En 2011 y 2013 fueron públicas las presiones de Calderón en casos ABC y Cassez: Zaldívar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró que desde 2011 fueron públicas las presiones de Felipe Calderón en el caso ABC para ampliar responsabilidades contra funcionarios federales, y después en 2013 en el caso del amparo a la francesa Florence Cassez.

"Es público que hubo presiones. No es que de repente me acordé que haya pasado, la primera vez que lo dije todavía era presidente Felipe Calderón. No voy a entrar a detalles de lo que ocurrió en privado. Ustedes pueden ver la prensa el proyecto de la Guardería ABC, el linchamiento del Estado", declaró en conferencia de prensa.

Agregó que fueron evidentes las declaraciones que hizo el presidente de la República de aquél entonces el caso Florence Cassez, donde hubo presiones indebidas.

"No voy a entrar a las cosas en privado. Tengo una responsabilidad de Estado, no voy a perder tiempo en cosas del pasado. Si no hubo conferencia de prensa en aquel entonces, fue por ética, por responsabilidad, manifestarlo de esa forma iba a generar una crisis constitucional. Pero sí informe a pleno de la Corte irregularidades. El antídoto contra las presiones es no ceder a ellas. Mi independencia ahí está, mis votos y mis proyectos quedaron en el mismo sentido. Los hechos cuentan más que las palabras", expresó.

Este miércoles, el expresidente Calderón rechazó tales presiones y exigió al ministro Zaldívar Lelo de Larrea puntualizar en qué condiciones se llevaron a cabo.

MAGISTRADO SUSPENDIDO

El ministro presidente también dio a conocer que un magistrado del Primer Circuito fue suspendido por conductas indebidas.

Zaldívar indicó que hubo inconsistencias en sus cuentas y formaba parte de una red con conductas indebidas no permitidas en el Poder Judicial.

El nombre del ministro no puede hacerse público por respeto al debido proceso y el motivo por el cual se le investiga es debido a inconsistencias financieras importantes.

El ministro anunció un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que por primera vez desde 1995, se aprueba normas que regulan de manera adecuada todo lo que tiene que ver con la carrera judicial, así como con el nepotismo y los focos de corrupción al interior del Poder Judicial.

Añadió que prácticamente en todo el Poder Judicial hay nepotismo, en todos los circuitos, porque no se veía mal, pero en algunos casos sí existen conflictos de interés.

Sobre la renuncia del exministro Eduardo Medina Mora dijo no poder ampliar información sobre sus motivos, y consideró que es un asunto cerrado, dado que ya fue aprobada su dimisión.

