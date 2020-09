En 24 horas se confirman 624 decesos por covid; suman 72,803 muertes

México cerró la semana con 72 mil 803 muertes por coronavirus y 688 mil 954 casos confirmados, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que en el país no se busca contar a todos los casos porque no es útil y por el contrario resulta muy costoso.

En las últimas 24 horas se confirmaron 624 decesos por covid-19 en la República mexicana, por lo que la cifra de muertes por esta causa aumentó a 72 mil 803, aunque las defunciones estimadas son 74 mil 503.

En tanto, los casos confirmados se incrementaron a 688 mil 954, lo que representa 4 mil 841 personas contagiadas más que ayer. Los casos estimados son 720 mil 985, mientras que los casos activos estimados suman 34 mil 040, que son las personas que cursan la enfermedad en los últimos 14 días.

López-Gatell explicó que se ha hecho la prueba de detección del virus Sars-CoV2 a un millón 565 mil 452 personas, 797 mil 447 de ellas dieron negativo, 79 mil 051 son casos sospechosos y 492 mil 192 personas se recuperaron tras haber estado enfermas de covid-19.

Al hablar sobre la manera en que se han detectado los casos de covid-19 en el país, el subsecretario defendió la estrategia que se implementó desde hace más de seis meses y reiteró que nunca se ha planeado contar a todas las personas contagiadas.

"La vigilancia epidemiológica no es estadística de salud, no pretende hacer una cuenta exhaustiva de todos los casos, por dos razones principales, eso no contribuye al proceso de reconocimiento de la epidemia ni a su control, en cambio sería, y esa es la segunda razón, extremadamente costoso no solamente en dinero sino en operaciones de trabajo para hacer esta cuenta de casos, no siendo útil o mínimamente útil. Hacer una cuenta exhaustiva y siendo extremadamente dispendioso, ningún país del mundo tiene el propósito de contar todos y cada uno de los casos en un proceso de vigilancia epidemiológica", señaló.

Respecto a la ocupación hospitalaria, el subsecretario dijo que la de camas generales está al 30% a nivel nacional y en 25% para las camas con ventilador que son para pacientes en estado grave por coronavirus.