En baño de edificio de Reforma guardaron dinero para sobornos: testigo

Un baño ubicado en el edificio de Montes Urales 425, fue la caja fuerte para ocultar el dinero de los sobornos de la empresa Odebrecht que se entregaron a senadores para la aprobación de la reforma energética y sus leyes secundarias durante la administración de Enrique Peña Nieto.

La Silla Rota tuvo acceso a las declaraciones que Miguel Pérez Esquivel, chofer de Lozoya; Froylán Gracia García, excoordinador ejecutivo de la Dirección General de Petróleos mexicanos (Pemex); Rafael Caraveo Opengo, exsecretario Técnico del Senado, así como a una de las ampliaciones de denuncia de Emilio Lozoya en las que describen el manejo y la entrega del dinero que se llevó acabo en el inmueble.

Los testimonios forman parte de la orden de captura que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó contra Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, así como de Relaciones Exteriores durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Miguel Pérez Esquivel relató que en diferentes ocasiones llevó a Jesús Velasco Herrera, entonces jefe de ayudantes de Lozoya a Montes Urales Número 425, donde se resguardaba el dinero en sobornos, así como la entrega de los mismos a diferentes personas.

Al recordar las ocasiones que acudió al inmueble, mencionó que el segundo semestre de 2013, José Velasco Herrera, entonces jefe de ayudantes de Lozoya (fallecido), le confesó que el dinero lo guardaban en un baño del edificio, lo que le preocupaba, ya que otra persona tenía las llaves para ingresar al lugar.

"Al llegar a Montes Urales 425, el señor José Velasco, se bajó del coche y yo lo estuve esperando en el vehículo, después de una hora bajó y no traía nada, por lo que le pregunté que, si no habían llevado el dinero y me dijo que sí, pero era mucho dinero y mejor lo metió en el baño de la oficina de Montes Urales 425".

Al presentar su declaración ministerial el pasado 28 de agosto, Pérez Esquivel reveló a la Fiscalía General de la República que diciembre de 2013 vio salir del edificio a Rafael Caraveo Opengo, exsecretario Técnico del Senado, una de las personas que se observa recibiendo fajos de dinero en un video subido a la red de Youtube el pasado 16 de agosto. La se secuencia de imágenes fue tomada por el exgerente de la dirección general de Pemex, Francisco Olascoaga Rodríguez.

De acuerdo con la declaración de Miguel Pérez, ese día, José Velasco Herrera le confesó que había entregado 14 millones de pesos a Caraveo para sobornos a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).

"Vi claramente que una persona hoy sé que es Rafael Caraveo Opengo, ya que es la persona que ha salido en medios de comunicación; ese día, yo estaba estacionado en la calle de un solo sentido frente a la entrada del edificio de Montes Urales 425...queriendo además declarar que en fechas recientes al ver que en los medios de comunicación salieron videos, recordé que es la misma persona que en aquel momento, fue la misma persona que entró al edificio de Montes Urales y salió con la maleta".

El relato de Miguel Pérez Esquivel es semejante a la ampliación de declaración que realizó Emilio Ricardo Lozoya el pasado 8 de octubre ante el Ministerio Público federal. Según Lozoya, el baño ubicado en Montes Urales 425 era utilizado para resguardar el dinero que personas cercanas a Fabiola Tapia Vargas entregaban a José Velasco Herrera.

"Según recuerdo, José Velasco Herrera resguardaba el dinero en efectivo en el interior del daño del cual, él y Fráncico Olascoaga tenían llave respectivamente. Finalmente, Francisco Olascoaga lo tomaba de ese lugar y se retiraba con las maletas de dinero en efectivo, para entregarlas a Rafael Caraveo".

ARTURO PEÑA Y JOSÉ CHIMAL, FAMILIARES DE PEÑA BENEFICIADOS

De acuerdo con la declaración de Froylán Gracia Galicia, excoordinador ejecutivo de la dirección general de Pemex y amigo de Emilio Lozoya, en el año 2013, una persona se le acercó durante una gira en Inglaterra, para mencionarle que debía entregar un contrato para el suministro de gasolinas de Pemex Internacional en beneficio de Arturo Peña Nieto, hermano del entonces Presidente de México.

"Otro tema donde pude observar la presión y nepotismo a la que fue sometido Emilio Lozoya por Luis Videgaray y por el presidente Enrique Peña Nieto, fue en los casos del hermano Arturo Peña Nieto y su cuñado de nombre Juan José Chimal, quienes, a mediados del año 2013, fueron atendidos en diversas ocasiones por un servidor...para que se les dieran contratos por parte de Pemex".