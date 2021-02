En 19 años, CNDH advirtió sobre tortura al Ayuntamiento de Iguala en 2 ocasiones

Te puede interesar Enlistan 20 acciones ilegales del gobierno de AMLO

De las 21 recomendaciones por violaciones graves por tortura que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió del 2000 al 31 de mayo de 2019, 2 fueron remitidas al Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, en el estado de Guerrero.

Así lo informa la CNDH a través de un comunicado en el que exhorta a la erradicación de la tortura con el fin de consolidar la democracia en el Estado mexicano.

En este sentido, la dependencia detalla que en dicho periodo de 19 años, se registró un total de 11 mil 939 quejas, de las cuales 11,549 se refieren a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y 390 señalan expresamente el delito de tortura.

Las recomendaciones por violaciones graves por tortura en dicho periodo se dirigieron a la Fiscalía General de la República, 6; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 5; Secretaría de la Defensa Nacional, 3; Secretaría de Marina, 3; Gobernador del Estado de México, 2; Gobernador del estado de Michoacán, 2, y Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, 2”, precisa el documento.



De igual forma, la CNDH detalla que de las 11 mil 939 quejas recibidas, 5,813 concluyeron por orientación; 2,635, por no existir materia; 760, por conciliación; 704, se resolvieron durante el trámite; 539, por acumulación; 321, por desistimiento del quejoso; 308, por falta de interés procesal del quejoso; 50, por orientación y remisión a organismo local; 29, por no competencia; 1, por no responsabilidad de la autoridad; 436 están en trámite y se han emitido 322 recomendaciones particulares y 21 por violaciones graves, tanto por tortura como por tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Del total de recomendaciones, las secretarías de Defensa Nacional y de Marina encabezan la lista de remitentes, con 50 y 25 recomendaciones respectivamente. En orden descendente les siguen la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 25; Fiscalía General de la República, 17; Gobernador del Estado de Tabasco, 4; 3 a cada uno de los gobernadores de los estados de Chihuahua, Baja California, Guerrero y San Luis Potosí, así como a la Procuraduría General de Justicia Militar, en tanto que 2 recomendaciones se dirigieron a cada uno de los gobernadores de los estados de Durango, Guanajuato, México, Nuevo León, Puebla y Quintana Roo, así como el mismo número al Instituto Nacional de Migración.

Este Organismo Constitucional Autónomo enfatiza que no debemos esperar a que la tortura se presente para actuar. Detectar los entornos y condiciones bajo las cuales se posibilita o propicia es una de las claves para su prevención, aspecto al que no se le ha dado la importancia debida. La tortura puede presentarse en cualquier lugar y momento, ya que es un riesgo latente cuya posibilidad de que se actualice debe reducirse. La transparencia y la visibilidad de la actuación de la autoridad, la posibilidad real de que los casos que se presenten se denuncien y se evidencie a quienes los cometan, y evitar que en ellos subsista la impunidad son algunas de las medidas que, si se concretan, pueden empezar a marcar un cambio”.







djh