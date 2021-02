En carta, integrantes del SNA se inconforman por nombramiento en CNDH

Los titulares de 28 comités de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción expresaron su preocupación por los requisitos de ley para ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); mientras que senadores del PAN presentaron un juicio de protección de derechos político electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de lo que consideraron "vicios" en la designación de Rosario Piedra Ibarra como su titular.

El recurso, presentado directamente ante la Sala Superior con fecha 18 de noviembre, fue admitido y turnado a la ponencia del Magistrado presidente, Felipe Fuentes.

Además del coordinador de los panistas en la Cámara alta, Mauricio Kuri, y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Kenia López, no se precisan otros nombres de los senadores recurrentes.

"Se impugna entre otras cuestiones, la omisión de la mesa directiva, de su presidenta y de diversos integrantes del Pleno del Senado de la República, de implementar un procedimiento idóneo para admitir la acción, desahogar pruebas, formular alegatos y resolver el fondo sobre los vicios producidos en el procedimiento de elección de la titular de la (CNDH para el periodo 2019-2014", se lee en los estrados.

Esta demanda se suma a otra similar recibida el 11 de noviembre y turnada dos días después a la misma ponencia del Magistrado presidente, interpuesta por uno de los aspirantes a la presidencia de la CNDH, Israel Trujillo López.

Envían carta a ciudadanía y Senado

Los presidentes de comités de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción advirtieron, en una carta, que “la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresamente señala como requisito para ocupar la presidencia de la Comisión no desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación, no obstante, la C. Ma. Del Rosario Ibarra Piedra, forma parte del padrón ‘Integración de los órganos directivos a nivel nacional y estatal’ que Morena comunicó al INE en cumplimiento a la normativa electoral, el cual está actualizado al 24 de octubre de 2019, y en el que se señala que ocupa el cargo de consejera del Consejo Nacional. Por tanto, no acredita el tiempo que se requiere para haber dejado de formar parte de órganos de dirección dentro de un partido político”.

Reiteraron que la reciente elección y rendición de protesta de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha dejado dudas de legalidad y legitimidad en amplios sectores de la sociedad mexicana y, por ello, los integrantes de los comités de participación ciudadana de los sistemas anticorrupción del país, representados por los presidentes de los mismos y que firmamos manifestamos que es nuestro deber como integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción promover el cumplimiento del orden constitucional y legal en todo el país, y vigilar y velar porque las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción fortalezcan su independencia, imparcialidad y profesionalismo.

“Por ello, expresamos nuestra preocupación ante estos hechos y solicitamos respetuosamente a los Poderes del Estado Mexicano llevar a cabo nombramientos en donde se funde y motive la idoneidad de los candidatos que compiten de forma pública, abierta y transparente por los puestos de las distintas instituciones, tanto las que pertenecen al Sistema Nacional Anticorrupción en todo el país como otras, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los Órganos Constitucionales Autónomos que son pilares del Estado, y cuyo capital es el prestigio de sus integrantes, su idoneidad técnica y la independencia en su actuar, inicialmente fundamentada en la pulcritud con la que deben llevarse a cabo sus procesos de selección”.

AJ