"En asesinato de candidato y en L12, puedo ser responsable pero no culpable": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que tanto en el asesinato del candidato Abel Murrieta en Sonora como en la tragedia de la Línea 12 del Metro, él puede ser responsable pero no culpable.

La noche del jueves fue asesinado Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cajeme, Sonora, mientras realizaba actos de proselitismo. El coordinador nacional del partido, Clemente Castañeda, responsabilizó del crimen al presidente López Obrador y a la gobernadora Claudia Pavlovich.

En la mañanera de este viernes, el mandatario mexicano expuso que este tipo de acusaciones se dan en el marco del proceso electoral, aunque las tachó de irresponsables.

"Imagínense, un crimen que yo lamento mucho en Cajeme, y del cual resulto, de acuerdo a la visión de este partido, el responsable, no sé si utilizaron la palabra culpable, porque puede ser que sea responsable, pero no culpable", lanzó.

"Ni siquiera llegan a propaganda, no pasan de ser actitudes publicitarias, muy irresponsables, no tienen efecto", agregó.

"Además no les ayudan a los partidos, no han entendido de que ya cambió la situación en el país, repito y repito de que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas y no lo entienden", dijo.

Por otra parte, López Obrador recalcó que tampoco es el culpable de la tragedia de la Línea 12 del Metro, donde 26 personas murieron.

"En lo del Metro; les comentaba la conversación de López Dóriga con Aguilar Camín, también culpándome, que porque hay una política de austeridad, es decir, como no hay derroche en el gobierno, como no se les da dinero a los de la cúpula de poder, pues yo soy el responsable de la tragedia de Tláhuac".

Reiteró que el peritaje revelará si la responsabilidad es de la construcción o de la falta de mantenimiento.

"Eso es lo que se va a saber en la investigación, en el dictamen, que posiblemente, la responsabilidad tenga que ver con la construcción, con el cálculo estructural, con la debilidad, la fragilidad de la trabe, con hundimientos, con la falta de mantenimiento, no es el presidente el culpable", lanzó.





PRESUME AMLO MAYOR APROBACIÓN QUE BIDEN, BOLSONARO, JOHNSON, MACRON, SÁNCHEZ...





El presidente López Obrador presumió una encuesta de la firma Morning Consult, que evalúa la aprobación de 13 jefes de Estado, en la que aparece con una de las mejores calificaciones por arriba de Joe Biden, de Estados Unidos; Jair Bolsonario, de Brasil; Boris Johnson, del Reino Unido; Pedro Sánchez, de España, y Emmanuel Macron, de Francia.

Morning Consultant ubica al primer ministro de la India, Nadendra Modi, como el mandatario mejor evaluado a nivel mundial con un 63% de la aprobación de sus gobernados. El segundo lugar queda en manos de López Obrador.

PEDIRÁ PERDÓN A CHINOS POR ASESINATOS MASIVOS CAUSADOS POR EL RACISMO

El presidente anunció que ofrecerá en nombre del Estado mexicano disculpas en una ceremonia del perdón a la comunidad china por los asesinatos masivos por racismo y expresó que antes a los chinos en Estados Unidos no se les permitía casarse con mujeres blancas o mexicanas.

"En California, a finales de los años 60 del Siglo pasado, creo que en 1968 no se permitía que un ciudadano chino se casara con una mujer blanca, incluso, con una mujer mexicana, no se permitía", señaló López Obrador.





EXHIBE A CONSEJEROS DEL INE





El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en la pantalla de la mañanera un video de 2017, que circularon en redes sociales el jueves, para señalar un cambio de posturas de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el uso de tarjetas para pedir el voto en campañas electorales.

"Me llamó la atención sobre todo la actitud de los consejeros del INE, del presidente y de uno de los consejeros. Como se hizo la denuncia (en el caso de las tarjetas del candidato Adrián de la Garza en Nuevo León) salieron a decir los del INE que no era delito, que era un cartón, que no era dinero", relató el presidente.

"Pero, les voy a dar a conocer, a ver si lo tienen, lo que ayer en la redes se recuperó de lo que decían antes, tanto el presidente del INE (Lorenzo Córdova), como el consejero Murayama", agregó.

López Obrador expuso un par de videos de los consejeros del árbitro electoral cuando veían estas tarjetas como dádivas dentro de las elecciones del 2017 en Coahuila y Estado de México.

Señaló que se mantiene en su postura de investigar el caso de entrega de tarjeta de De la Garza en NL, lo cual toca, dijo, a la Fiscalía General de la República (FGR).

"Ya cambió (postura del INE). Entonces, ojalá y la Fiscalía siga adelante con las investigaciones", lanzó.





INFORMA SOBRE LA MUERTE DE DOS MILITARES EN AGUILILLA





El presidente López Obrador señaló que dos militares murieron el jueves tras emboscada en Aguililla, Michoacán.

"Lamentablemente emboscaron a un grupo de soldados cerca de Aguililla, asesinaron a dos, envío a sus familiares mis condolencias, mi solidaridad", dijo.

"La actitud del Ejército y la Marina es la de respetar los derechos humanos, ya no es el ojo por ojo y el diente por diente, ya no son las masacres que había anteriormente", explicó.





(Luis Ramos)