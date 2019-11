En 2020 habrá 13 mil mdp para rehabilitar hospitales, promete Zoé Robledo

La actual administración no va a dejar elefantes blancos en obra negra, aseguró Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien destacó que en 2020 invertirán 13 mil millones de pesos en infraestructura para remodelar 120 hospitales y construir 132 unidades médicas familiares nuevas.

Al participar en el XVII Congreso Internacional "Hospital del Futuro" de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud A.C. (SMAES), Robledo Aburto indicó que esta inversión es uno de los proyectos de infraestructura más grandes y ambiciosos de la Cuarta Transformación, con el objetivo de que al concluir el sexenio se alcance la meta de una cama por cada mil derechohabientes.

El director general del Seguro Social destacó que la utilización de estos recursos permitirá remodelar 120 hospitales y construir 132 unidades médicas familiares nuevas, y señaló que para 2024 se habrán construido en total 111 hospitales nuevos y se habrán realizado 200 proyectos de infraestructura adicionales en todo el país.

"No vamos a dejar nosotros elefantes blancos en obra negra, si algo se presupuesta, es porque se tiene que hacer; si se va a hacer, es porque realmente se necesita, y no se permite inaugurar ningún hospital hasta que no se tenga el personal completo, todo el equipo, los servicios necesarios y vialidades suficientes para su entrada en operación", enfatizó.

Robledo Aburto indicó que para un proyecto como éste se requiere de los mejores ingenieros, arquitectos y médicos, ya que se busca aumentar el número de cirugías y consultas para brindar a la población atención con la mayor eficiencia. Resaltó la participación de las áreas médicas para que la inversión priorice zonas y regiones con mayor necesidad a través de indicadores médicos.

Para lograr los planes de infraestructura, el director general del IMSS dijo que se llevará a cabo un proceso de selección más competitivo de consultores, constructores y proveedores, con criterios de rendición de cuentas en la construcción de quienes proveen estos servicios.

MJP