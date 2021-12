En 10 días, EU devolvió 141 migrantes a México: ONG

Daniel Berlín, subdirector de la organización Asylum Access México, afirmó que la implementación de la nueva versión del programa "Quédate en México" ha generado confusión y miedo en la población migrante que deberá esperar en México la respuesta de las autoridades norteamericanas para ingresar a ese país en condiciones de asilo. Hasta el momento, después de 10 días de que México re implementó este programa, 141 migrantes regresaron a México por Ciudad Juárez.

"Ayer devolvieron 27 personas y antier 29, en total 141 personas, todos adultos, devueltos por la entrada de Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero la cifra va a incrementar de manera importante", advirtió Berlín en entrevista. Durante los primeros días (es decir entre el 6 y 10 de diciembre, solo fueron devueltas dos personas; una semana después la cifra creció a entre 25 y 30 por día. Esta cifra, dijo, es similar a la registrada en los primeros días del gobierno del expresidente Donald Trump.

"Hasta el momento solo han deportado gente por la puerta de Ciudad Juárez; por Tamaulipas no sabemos cuánta gente regresará o cuántas personas debemos estar esperando. Tenemos equipos en 7 puntos en México, 4 en la frontera sur y 2 en la frontera norte. Y lo que sí sabemos es que los albergues están casi llenos en el país por los flujos históricos que estamos registrando. Tenemos dudas de cómo reimplantar de nuevo este programa sin violentar sus derechos".

Al mismo tiempo los migrantes que esperan en México para poder ingresar a Estados Unidos, las organizaciones civiles también atraviesan por una situación desesperante para brindar sus principales servicios como son asesoría legal y apoyo en la integración e información sobre el sistema mexicano.

"Los albergues están llenos y Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha recibido más de 120 mil solicitudes de asilo en este año. Es un incremento extremo considerando que la cifra se triplicó a diferencia de 2020. En estas circunstancias no es posible saber lo que vendrá".

LA MIGRACIÓN EN 2020

La Silla Rota ha dado seguimiento a los temas de migración y asilo. El 30 de enero público un reportaje sobre cómo vivieron los migrantes varados en la frontera norte, en espera de certeza jurídica y respuesta de Estados Unidos a su solicitud de asilo. Organizaciones reportaron agresiones por autoridades locales y violación a sus derechos humanos.

Los campamentos que se establecieron en la zona norte debían vivir en condiciones humanitarias en espera de la resolución de sus procesos. Pero su realidad fue otra.

Los datos duros de Asylum Access refirieron que familias, menores y mujeres embarazadas tenían 650 días viviendo en México. De éstas un promedio de 70 mil sobrevivió en campamentos improvisados a las orillas de la ciudad con el aval de las autoridades locales. De ahí surgió el informe "En la boca del lobo" pues algunos entrevistados dieron su testimonio anónimo de cómo sobrevivieron en México.

Otra historia fue la de ´Fernando´, migrante venezolano quien radicó en Coahuila en espera de resolver su situación.

Desde aquella ocasión esta organización y otras más solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador retirarse de este acuerdo con el presidente Trump. No sucedió, hasta la llegada del presidente Joe Biden quien suspendió la medida, misma que fue revirada por un juez en Texas.

Desde entonces, las organizaciones han hecho hincapié en que México debía fortalecer el sistema de asilo en México; en realidad lo único que ha sucedido es que tras diversas presiones mediáticas (como la volcadura del tráiler en Chiapas que causó la muerte de decenas de migrantes centroamericanos), México responde con la entrega de visas humanitarias a los sobrevivientes y algunos participantes de las caravanas migrantes que atraviesan el país.

El llamado de Roberta Jacobson en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para que los migrantes desistieran de tratar de ingresar a Estados Unidos, tuvo un efecto contrario. La migración se disparó: haitianos huyendo de su país tras un golpe de estado; y centroamericanos huyendo de la Mara y la crisis económica.

¿HOSPEDAJE DIGNO?

El nuevo nombre del programa es MPP (Protocolos de Protección al Migrante). Y aunque la ONU señaló inicialmente que apoyará a México en el tema, Berlín destacó que organizaciones de sociedad civil con experiencia en el tema han expresado claramente que no participarán ni firmarán acuerdos con el gobierno de México ni de Estados Unidos. Consideran que hacerlo significa ser cómplices de la reimplementación del "Quédate en México".

Las razones son claras, enlistó. Cuando se percataron que el gobierno de Biden regresaría a este programa, 73 organizaciones afirmaron que se mantendrían al margen frente a la incertidumbre de no saber si garantizará de manera mínima los derechos humanos bajo leyes nacionales e internacionales. La carta fue entregada en octubre y no recibieron ninguna respuesta.

"No necesitábamos una respuesta formal", señaló Berlín, "pero está claro que las garantías que la cancillería exigió al gobierno de Estados Unidos no se perciben. Si es que hay organizaciones brindando esta asesoría legal, tenemos dudas muy fuertes de sí eso es suficiente. Obviamente, si alguien llega a nuestra puerta y la pide, se le brindará. Pero no entraremos en acuerdos que impliquen financiamiento para abogados. No es posible implementar el programa si México que no cumple con las garantías del derecho internacional".

Afirmó que la primera garantía es la de no devolución "porque si llega alguien con necesidades de protección porque su seguridad está en riesgo, el Estado tiene la obligación de investigar esa necesidad; y decidir si es real o no. Y sí lo es, brindar una protección de no devolver a la persona al lugar donde está en riesgo. Y el programa MPP no cumple con eso ni con el derecho a la asesoría legal que se encuentra en los tratados regionales e internacionales. Y es casi imposible garantizarlo".

Agregó también que los abogados con especialidad en derecho migratorio estadounidense no viven en México sino en EU; "sería casi imposible presumir que estos abogados cruzarán la frontera a ciudades como Matamoros, Nuevo Laredo o Ciudad Juárez para brindar esta asesoría legal a una población que se está quedando en México".

Y apuntó que antes de la reglamentación de MPP quienes se encontraban esperando la respuesta favorable del gobierno norteamericano para recibir asilo en su territorio, lo consiguieron. Estimó que se trató de un promedio de 13 mil personas de un total de 70 mil.

"En este momento no tenemos mucho contacto individual con ellos, pero participamos mucho en las redes transfronterizas que hemos activado para brindar una protección eficaz. Los casos que conozco sí han tenido más éxito que las que las personas que se quedaron en México: la tasa de aprobación de personas expuestas a MPP es como 1% o menos; y casi nadie tenía acceso a un abogado. Quienes pudieron entrar a Estados Unidos antes de MPP si han podido tener contacto con abogados probono, con grupos de sociedad civil que pueden brindar una asesoría eficaz; y con albergues y redes de apoyo de migrantes y refugiados en Estados Unidos", destacó.

¿Y QUÉ GANA MÉXICO CON MPP?

Berlín destacó que la decisión del gobierno de México para regresar a este programa fue voluntaria. "No sé exactamente cuáles beneficios recibió México por participar de nuevo, pero es una decisión completamente voluntaria: no hubo amenazas de aranceles, una Corte en Texas no puede obligar a México a hacer nada. Entonces su decisión fue voluntaria y el gobierno mexicano puede dejar de participar en cualquier momento sin tener obligación de hacerlo".

No obstante, contrastó que la participación de México en MPP violenta leyes internacionales e internas en México.

