a la alcaldía de Álvaro Obregón.

¿CUÁNTO SABES DE TU CANDIDATO?

Bojórquez, politólogo experto en temas de Transparencia, lamentó que en las elecciones en México se ha vuelto "normal" que el electorado emita un "voto ciego" por carecer de información suficiente sobre un candidato o candidata que aspira a un cargo político.

Ejemplificó que la información mínima que debería entregar, sería al menos un currículo; sin embargo "sólo un número muy pequeño lo hace".

Precisó que al no existir una plataforma nacional o estatal de consulta especifica con esta información, "el electorado debe de buscar por diferentes medios cómo allegarse de datos que no existen. Y si quieres comparar datos respecto a dos candidatos, es más difícil porque no hay fuentes que permitan hacer esta comparación", afirmó, "pareciera que a veces votamos a ciegas porque no estamos haciendo comparaciones entre propuestas y perfiles".

El 6 de junio durante la elección más grande de la historia, se elegirán poco más de 20 mil cargos públicos a nivel municipal, estatal, federal y nacional, por lo que este tema no es menor pues miles de candidatos y candidatas saldrán a pedir el voto a sus comunidades.

En los últimos años Transparencia Mexicana y otras organizaciones han impulsado que ellos hagan pública su declaración 3 de 3; pero la fecha esto no ha sido suficiente pues no todos lo hacen. De ahí que está organización prepare un proyecto al respecto.

"El 7 de junio Transparencia Mexicana va a decir con mucha claridad en dónde se votó por información y en donde no se pudo votar por información. Es un ejercicio novedoso de información electoral", adelantó Bojórquez.

¿CÓMO FUNCIONARÁ?

El politólogo precisó que donde la ley no obliga a los aspirantes políticos a un cargo público a presentar esta información, se planeó un proyecto con organizaciones de transparencia estatales así como comités de participación ciudadana, organizaciones empresariales y civiles.

Consiste en que los candidatos aporten información a esa plataforma y ejemplificó que en Jalisco dos mil candidatos compartirán información sobre sus intereses, patrimonio y propuestas.

"En Durango y Oaxaca ya se instaló un grupo a este respecto, mientras que en Puebla se están estableciendo alianzas para concretar algo", enlistó. "Tenemos 11 estados donde estamos haciendo lo mínimo para que un elector pueda tener información para votar que abarca desde la declaración 3 de 3 hasta la llamada 3 de 3 en materia de género, así como currículums más detallados", dijo.

Propuso erradicar la idea del voto no informado pues destacó que hoy se vota más por marcas, que por personas; por lo que la rendición de cuentas queda en el vacío. "El poder lo tenemos los ciudadanos, con estas plataformas vamos a tratar que llegue la información a los ciudadanos".

VIOLENCIA EN MÉXICO

Manelich Castilla experto en temas de seguridad y ex titular de la Policía Federal consideró que en este momento, tras dos ataques a policías en Nayarit y Estado de México, "hay carteles empoderados que piensan que pueden desafiar a la autoridad".

Fabián Gómez apuntó que esto es resultado de la pulverización de grupos criminales "y eso genera que la dinámica delictiva se vuelva más violenta y al haber mayor número de disputas, la violencia crece". Destacó que mientras no haya policías municipales y estatales sólidas, la Guardia Nacional no será suficiente para contener esta problemática porque este Corpus de seguridad no puede quedarse de manera permanente en determinados lugares.

A unos días de que la Guardia Nacional cumpla 2 años de edad, Castilla reconoció su despliegue en los 32 estados de la República. Mientras que Gómez consideró que los retrasos en cuanto a su identidad son palpables mientras continúe dependiendo en buena medida del Ejército y Marina.

(djh)