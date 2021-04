En aduanas no se han detectado vacunas piratas: Duarte

Horacio Duarte Olivares, administrador general de Aduanas del Sistema de Administración Tributaria (SAT), informó que a la fecha no se han decomisado vacunas anticovid piratas, luego de que Pfizer denunciara que en México y Polonia se han detectado dosis apócrifas de su biológico.

En entrevista, en Palacio Nacional, Duarte Olivares detalló que lo que sí se ha decomisado "mucho" es material de protección personal contra el virus, como cubrebocas y guantes, así como oxímetros y pruebas rápidas, que no cumplen con los estándares que aprueba el gobierno mexicano.

"Nosotros no tenemos detectado en las aduanas este tema de Pfizer, digamos vacunas piratas, por decirlo de alguna manera. Sí hemos encontrado, de materiales de protección personal, mucho.

El año pasado muchas pruebas rápidas falsas, muchos cubrebocas que no cubrían con los requerimientos, muchos oxímetros, no miles, sino millones, que fueron destruidas en su momento, pero en el tema de vacunas, no", dijo.

Apenas el miércoles, la farmacéutica Pfizer informó que ha identificado, en México y Polonia, lugares donde venden versiones falsas de la vacuna que producen contra la covid-19, siendo este un intento de grupos criminales por sacar provecho.

De acuerdo con la publicación del Wall Street Journal, la empresa analizó los virales incautados por autoridades y confirmó que contenían una vacuna falsa. Las vacunas recuperadas, en el caso de México, tenían un etiquetado falso.

En México, según detalló la farmacéutica, cerca de 80 personas recibieron la vacuna falsa en una clínica, y por ella pagaron cerca de 20 mil pesos. Ninguna de estas personas presentó afectaciones en su salud por la sustancia recibida.

Las dosis apócrifas fueron administradas en febrero, en una clínica del estado de Nuevo León y contenían simplemente agua destilada. Las autoridades mexicanas detuvieron a seis personas por ese delito.

AJ